Die Swiss-League-Aufstiegs-Party des EHC Basel und seiner Fans

Eishockey Willkommen im Aufstiegsbus: Die Reportage vom den EHC-Feierlichkeiten nach dem Sieg in Martigny Nach drei Jahren langem Warten hat der EHC Basel am Donnerstagabend im Wallis den Aufstieg perfekt gemacht. Das freut neben den Verantwortlichen insbesondere auch die Fangemeinde des EHC Basel, wie unsere Reportage aus dem Fanbus zeigt. Isabel Langer aus Martigny 11.03.2022, 15.15 Uhr

«Es ist ein Moment für die Geschichtsbücher. Und wir sind alle dabei.» Fabian Suters Stimme halt durch das Busmikrofon. Er ist der Präsident des Fanclubs 7 und zuständig für alles, was mit den Fans zu tun hat. «EHC! EHC! EHC!» lautet die einstimmige Antwort der Fans, die den Bus zum Beben bringt. Seit zehn Jahren haben sie auf diesen Moment gewartet und vor wenigen Minuten ist er endlich wahr geworden. Der EHC Basel hat in Martigny in einem aufregenden Spiel den Aufstieg in die Swiss League geschafft.

«Wir haben das alles zusammen aufgebaut. Wir haben das alles zusammen durchgemacht. Ich kann das gar nicht realisieren», sagt Suter. Und er ist mit seiner Freude nicht allein. Alle 52 mitgereisten Fans strahlen. Aber vor allem auch Erleichterung und Erschöpfung, die letzte Zeit und vor allen Dingen die letzten Stunden haben extrem Kraft gekostet.

Feiern zusammen den Aufstieg: Fans und Mannschaft des EHC Basel Isabel Langer

Bereits auf der Hinfahrt können die Basler ihre Nervosität nicht verstecken. Je näher Martigny rückt, desto aufgeregter werden alle. «Der Puls steigt,» sagt Juerg Senn, ein EHC-Fan seit unzähligen Jahren. «Martigny muss, Basel darf. Sie werden alles versuchen, Strafen zu provozieren. Das wird kein einfaches Spiel.» Seit 2008, dem Jahr des Abstiegs in die NLB, besteht der harte Kern der Fangemeinschaft. Melanie Buess und auch Suter sagen:

«Nach den schweren Jahren sind wir wieder eine Familie.»

Die Baslerin Buess, seit 18 Jahren EHC-Supporterin, ist sichtlich aufgeregt: «Das ging gestern Abend schon los, aber jetzt bin ich richtig nervös. Ich werde auf der Tribüne sterben.» Kein Wunder, warten die EHC-Anhänger doch alle seit Jahren auf diesen Moment.

Holpriger Start in den Abend

Eigentlich sind die Bedingungen perfekt. Strahlender Sonnenschein, gute Stimmung und eine 2:1-Führung in der Serie. Das erste Mal holprig wird es dann, als sowohl der Mannschaftsbus als auch der Fanbus im Stau vor Martigny stehen. 21 Uhr lautet die Deadline. Wenn bis dahin nicht angepfiffen wird, muss das Spiel neu angesetzt werden. Doch eine Verschiebung um 15 Minuten reicht, Spieler und Fans sind rechtzeitig vor Ort.

In Martigny wartet ein erhöhtes Sicherheitsaufgebot. Denn in Spiel 2 hatte es Provokationen zwischen EHC-Anhängern und der angrenzenden Heim-Tribüne gegeben. Diese gingen sogar so weit, dass Gegenstände in Richtung Gästesektor geflogen waren. Eine Wiederholung solcher scharmützel soll mit mehr Polizeipräsenz verhindert werden. Bei einem Teil der Fans, vor allem bei den jungen, männlichen, löst diese Information Euphorie aus. Bei den anderen trifft sie eher auf Unverständnis und macht ein wenig Sorgen.

«Wir haben letztes Mal nichts gemacht, warum haben sie jetzt Angst vor uns?», fragt sich Buess, die letztes Mal in Martigny ebenfalls dabei war. Allerdings ist die Sorge unbegründet, denn vor Ort ist die Lage entspannt. Zum einen, weil der Fanbus in einem eingezäunten Bereich ankommt und unmittelbar vor dem Gästeeingang hält und zum anderen, weil die Martigny-Fans alle schon im Stadion sind. Heute wird es zu keinen Problemen zwischen EHC- und Martigny-Anhängern kommen.

Ein weiteres Mal zittern müssen die EHC-Anhänger gleich im ersten Drittel: 0:2 leuchtet es von der Anzeigetafel. So hatte man sich das nicht vorgestellt. Der Schock nach den Gegentoren ist den Fans aber jeweils nur kurz anzusehen. Unerbittlich stehen sie auf ihrer Tribüne und stimmen Fangesänge an. Die Basler peitschen ihr Team an, das im ersten Drittel nicht so recht ins Spiel kommen will. Doch sie geben nicht auf. Sowohl Fans als auch Spieler werden dafür belohnt. Mit ganzen fünf Toren, einem Sieg und einem lang verdienten Aufstieg.

Christian Weber ist nach dem Spiel zu Tränen gerührt. Pascal Muller/freshfocus

Trainer Christian Weber, dessen Vertrag sich durch den Aufstieg um ein Jahr verlängert, ist nach dem Spiel sichtlich gerührt. Nachdem er seine Tränen getrocknet hat, sagt er:

«Es ist unglaublich. Der Druck auf der Mannschaft war das ganze Jahr extrem hoch. Sie ist hervorragend damit umgegangen und hat heute sogar einen 0:2-Rückstand aufgeholt. Ich bin unglaublich stolz, ein Teil dieser Mannschaft zu sein.»

Auf dem Nachhauseweg ist es für lange Zeit relativ still im Fanbus, natürlich erst nachdem die Euphorie über die Freigetränke abgeklungen ist. Kein Wunder, viele der Fans haben nach einer Stunde Singen und Jubeln schon fast keine Stimme mehr. Ausserdem werden Kräfte gespart für das, was in dieser Nacht noch passieren soll. Die Fans wollen ihre Mannschaft vor der St.-Jakob-Arena empfangen, um ihre Aufsteiger zu würdigen.

Und nach einer Stunde Warten kommt es dann zum grossen Moment: Die EHC-Fans, mit roten Pyros in der Hand, stehen Spalier für den ankommenden Mannschaftsbus.

«Allez Basel allez. Mir sin immer für di do. Egal, wo du spiilsch stööhn mir hinter dir.»

Der Fangesang empfängt die aussteigenden Spieler, die sich sichtlich über den Support ihrer Anhänger freuen. Nachdem die Pyros zumindest teilweise verglüht sind und der nächste Song endet, gibt es dann kein Halten mehr: «Alli dri!» lautet die Anweisung und Fans und Spieler vermischen sich zu einer jubelnden Traube. Minutenlang feiern sie zusammen, liegen sich in den Armen, Feuerwerk wird gezündet. Es ist ein Moment, den sowohl die Mannschaft als auch die Fans niemals vergessen werden.

