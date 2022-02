Der EHC verliert auswärts gegen Dübendorf

Eishockey Zwei neue Nachwuchstalente und eine Niederlage: Der EHC Basel verliert in Dübendorf Der EHC Basel gibt die zuvor überlegen geführte Partie im Schlussdrittel aus der Hand und verliert mit 2:4 gegen Dübendorf. Dies ist erst die zweite Niederlage aus insgesamt neun Spielen in diesem Jahr. Reto Büchler 13.02.2022, 21.19 Uhr

Jérome Lanz verliert mit dem EHC Basel erst das zweite Mal diese Saison Bild: C.Thiriet

Nur circa 22 Stunden nach dem Sieg in Bülach muss der EHC Basel bereits wieder beim anderen Zürcher Club, dem EHC Dübendorf, antreten. Da Basel den ersten Rang in der Qualifikationsrunde bereits auf sicher hat, gewährt Trainer Christian Weber im Hinblick auf die bereits am kommenden Samstag beginnenden Playoffs einigen seiner Mannen eine Pause.

Dafür absolvieren zwei hoffnungsvolle 19-jährige Nachwuchstalente aus der höchsten Juniorenliga der Schweiz ihr erstes Spiel für den EHC. Die B-Lizenz-Nehmer sind Verteidiger Nicolas Yanick Warmbrodt, Kapitän der U20 von Biel, sowie Santiago Näf, der bereits sieben Spiele in der National League für den SCB absolvierte und für die U20 von Bern diese Saison in 35 Spielen bereits 49 Scorerpunkte erzielte.

Basel zwei Drittel lang dominant und überlegen

Auch wenn Widmer früh EHC-Torhüter Guggisberg, der für Haller im Tor stand, zwischen den Beinen zum 1:0 erwischt, gefällt der EHC Basel zunächst sehr gut. Sablatnig korrigiert mit einem schönen Flachschuss nur drei Minuten später den Rückstand. Aufgrund der Chancenverteilung hätten die Gäste nach den ersten 20 Minuten führen müssen. Dies ist dann in der 23. Minute der Fall, als abermals Sablatnig sein Team verdientermassen in Führung schiesst.

Schwaches Basler Powerplay

Nachdem Hurter nach einem Check von hinten gegen Smith unter die Dusche geschickt wird, verpasst es Basel in den fünf Minuten Überzahl den Vorsprung auszubauen. In der 43. Minute kassiert Basel ausserdem noch den Ausgleich durch Puntus mit einem Mann mehr auf dem Eis. Dieses 2:2 gibt den Zürchern, das mit Seewen noch um den vierten Platz und damit um das Playoff-Heimrecht kämpft, Mumm. Diese Leistungssteigerung reicht, um das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Auf das 3:2 durch Röthlisberger kann Basel nicht mehr reagieren. Den letzten Treffer erzielt Schir Sekunden vor Schluss mit einem Schuss in das leere Basler Tor.

Am nächsten Mittwoch folgt das letzte Spiel der Qualifikationsrunde um 20:00 Uhr auswärts gegen Chur. Der Gegner für Basel im Playoff-Viertelfinal steht noch nicht fest, wird jedoch entweder Lyss oder Düdingen heissen.

Telegram EHC Dübendorf – EHC Basel 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) Kunsteisbahn im Chreis, Dübendorf – 291 Zuschauer Schiedsrichter: Joshua Blasbalg; Igor Lukac, Jozef Martancik Strafen: 5 mal 2 Minuten und 1 mal 10 Minuten (Näf, aut. Disziplinarstrafe) gegen Basel. 2 mal 2 Minuten und 1 mal 5 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Hurter, Check von hinten) gegen Dübendorf Schüsse aufs Tor: Basel: 29 – Dübendorf 19 (10:6; 8:5, 11:8) Bestplayer Saison: Basel: Schwarzenbach; Dübendorf: Puntus Bestplayer Spiel: Basel: Alihodzic; Dübendorf: Puntus. Tore: 5. Widmer {4} (Schir {10}, Röthlisberger {8}) 1:0. 8. Sablatnig {14} (Molina {5}, Nater {3}) 1:1. 23. Sablatnig {15} (Smith {4}, Schwarzenbach {20}) 1:2. 43. Puntus {9} 2:2. 55. Röthlisberger {2} (Widmer {5}, Allevi {9}) 3:2. 60. Schir {9} 4:2. EHC Basel: Guggisberg (ET: Haller); Blaser, Bachofner; Smith, Nater; Büsser, Molina; Warmbroth; Révész , Alihodzic, Terzago; Studer, Näf, Cavalleri; Sablatnig, Lanz, Schwarzenbach; Sahli, Kiss, Schnellmann; Studer; Head Coach: Christian Weber; AC: Adrien Plavsic. Abwesend : Zubler, Steinmann, Berger, Himelfarb, Rexha, Marbot, Cordiano. EHC Dübendorf: Trüb (ET: Cébe); Steinauer, Fehr; Breiter, Hebeisen; Piai, Leu; Hardmeier, Seiler, Puntus; Berni, Suter, Schir; Widmer, Röthlisberger, Zanzi; Hauser, Allevi, Hurter. Headcoach: Christian Krähenbühl Weitere Spiele der MySports League: Huttwil – Thun 2:3. Wiki-Münsingen – Martigny 3:2 n.P.

