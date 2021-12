Die Zahlen des FC Basel der Hinrunde der Saison 2021/22

Elf Grafiken Wer hat überzeugt und wer nicht? Wann und wie fallen die Tore? Hier sind die FCB-Zahlen zur abgelaufenen Hinrunde 33 Spiele hat der FC Basel in allen drei Wettbewerben in dieser Saison bisher absolviert. Wie gewohnt haben wir zur Halbzeit einige Kernstatistiken aufbereitet. Jakob Weber Jetzt kommentieren 23.12.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sergio Lopez macht's mit Köpfchen. Unsere Zahlen zeigen, auf was der FCB in der Rückrunde achten muss. Valentin Flauraud / KEYSTONE

Die Topskorer

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der überragende Arthur Cabral hat in der Hinrunde bereits zwölf Skorerpunkte mehr gesammelt als in der kompletten abgelaufenen Saison. Der Brasilianer ist an 45,5 Prozent aller FCB-Tore beteiligt und wird eine grosse Lücke reissen, sollte er Rotblau im Winter verlassen.

Dann fallen die Tore

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die konditionellen Mängel aus der vergangenen Saison, als der Gegner nach der Pause in allen Viertelstunden mehr Tore als der FCB schoss, wurden behoben. Gleichzeitig hat Basel die Stärke vor der Pause beibehalten. Vor allem in der Viertelstunde vor dem Seitenwechsel geht die Post ab. Hier trifft der FCB 19-mal so oft wie der Gegner. Das ist einsame Ligaspitze.

So fallen die Tore

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Angriff über rechts, Abschluss Cabral. So funktioniert das FCB-Angriffsspiel in dieser Hinrunde am besten. Gleich acht Tore entstanden auf diese Art und Weise. Und die Statistik zeigt auch eindrücklich, dass Edon Zhegrova deutlich gefährlicher geworden ist. Denn noch vor einem Jahr war der FCB über links deutlich erfolgreicher. Mit Lopez und Zhegrova hat die rechte Seite die linke in dieser Saison überflügelt.

Die Flankengeber

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Relativ zur Spielzeit ist Edon Zhegrova mit seinen sechs Torvorlagen der beste Assistgeber der Basler. Kein Wunder, denn keiner flankt öfter als der Kosovare. Weil auch die Präzision seiner Flanken überdurchschnittlich gut ist, resultieren auch überdurchschnittliche viele Assists.

Die Neuen hinken in der Plus/Minus-Bilanz hinterher

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Diese Statistik zeigt, mit wem auf dem Feld der FCB am meisten Tore auf den Gegner gut macht. Sie zeigt, wer besonders wertvoll für den Erfolg ist und sie bestätigt den Verdacht vieler Beobachter, dass viele der Sommerzuzüge dem FCB-Spiel noch nicht guttun.

Die interne Zweikampftabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Zweikampfwerte zeigen, dass Eray Cömert vermisst werden wird, sollte er den Verein tatsächlich verlassen. Und sie zeigen auch, dass Arthur Cabral in dieser Kategorie noch Verbesserungspotenzial hat.

Das Problem mit der Giftigkeit

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Kein Super-League-Team foult so wenig wie der FC Basel. Auch Trainer Patrick Rahmen monierte gegen Ende der Hinrunde, dass sein Team gerne etwas giftiger sein dürfte. Die Übersicht zeigt, dass Pajtim Kasami zusammen mit Taulant Xhaka der Aggressivleader ist. Doch auch ihre durchschnittlich 1,5 Fouls pro Spiel reichen in der Liga nicht für die Top 10.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen