Die unglaubliche Geschichte von Carouges Cup-Held Babacar Dia

Etoile Carouge Erst stirbt der Sohn, dann trifft er per Fallrückzieher gegen Winterthur: Die unglaubliche Geschichte von Babacar Dia Was für ein Drama. Carouges Innenverteidiger Babacar Dia verlor seinen Sohn und schoss zwei Tage später das höher klassierte Winterthur aus dem Schweizer Cup. Jetzt trifft der Senegalese im Achtelfinale auf den FC Basel. Jakob Weber Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.00 Uhr

Das Stade de la Fontenette in Carouge wurde am 18. September zum Ort einer unglaublichen Geschichte. Symbolbild: Wikimedia

Es läuft die 60. Minute als Carouges Babacar Dia nach einer Ecke geschubst wird. Der Ball, den Winterthur-Goalie Raphael Spiegel senkrecht in die Luft gefaustet hatte, dopst auf und dann passiert es. Der 30-jährige Innenverteidiger setzt zum Fallrückzieher an und sieht Sekunden später, dass der Ball im Netz zappelt. Der Genfer Promotion-Ligist führt in der 2. Runde des Schweizer Cups gegen den Leader der Challenge League mit 3:1. Dia ist der Held. Doch der Senegalese jubelt nicht.