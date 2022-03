Der FC Basel gegen Marseille und die Magie des Rücksspiel

Europacup Operation Comeback: Was die Geschichte über die Chancen des FC Basel gegen Marseille aussagt Nach einer Niederlage im Hinspiel doch noch eine Runde weiterzukommen, ist keine Seltenheit in der reichen Europacup-Historie des FC Basel, wie der Blick in die Vergangenheit zeigt. Die Magie des Rückspiels vor eigenem Publikum wirkte erstmals 1970, zuletzt 2019 und der Urknall der Moderne war 2002. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 16.03.2022, 13.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der jüngste Husarenstreich: Der FC Basel setzt sich im Juli 2019 nach einer Auswärtsniederlage im Rückspiel mit 2:1 und dank der Auswärtstorregel gegen Eindhoven durch. In der Bildmitte die Basler Torschützen Ricky van Wolfswinkel und Eray Cömert. Freshfocus

Das Achtelfinal-Rückspiel an diesem Donnerstag gegen Olympique Marseille (18.45 Uhr, St.Jakob-Park, frei empfangbar in TV24) ist das 274. Europacup-Spiel des FC Basel. Und es ist wieder einmal Gelegenheit, gegen einen favorisierten Gegner für einen aussergewöhnlichen Abend zu sorgen.

Dazu müsste der Schweizer Dauergast auf internationaler Ebene (seit 1999 ohne Unterbrechung) einem Kapitel eine weitere Passage hinzufügen, in dem es noch nicht viele, aber dafür umso erinnerungswürdigere Einträge gibt: mit einer Niederlage im Gepäck von einem europäischen Auswärtsspiel nach Hause reisen und im Rückspiel doch noch eine Runde weiterkommen.

86 Knock-out-Runden hat der FCB absolviert, seit er 1963 (gegen Celtic Glasgow im Pokal der Cup-Sieger; 1:5, 0:5) erstmals an einem offiziellen Uefa-Wettbewerb teilgenommen hat. Eine reiche Geschichte ist seither zusammengekommen, von unvergesslichen Spielen in den Gruppenphasen der Neuzeit ganz abgesehen. Zweimal war erst in den Viertelfinals Endstation, 2014 gegen Valencia (3:0, 0:5) und 2020 gegen Shakhtar Donetsk (1:4) und einmal wurde Basel sogar erst im Halbfinal gestoppt, 2013 von Chelsea (1:2, 1:3).

Sechsmal ist es dem FCB in den bisher 86 europäischen K.-o.-Begegnungen mit der eindrücklichen Bilanz von 43 Siegen, 19 Remis und 24 Niederlagen gelungen, nach einer Auswärtsniederlage vor eigenem Publikum die Wende zu schaffen. Erstmals 1970 (im Landesmeisterpokal gegen Spartak Moskau), letztmals gegen den PSV Eindhoven (2019 in der Qualifikation zur Champions League).

Der Urknall von Basel: Der FCB dreht am 28. August 2002 die Qualifikationsrunde gegen Celtic Glasgow mit einem 2:0 im Joggeli und zieht erstmals in die Champions League ein. Keystone

Als die Mutter dieser Comebacks gilt in Basel die Qualifikation zur Champions League 2002. Nach einer 1:3-Niederlage bei Celtic Glasgow versetzten Christian Gimenez und Murat Yakin mit ihren Toren beim 2:0 im Joggeli eine Stadt in Ekstase. Es war der Grundstein für viele anschliessende Erfolge. Vom Spektakelfaktor her als Grossmutter aller wundersamen Kehrtwenden steht in der Ära von Helmut Benthaus das 6:4 in der Saison 1973/74 gegen den FC Brügge, nach dem der FCB in Belgien 1:2 unterlegen war.

Dazu kommt noch die Begegnung mit Glentoran Belfast im Uefa-Cup 1976, von der es einen herrlichen (wenn auch körnigen) Mitschnitt aus dem Hinspiel und dem 3:2 für die Nordiren gibt:

14. September 1976: Der FCB unterliegt in der ersten Runde des Uefa-Cup bei Glentoran Belfast mit 2:3. Webseite Glentoran FC

Im Rückspiel hiess es dann eindeutig 3:0 für Basel. Schliesslich ist auch der Sechzehntelfinal gegen die AS St.-Etienne aus dem Frühjahr 2016 noch in frischer Erinnerung: In Frankreich waren aufgrund eines nationalen Ausnahmezustandes keine Gästefans erlaubt, die vor Ort die 2:3-Niederlage (mit Toren von Walter Samuel und Marc Janko) hätten erleben können. In Basel kassierte der FCB den Ausgleich in der 90. Minute, aber Doppeltorschütze Luca Zuffi schoss den FCB in der Nachspielzeit in die nächste Runde.

Zuffis Abend: Als Doppeltorschütze verhilft Luca Zuffi (links) dem FCB am 25. Februar 2016 gegen St.-Etienne in die Achtelfinals der Europa League. Keystone

Nicht verschwiegen werden soll, dass für den FCB in vier Fällen eine Auswärtsniederlage im Hinspiel eine zu schwere Hypothek war: 1970 gegen Ajax Amsterdam (0:3, 1:2), 1976 gegen Ujpest Budapest (0:2, 3:2), 2008 gegen Sporting Lissabon (0:2, 0:3) und 2018 in der Champions-League-Qualifikation gegen Paok Saloniki (1:2, 0:3). Bei einem Remis (acht Mal) kam er jedes Mal weiter; ein Auswärtssieg (1:0 in Hamburg) reichte nur ein Mal nicht: 1999 gewann der HSV das Rückspiel auf der Schützenmatte mit 3:2.

Vier Mal profitiert der FCB von der Auswärtstorregel,

die es nun nicht mehr gibt

Sechsmal jedoch hat es der FCB geschafft, den Spiess noch umzudrehen. Viermal hat er dabei von der Regel der doppelt zählenden Auswärtstore profitiert. Diese hat die Uefa auf diese Saison hin abgeschafft. Bei Tor-Gleichstand nach zwei Spielen kommt es zu Verlängerung und im Anschluss möglicherweise zum Elfmeterschiessen.

Zu dieser ultimativen Entscheidung eines Fussballspiels (danach kommen nur noch der Münzwurf, Fairplaywertungen oder ähnliches) ist der FC Basel erst zweimal angetreten – und zweimal als Sieger hervorgegangen. 2013 wurde der Viertelfinal gegen Tottenham (2:2, 2:2) mit 4:1 entschieden, wozu Fabian Schär, Marco Streller, Fabian Frei und Marcelo Diaz erfolgreiche Versuche beisteuerten und Yann Sommer einen parierten Schuss.

Und in der laufenden Saison gelang der Sprung in die Conference League erst im Elfmeterschiessen von Stockholm gegen Hammarby (4:3; Eray Cömert, Fabian Frei, Afimico Pululu und Arthur Cabral trafen, Pelmard verschoss). Es ist davon auszugehen, dass es mit dem Wegfall der Auswärtstorregel häufiger zum Alles-oder-Nichts-Moment am Penaltypunkt kommen wird.

Die sechs Europacup-Comebacks des FC Basel vor heimischem Publikum im Detail Pokal der Landesmeister 1970/71, 1. Runde 30.9.1970: FC Basel – Spartak Moskau 2:1 (Hinspiel 2:3)



St. Jakob-Park. - 50'000 Zuschauer. - SR Marschall (Österreich)

Tore: 48. Siegenthaler 1:0, 53. Balmer 2:0, 84. Khusainov 2:1.

FCB: Kunz; Mundschin, Siegenthaler, Sundermann, Wenger, Fischli, Manzoni (46. Benthaus), Ramseier (46. B. Rahmen), Odermatt, Reisch, Balmer. Pokal der Landesmeister 1973/74, 2. Runde 7.11.1973: FC Basel – FC Brügge 6:4 (Hinspiel 1:2)



St. Jakob-Park. - 12'236 Zuschauer. - SR Nielsen (Dänemark)

Tore: 19. Rüssmann (ET) 1:0, 23. Lambert 1:1, 28. Carteus 1:2, 31. Balmer 2:2, 37. Wampfler 3:2, 47. Lambert 3:3, 63. Hitzfeld 4:3, 69. Lambert 4:4, 70. Hitzfeld 5:4, 87. Hiotzfeld 6:4.

FCB: Kunz; Demarmels, Fischli (46. Ramseier), Hasler, Mundschin, Stohler, Cubillas, Odermatt, Wampfler, Balmer, Hitzfeld. Uefa-Cup 1976/77, 1. Runde 28.9.1976: FC Basel – Glentoran Belfast 3:0 (Hinspiel 2:3)



St. Jakob-Park. - 9600 Zuschauer. - SR Gussoni (Italien).

Tore: 33. Nielsen 1:0, 35. Mundschin 2:0, 73. Demarmels 3:0.

FCB: Müller; Demarmels (78. Tanner), Fischli, Geisser, Maradan, Mundschin, Stohler, Maissen, Nielsen, Lauscher, Marti. Champions League, Qualifikation, Playoff, 2002/03 28.8.2002: FC Basel – Celtic Glasgow 2:0 (Hinspiel 1:3)



St. Jakob-Park. - 30’510 Zuschauer. - SR Frisk (Schweden).

Tore: 8. Gimenez 1:0, 22. Murat Yakin 2:0.

FCB: Zuberbühler; Barberis, Quennoz, Murat Yakin, Duruz; Varela (61. Degen), Cantaluppi, Ergic; Hakan Yakin; Gimenez (85. Koumantarakis), Rossi (72. Tum). Europa League, Sechzehntelfinal, 2015/16 25.2.2016: FC Basel – AS St.-Etienne 2:1 (Hinspiel 2:3)



St. Jakob-Park. - 20’976 Zuschauer. - SR Makkelie (Niederld.)

Tore: 15. Zuffi 1:0, 90. Sall 1:1, 92. Zuffi (Lang) 2:1.

FCB: Vaclik; Lang, Suchy, Samuel, Safari (72. Traoré); Xhaka, Zuffi; Embolo, Delgado (68. Steffen), Bjarnason; Janko. Champions League, Qualifikation, 2. Runde, 2019/20 30.7.2019: FC Basel – PSV Eindhoven 2:1 (Hinspiel 2:3)



St. Jakob-Park. - 29'216 Zuschauer. - SR Verissimo (Portugal)

Tore: 8. Cömert 1:0, 23. Bruma 1:1, 68. van Wolfswinkel 2:1.

FCB: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Xhaka (81. Petretta); Frei, Balanta; Van Wolfswinkel, Zuffi, Stocker; Ajeti.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen