FCB-Linksverteidiger Noah Katterbach im grossen Interview: «Davon kann ich mir nichts kaufen» Noah Katterbach spricht vor dem Rückspiel des FC Basel gegen Marseille über die Ausgangslage, die Gründe für seinen Wechsel nach Basel, persönliche Grenzen, sein Grobi-Plüschtier und die Umwelt. Céline Feller 17.03.2022, 05.00 Uhr

Noah Katterbach am Dreiländereck – und damit der Grenze zu seiner deutschen Heimat. Juri Junkov

«Hier wollte ich sowieso schon mal hin», sagt Noah Katterbach, als er beim Dreiländereck eintrifft. «Aber bislang fehlte die Zeit.» Dafür habe er in der Stadt selbst schon vieles angeschaut, wohnt auch mitten im Zentrum. «Ich muss sagen, es gefällt mir hier. Basel ist nicht zu klein und nicht zu gross. Man erreicht alles zu Fuss, es ist sauber, und die vielen alten Gebäude sind sehr schön.» Und natürlich auch jenes Element, welches die neue Heimat Basel mit der alten verbindet: der Rhein. In dem möchte er auch unbedingt schwimmen im Sommer, «weil man das in Köln nicht darf».

Fühlen Sie sich am Rhein ein bisschen wie zu Hause in Köln?

Noah Katterbach: Es hat so zumindest einen ähnlichen Charme wie Köln. Aber nicht nur deshalb habe ich mich gut eingelebt. Es ist keine komplett andere Welt, es wird ebenfalls Deutsch gesprochen, auch wenn das «Schwiizerdütsch» ab und an schwer zu verstehen ist. Und es ist nicht so weit weg von zu Hause. Das sind alles auch Gründe, weshalb ich relativ schnell bereit war, den Verein zu wechseln und hierher zu kommen.

Noah Katterbach stösst im Januar zum FC Basel. Von seinem Stammklub, dem 1. FC Köln, wird er bis Jahresende ausgeliehen, die Basler haben eine Kaufoption für den 20-jährigen Deutschen, die 1,5 Millionen Euro betragen soll.

Wieso wollten Sie den Verein im Winter wechseln?

Ich hatte das Gefühl, in Köln zu stagnieren. Ich hatte kaum Spielzeit in der ersten Mannschaft, weshalb der Wechselwunsch schnell aufkam. Vor allem auch, weil ich in der Saison zuvor etwa 50 Prozent der Spielzeit absolvierte, auf dem Weg zum Stammspieler war. Dann kam die Option mit dem FC Basel.

Eine Option, welche Sie schon im Sommer gehabt hätten. David Degen wollte Sie damals schon unbedingt.

Ja, aber damals war ich in Köln noch in einer anderen Situation. Als ich gemerkt habe, dass es für mich schwierig wird, auf genügend Spielzeit zu kommen, war es mir wichtig, einen Verein zu finden, bei dem ich mich wieder weiterentwickeln kann. Bei dem ich wieder das Vertrauen spüre und wo man merkt, dass es für mich wieder vorwärtsgeht. Dieses Gefühl hatte ich sofort nach den guten Gesprächen mit Philipp Kaufmann.

Noah Katterbachs Tor zum 3:0 gegen Lausanne war sein erstes Profi-Tor.

(Pascal Muller/freshfocus) Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Dass Sie es nicht geschafft haben, sich in Köln ganz durchzusetzen, darf man wohl als ersten Rückschlag in einer Karriere bezeichnen, in welcher es für Sie stets nur linear nach oben ging. Wie sind Sie damit umgegangen?

Meine Karriere ging wirklich relativ schnell relativ steil nach oben. Aber ich wurde immer auch gut begleitet und auch darauf vorbereitet, dass irgendwann mal ein Einbruch kommen kann. Also kam das nicht komplett unvermittelt. Mir wurde beigebracht, dass das normal ist in einer Karriere und dass, wenn es passiert, es wichtig ist, wie man damit umgeht und dass man versucht, aus einem Tief wieder herauszukommen.

Das klingt in der Theorie einfacher, als es in der Praxis wahrscheinlich war.

Ja. Man muss mental damit klarkommen, denn es ist eine Belastung, wenn es plötzlich nach unten geht. Da braucht man das richtige Umfeld, mit dem man reden kann. Und für mich war es auch ein Ansporn, so schnell wie möglich wieder nach oben zu kommen.

Tiefs kennt Noah Katterbach bis zur laufenden Saison tatsächlich keine. Im Gegenteil. Er durchläuft alle Nachwuchsstufen des 1. FC Köln, zu welchem er im Alter von sieben Jahren stösst. In seiner Heimat gilt er als riesiges Talent, wird gar zwei Mal mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet, welche an die besten Nachwuchsspieler der jeweiligen Altersstufen geht. Zwei Mal konnten die Auszeichnungen vor ihm nur zwei weitere Spieler gewinnen: Matthias Ginter und ein gewisser Mario Götze. Letzterer schoss Deutschland bekanntermassen 2014 zum WM-Titel.

In Deutschland herrschte vor dieser schwierigen Saison ein regelrechter Hype um Sie. Wie haben Sie das erlebt?

Es war natürlich ein steiler Aufstieg für mich und ich muss schon sagen, dass eine solche Situation gut fürs Selbstvertrauen ist. Aber man muss das Ganze auch immer einordnen können: Es kann auch zu viel sein. Damit umzugehen, ist auch Teil meiner Entwicklung.

Sie haben aber nicht abgehoben. Hängt das auch mit ihren geerdeten Familienverhältnissen zusammen? Ihr Vater ist ja Schornsteinfeger.

Sicher auch. Bodenständigkeit war mir immer wichtig. Ich bin ein Mensch wie jeder andere, der einfach das Privileg hat, Fussball zu spielen. Das sollte man jeden Tag wertschätzen. So wurde ich erzogen. Dass man nicht besser ist als irgendwer anderes und immer dankbar sein soll.

Dass Sie aber besser kicken können als andere, das machten ja spätestens die zwei Medaillen deutlich. Spürten Sie dadurch einen gewissen Druck?

Für mich war es allem voran eine Ehrung, diese Medaille zwei Mal zu kriegen. Man kann es als Druck sehen, weil Götze sie auch gekriegt hat und man folglich auch so gut werden muss. Ich habe mir selbst jedoch schnell klargemacht, dass es kein Druck ist, irgendwie in irgendwelche Fussstapfen treten zu müssen. Es ist ein Ansporn, auf dieses Level zu kommen und ein Ansporn, jeden Tag das Beste zu geben. Aber es war einfach eine Phase in meiner Karriere, in der ich performt habe. Diese liegt jedoch in der Vergangenheit, davon kann ich mir heute nichts kaufen.

Haben die Medaillen dennoch einen Ehrenplatz in der Wohnung?

Momentan noch nicht, weil ich noch etwas im Umzugsmodus bin und noch ein paar Kartons rumstehen. Aber ich werde sicher einen schönen Platz suchen, wo die hinkommen.

Neben einem gewissen Plüschtier, das Ihnen viel bedeutet?

Ich weiss gar nicht, wo das ist, aber sicher auch in einem Karton hier in Basel. Das ist nämlich immer mit dabei! (lacht)

Noah Katterbachs so geliebtes Plüschtier ist ein Grobi aus der Sesamstrasse. Er hat es, seit er ein kleiner Knopf war. «Es trägt ein FC-Trikot und ist von Lukas Podolski unterschrieben», erklärt er den speziellen Wert des Stofftiers. Als grosser Fan des 1. FC Köln bewundert Katterbach früher selbstredend auch Klub-Ikone Podolski. «Ich war zehn Jahre alt, als ich mir die Unterschrift geholt habe.» Damals ist er seit drei Jahren beim FC in der Jugendabteilung, in die er beinahe nicht hätte wechseln dürfen.

Es gibt eine Geschichte, die besagt, dass Ihre Eltern nicht wollten, dass Sie bei Köln spielen, weil sie Angst hatten, Sie würden die Schule vernachlässigen. Stimmt das?

Fast. Meine Jugendtrainerin in meinem Verein ist damals auf meine Eltern zugegangen und hat gesagt, dass ich in der Dorfmannschaft herausrage und sie mir doch zu Weihnachten ein Probetraining bei Köln schenken sollten, damit man mich mal mit Spielern aus meinem Jahrgang mit ebenfalls einem gewissen Talent vergleichen könnte. Sie haben mir das Training dann geschenkt, aber wohl nie gedacht, dass ich echt hingehe.

Was Sie dann aber mit sieben Jahren taten.

Ja, obschon meine Eltern eher dagegen waren. Nicht wegen der Schule, sondern weil es pro Weg eine Stunde Autofahrt war. Sie wussten nicht, wie sie das machen sollten, dass ich diesen Weg bewältigen könnte, weil sie beide berufstätig waren. Also haben sie das FC-Angebot abgelehnt. Der FC hat die U8 dann ohne mich besetzt. Ich habe zu Hause aber offenbar so sehr gequengelt, dass der Verein extra einen zusätzlichen Kaderplatz für mich geschaffen hatten. Daraufhin haben meine Eltern gesagt, dass wir es ein Jahr versuchen, zu managen und schauen, wie es läuft. Aus einem wurden dann zwei Jahre, dann drei. Und so weiter.

Der Aufwand hat sich am Ende ja gelohnt.

Ja. Aber ich muss auch sagen: Meine Mutter hat extra ihren Job aufgegeben, um mich jeweils hin und zurück zu fahren. Dafür bin ich ihr unendlich dankbar.

Noah Katterbach im Duell mit Matteo Guendouzi im Hinspiel des FC Basel gegen Marseille. Daniela Frutiger/Freshfocus

Ab dem Alter von zirka 16 Jahren wohnt Noah Katterbach im Sportinternat. Eine normale Schule zwar, welche jedoch mit dem 1. FC Köln zusammenarbeitet und so ermöglicht, dass die Kinder auch dort übernachten. «Es war nicht so, wie man sich das vorstellt, mit einheitlichen Klamotten», erzählt er und lacht. «Es war relativ entspannt. Und ich konnte mir so die zwei Stunden Fahrt täglich sparen.» Der Teenager lernt so früh, selbstständig zu werden. Zwar hat es Betreuungspersonen und kommen die Eltern ihn regelmässig besuchen, aber die Wäsche macht er fortan selbst und kocht auch ab und zu. «Das war gut, dass man lernt, dass nicht immer die Mutter hinterher fegt.»

War mit dem Schritt in dieses Sportinternat auch klar, dass Sie Profi werden?

Den Traum hatte ich da schon, klar. Ich hatte auch das Gefühl, dass es etwas werden würde. Aber ich habe mir nicht jeden Tag eingeredet, dass es um jeden Preis klappen muss.

Was wäre Plan B gewesen?

Ich habe das Abitur gemacht, aber weiter hätte ich nicht gewusst, in welche Richtung es mich ziehen würde. Wenn ich den Fussball jetzt nicht hätte, müsste ich mir Gedanken machen, welchen Karriereweg ich einschlagen würde.

Mit 18 Jahren war klar, dass er das nicht tun muss. Noah Katterbach debütiert am 5. Oktober 2019 gegen Schalke für die Profis von Köln. Er tut dies als umfunktionierter Linksverteidiger. Bis zur U17 ist er Flügelspieler. «Der Verein meinte dann, dass ich das schon kann und ich mich hinten links versuchen soll, weil ich als gelernter Flügel ja wisse, wie man gegen die verteidigt.» Es klappt schnell gut, und Katterbach versteht, dass Linksverteidiger gefragter sind als Flügelspieler. Er beginnt, die Position zu mögen – hat aber noch eine ungute Angewohnheit aus frühen Zeiten.

Sie sagen über sich selbst, dass Sie oft zu viel Risiko eingehen, statt auf Sicherheit zu spielen und dies der primäre Punkt ist, wo Sie sich verbessern müssen. Können Sie das erklären?

Das Ding ist, dass ich mich nicht damit anfreunden kann, dass ich, wenn ich in einer Drucksituation bin, den Ball einfach mal lang hauen muss. Als Linksverteidiger muss man das aber ab und zu machen. Ich habe da aber noch das Flügelspielerblut und will immer alles spielerisch lösen. Dabei wäre nach vorne hauen so einfach.

Katterbach bringt es nach seiner Umschulung auf 45 Spiele in der Bundesliga. In der vergangenen Saison spielt er dann aber kaum noch. Nun schwärmt er jedoch von der Chance in Basel.

Ist der Wechsel von der Bundesliga in die Super League ein Rückschritt?

Für meine persönliche Entwicklung ist es definitiv ein Schritt nach vorne. Ich hatte in der ersten Mannschaft des FC keine Spielzeit, spielte in der Regionalliga, also der vierthöchsten Liga Deutschlands. Daher ist es sicher ein Schritt nach vorne, hier in der höchsten Liga zu spielen. Ausserdem haben die Schweizer Topteams ein sehr gutes Niveau und könnten aus meiner Sicht auch in der Bundesliga mithalten.

Beim FCB lebt er sich schnell ein und freundet sich mit Wouter Burger und Felix Gebhardt an. Beide kennt er zuvor nicht persönlich, aber vom Namen her, weil sie ein Jahr unter ihm (Gebhardt) beziehungsweise im gleichen Jahrgang (Burger) spielen und man sich immer wieder begegnet ist. Seither verbringt er viel Zeit mit ihnen, aber auch mit seiner Freundin, die mit ihm nach Basel gekommen ist. Und mit seiner Katze.

Sie haben sich nicht nur neben, sondern auch auf dem Platz schnell eingelebt. Haben Sie mit einem Stammplatz gerechnet?

Es hat sicher geholfen, dass ich vor der Vorbereitung gekommen bin, mich in den Testspielen zeigen konnte. Da habe ich mich, denke ich, bewiesen und meinen Stammplatz erspielt. Jetzt muss es das Ziel sein, drin zu bleiben und jeden Tag mit 100 Prozent an die Sache ran zu gehen.

Noah Katterbach im Gespräch beim Dreiländereck. Juri Junkov

Was sind die weiteren Ziele? Wollen Sie hierbleiben oder sich hier schlicht für die Rückrunde 2022/2023 der Bundesliga empfehlen?

Es ist mein Ziel, mich hier durchzusetzen und mich in Basel optimal weiterzuentwickeln. Dabei nehme ich mich in erster Linie selber in die Pflicht: Ich bin am Zug und muss Vollgas geben. So möchte ich vor allem auch Skorerpunkte sammeln. Ich will mich ins Spiel nach vorne einschalten, das soll mich auszeichnen. Das ist das Flügelspielerblut in mir, das mich da noch immer in die Offensive lockt.

Ein Ziel war es sicher auch, europäisch zu spielen, oder?

Natürlich. Das war auch eine Motivation, her zu kommen. Es ist schon sehr geil, dass ich hier Conference League spielen kann.

Wir sitzen an der Grenze zu Frankreich, das Hinspiel in Marseille gegen Olympique ist durch. Wie sehen Sie die Ausgangslage?

Wir sind und bleiben von aussen betrachtet der Underdog. Aber nach dem 1:2 im Hinspiel haben wir uns für zu Hause im Joggeli eine gute Ausgangslage geschaffen. Alles ist offen.

Eine Frage müssen wir Ihnen als Kölner in Basel noch stellen. Welcher Karneval ist besser? Sie haben jetzt ja beide erlebt.

Ich bin nicht so ein Fan vom Karneval, ehrlich gesagt. Ich finde es cool aus der Distanz, aber nicht mittendrin. Ich bin kein Partytyp, habe eine Freundin und trinke nicht gerne Alkohol – und dann ist es schwierig, sich in Köln am Karneval zu amüsieren. (lacht) Daher bin ich da nie wirklich rein gekommen.

Sprechen wir zum Schluss noch über Ihr Umweltbewusstsein. Wie kam es dazu?

Es ist noch nicht so, dass ich selbst etwas auf die Beine gestellt hätte. Aber ich bin schon jemand, der sehr viel Bewusstsein für die Umwelt hat und sich gerne dafür einsetzt – und auch über die sozialen Kanäle gerne darauf aufmerksam macht. Vielleicht mache ich irgendwann mal etwas Eigenes, aber ich bin ja noch jung und habe Zeit.

Noah Katterbach will sich bis zum Ende seines Leihvertrags Ende 2022 durchsetzen und für eine fixe Verpflichtung empfehlen. Juri Junkov

Was tun Sie denn aktuell in diesem Bereich?

Ich finde, jeder Mensch sollte seinen Beitrag leisten. Man muss es jedoch nicht radikal angehen, weil sich sonst schnell Unzufriedenheit einstellt. Wenn man etwas ganz verbietet, ist es aus meiner Sicht der falsche Schritt. Aber man kann mit kleinen Dingen schon viel erreichen und damit vor allem auch Leute erreichen. Ich achte beispielsweise darauf, beim Einkaufen immer meine eigene Tasche dabei zu haben oder mal bewusst kein Fleisch zu essen. Solche Dinge kann man gut und einfach umsetzen, das kann jeder versuchen. Ausserdem sollte jeder täglich versuchen zu verstehen, welchen Einfluss beispielsweise ein Auto auf die Umwelt hat. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich fahre auch ein Auto –, aber versuche, manche Fahrten eben auch zu reduzieren. Wenn man es sich also nur schon bewusst macht und jeder sich überlegt, wie man seinen Part beitragen kann, kann man im Kollektiv viel bewegen.

