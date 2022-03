Gabi Timar steht vor dem wichtigsten Kampf ihrer Karriere

European Boxing Union Boxerin Gabi «Balboa» Timar: «Es ist ein spezielles Gefühl, ein Vorbild für Jüngere zu sein» Gabi Timar vom Boxclub Basel steht vor dem wichtigsten Kampf ihrer Karriere – Arbnor Jaschar vor seinem Profidebüt. Isabel Langer Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Der Meister und seine Schützlinge: Angelo Gallina vom Boxclub Basel mit Arbnor Jaschar (links) und Gabi Timar, die vor grossen Herausforderungen stehen. Bild: Peter Schulthess/ Boxclub Basel

«Das ist ohne Zweifel der grösste Moment meiner Karriere. Bis jetzt,» fügt Gabi «Balboa» Timar mit einem Lächeln hinzu. Die 35-jährige Profiboxerin aus dem Boxclub Basel steht kurz vor ihrem ersten Titelkampf der European Boxing Union (EBU). Sie ist die erste Baslerin, die auf dieser prestigeträchtigen europäischen Ebene antreten wird. Dabei hat die gebürtige Rumänin erst spät mit ihrer Profikarriere begonnen. Sie war bereits 32, als sie nach zwölf ungeschlagenen Amateurkämpfen den Schritt wagte und zum Profi wurde.

Nun steht der grösste Gang ihrer Karriere an. Dieser findet am 6. Mai in Calais, Frankreich statt und wird über zehn Runden à zwei Minuten gehen. Etwas, was Timar noch nie gemacht hat. «Für meinen Geschmack kommt er etwas zu früh,» sagt ihr Trainer Angelo Gallina.

«Zehn Runden sind anspruchsvoll, das ist nicht ganz ohne.»

Zu diesem Titelkampf gegen die Französin Cassandra Crevecoeur kommt Timar als Nachrückerin, weil eine eigentlich vorgesehene Russin vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Lage des Krieges in der Ukraine nicht antreten darf.

«Ich hätte gerne gesehen, dass Gabi noch ein bis zwei Kämpfe über acht oder sogar zehn Runden macht. Aber solche Gelegenheiten muss man sofort wahrnehmen und umsetzen,» erklärt Gallina. «Wir sind auch nicht unvorbereitet. Es ist nicht so, dass wir jetzt aus dem Dornröschenschlaf erwacht sind. Wir sind im Betrieb gewesen und waren gegen starke Sparringspartner im Ring. Wir versuchen jetzt, das Beste daraus zu machen.»

Timars Gegnerin ist jünger, hat aber mehr Erfahrung

Zuletzt trainiert die Baslerin mit der mehrfachen Weltmeisterin Tina Rupprecht in München. Ihre Titelkampf-Gegnerin Crevecoeur ist etwas jünger, mehrfache französische Meisterin, sowohl im Amateur- als auch im Profibereich und weiss laut Gallina, wie man boxt. Im Gegensatz zu Timar hat die Französin bereits zwei Acht-Runden-Kämpfe absolviert und somit etwas mehr Erfahrung als die Baslerin. Aber diese gibt sich kampfeslustig: «Wir wollen beide den Titel gewinnen. Sie ist ungeschlagen, genau wie ich. Wir sind beide in Europas Top-5-Ranking und werden uns einen spannenden Fight liefern.»

Ob das der wichtigste Kampf ihrer Karriere sein wird, steht ausser Frage. «Selbstverständlich habe ich noch andere Ziele, aber ich fokussiere mich jetzt auf diesen Kampf,» sagt Timar. Das ist eine Eigenschaft, die für ihren Trainer Gallina besonders wichtig ist. «Ich arbeite auch viel im mentalen Bereich und für mich ist es wichtig, dass meine Kämpferinnen fokussiert an etwas arbeiten können. Wir gehen von Kampf zu Kampf.»

Im Boxclub Basel gilt Gabi Timar, deren Kampfnamen von Boxidol Rocky Balboa stammt, selbst als Vorbild. «Das ist ein spezielles Gefühl. Die Jüngeren wissen zu schätzen, was ich hier mache.» Timar gibt selbst Trainingsstunden für zwei Kinderkurse im Boxclub. «Der Respekt ihr gegenüber ist sehr schnell da», schildert Gallina, «alle, die den Sport betreiben, können sich vorstellen, was es heisst, als Profi zu kämpfen. Die Jungen haben sie gerne und kommen deswegen auch gerne hierher.»

Ein weiterer Boxer aus dem Boxclub Basel steht vor seinem Profidebüt: Arbnor «Nori» Jaschar. Der 22-Jährige wird am 15. April in Bern seinen ersten Kampf als Profi bestreiten – voraussichtlich gegen einen Moldawier. Der Schützling von Trainer Gallina trainierte bereits mit sieben Jahren im Boxclub Basel, wechselte dann zum Thaiboxen, ehe er nach zwölf ungeschlagenen Profikämpfen zurück zu den Ursprüngen wechselte. «Boxen hat mich immer mehr inspiriert, deswegen wollte ich das wieder machen», sagt Jaschar, «zwölf Runden sauberes Boxen, keine Ellenbogen, kein Knie, kein Kick.» Das junge Talent freut sich sehr über sein Debüt, auch wenn er einräumt:

«Es ist eine harte Vorbereitung gewesen, Angelo schenkt mir nichts.»

Jaschar profitiert vom Training mit Timar Jaschar profitiert zum einen von seiner Leichtgewichtsklasse, in der die Konkurrenz nicht so gross ist. Zum anderen aber auch von Gabi Timar. Die beiden trainieren oft zusammen. Etwas, was auch Gallina als sinnvoll erachtet: «Normalerweise profitieren ja Frauen von männlichen Profiboxern und hier ist es andersherum. Ich finde es auch wichtig, dass er die Erfahrungen machen muss, die sie schon gemacht hat. Da gehts darum, in sechs Runden im Ring ohne Helm zu kämpfen. Vor Publikum, unter Druck, gegen Gegner, die einen ganz anderen Stil haben. Das ist eine andere Ebene und da muss man reinwachsen.» Dass Jaschar das Zeug dazu hat, kann er im April in Bern unter Beweis stellen.

«Nein zum Krieg» und kostenloses Training Angesichts der Kriegssituation in der Ukraine hat sich der Boxclub Basel etwas besonderes überlegt: Alle, die aus einem Kriegskontext kommen, können kostenfrei im Boxkeller trainieren. Dies wird über den Ukraine Verein in Basel koordiniert und gibt vor allem Jugendlichen die Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten und zu trainieren. Boxclub-Präsident und Coach Angelo Gallina sagt dazu: «Das wichtigste ist: Sie kommen hierhin, werden aufgenommen und die Integration geht so viel schneller. Das Leid wird so vielleicht für einen Moment geringer.» Bereits jetzt nutzen einige Jugendliche diese Möglichkeit.

