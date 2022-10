Alex Frei übt nach dem 0:2 gegen Slovan harte Kritik

FC Basel Alex Frei übt harte Kritik, muss aber auch sich selbst kritisieren lassen Nach dem 0:2 gegen Slovan Bratislava in der Conference League äussert FCB-Trainer Alex Frei öffentlich Kritik an seinen Spielern. Warum diese nicht wie gewünscht performen konnten, könnte aber auch am Trainer liegen. Jakob Weber Jetzt kommentieren 07.10.2022, 12.09 Uhr

Weder Wechsel noch Umstellung fruchten: Alex Frei schaffte es nicht, sein Team gegen Slovan Bratislava auf die Siegerstrasse zu führen. Marc Schumacher/freshfocus

Ein erstes Mal wurde Alex Frei am Donnerstagabend so richtig wütend, als ihm Slovan-Aussenverteidiger Lukas Pauschek Mitte der ersten Halbzeit an der Seitenlinie den Ball in den Bauch kickte und dann von dannen zog, ohne sich zu entschuldigen. «You say Sorry! No?», fauchte er in Richtung Spieler und vierten Offiziellen. Auch mit letzterem lieferte sich Frei nicht nur in dieser Szene, sondern auch nach mehreren strittigen Foulpfiffen des Schiedsrichters, Wortgefechte. Und nach Spielschluss richtete sich der Zorn des Trainers auf die eigenen Spieler.

In einer in seiner Amtszeit bisher noch nicht dagewesenen Deutlichkeit kritisiert Frei sein Team. Ausschnitte aus der Pressekonferenz lauten: «Wir haben unfassbare technische Mängel an den Tag gelegt.» «Wir haben uns in der ersten Halbzeit auf den letzten dreissig Metern zu wenig bewegt.» «Auch in der zweiten Halbzeit fällt mir keine Aktion ein, bei der man sagen kann: Hier hätten wir ein Tor schiessen müssen.»

«Wir waren heute einfach nicht gut genug für ein Conference-League-Spiel»

Den Spielern, denen er eine Chance von Beginn an gab, attestiert er: «nicht genutzt». Den Vierfachwechsel zur Pause mit der Herausnahme von Darian Males, Andi Zeqiri, Wouter Burger und Michael Lang begründet er mit: «rein leistungsmässiger Natur». Und zur gelbroten Karte von Kasim Adams Nuhu, der wegen Doppelmotzens nach Spielschluss vom Platz fliegt und im Rückspiel jetzt gesperrt fehlt, sagt Frei mit ernster Miene: «Das werden wir sicher mit ihm anschauen.»

Kasim Adams Nuhu sah schon während des Spiels für Reklamieren Gelb. Nach Abpfiff geriert der Innenverteidiger dann erneut mit dem schottischen Referee aneinander. Anthony Anex/KEYSTONE

Ernüchtert stellt Frei auch fest: «Wir waren heute einfach nicht gut genug für ein Conference-League-Spiel. Das liegt aber auch an einem sehr guten Gegner, der sich mit physischer Präsenz, Rhythmusbrechen zur richtigen Zeit und Kaltschnäuzigkeit den Sieg verdient hat.»

Dass Frei mit seiner Rotation (vier Änderungen in der Startformation im Vergleich zum 3:2 gegen St.Gallen) möglicherweise selbst den Rhythmus seines Teams, das zuvor fünf Spiele in Serie gewonnen hatte, gebrochen hat, will er nicht gelten lassen:

«Als Journalist kannst du nachher immer sagen, was besser gewesen wäre. Das ist der grosse Vorteil und deshalb werde ich in meinem zweiten Leben, sollte es das geben, Journalist. Aber ich würde die Entscheidung erneut so fällen, denn ich war davon überzeugt.»

Doch das Risiko, das Frei mit der Herausnahme aus der Startelf von Stützen wie Kasim Adams Nuhu, Zeki Amdouni oder Taulant Xhaka einging, darf durchaus auch der Kategorie «verpokert» zugeordnet werden.

Frei allerdings weist darauf hin, dass der FCB gegen YB mit der Zentrale Diouf/Burger eines der besten Saisonspiele gemacht hat. Und Linksverteidiger Noah Katterbach sagt: «Die Spieler, die zum Einsatz kamen, haben sich das verdient. Es stand ein Team auf dem Platz, das das Spiel gewinnen kann.» Ein Team notabene, zu dem Captain Fabian Frei nicht von Beginn an gehört. Den bringt sein Namensvetter erst zur Halbzeit beim Stand von 0:2.

Ein Novum ohne den erwarteten Ertrag

In der Pause hält Alex Frei einen Vierfachwechsel – den es beim FCB in einem Pflichtspiel bis dato noch nie gab – für die richtige Massnahme. «Ein Zeichen» wollte der Trainer damit setzen. «Der Trainer kam in die Kabine, machte die Wechsel. Für mich war das okay. Manchmal muss man etwas ändern, wenn man das Gefühl hat, dass es nicht läuft», berichtet Liam Millar aus der Halbzeitpause.

Doch in der Nachbetrachtung muss konstatiert werden, dass dieses Zeichen ebenso wenig die gewünschte Wendung brachte wie die taktische Umstellung mit Millar als Rechtsverteidiger und Pelmard im Mittelfeld für die Schlussphase. Und so wirkt der Vierfachwechsel ein wenig wie das trotzige Täubeln eines Kindes, dessen Bauklotzturm zuvor eingestürzt ist.

Liam Millar ist seit über 700 Minuten ohne Skorerpunkt

Zu viele FCB-Spieler suchten auch nach dem Seitenwechsel noch nach ihrer Normalform. Der mögliche WM-Teilnehmer Millar zum Beispiel wartet seit elf Spielen und über 700 Minuten auf eine Torbeteiligung. Seine Analyse überrascht: «Wir haben heute nicht schlecht gespielt. Wir dominierten das Spiel, aber Fussball entscheidet sich in Momenten. Da hat uns heute das Glück gefehlt.» Immerhin: Das 0:1, bei dem er seinen Gegenspieler im Strafraum alleine lässt, nimmt der Kanadier auf seine Kappe. Gegen Lugano droht ihm wieder die Bank, denn Frei sagt:

«Ich habe meine Startelf gefunden und werde am Wochenende zu dem zurückkehren, was uns zuletzt erfolgreich gemacht hat.»

Dafür will Frei nach eigener Aussage nicht mit der Keule durch die Kabine laufen, sondern seine Spieler an das erinnern, was sie zuletzt richtig gut gemacht haben. Und auch Katterbach sagt: «Durch dieses eine Spiel lassen wir uns nicht runterziehen. Wir wollen es gegen Lugano besser machen und idealerweise in der kommenden Woche auch in Bratislava und Genf Siege einfahren.»

Sollte das gelingen, war das 0:2 gegen Bratislava ein Weckruf zum richtigen Moment. Alex Frei sagt: «Uns wurde aufgezeigt, dass nicht alles von alleine geht. Wir sind mit dieser Mannschaft, die unglaubliches Potenzial hat, verpflichtet, jeden Spieltag über uns hinauszuwachsen.»

Gelingt das schon am Sonntag im Cornaredo wieder, ist auch der Zorn des Trainers schnell verflogen.

