FC Basel Amir Abrashi im grossen Interview: «Dank Sforza bin ich heute, wo ich bin» Nach fünf Jahren beim SC Freiburg kehrt Amir Abrashi in die Schweiz zurück. Bis Sommer ist er Leihweise beim FC Basel. Im ersten grossen Gespräch spricht er über seine Beziehung zu Ciriaco Sforza und seine Anfänge im Fussball.

Céline Feller 04.02.2021, 05.00 Uhr

Amir Abrashi bei seinem ersten Spiel für den FC Basel. Freshfocus

Wie schnell es gegangen ist, kann Amir Abrashi selbst noch nicht so ganz fassen. Am 17. Januar steht er noch mit dem SC Freiburg gegen den FC Bayern auf dem Platz. Gegen jenes Team, von dem er als Kind Fan war. Eine Affiche, die für ihn immer «sehr emotional» war. Dann kommt nach dem Spiel der Sportdirektor des SC auf ihn zu und erzählt ihm vom Interesse des FC Basel. Er habe gleich zugesagt. Zögern, nein, das habe er nicht müssen. Exakt zehn Tage später unterschreibt er in Basel, drei Tage später das erste Training, am Tag darauf das erste Spiel. Eine Wohnung hat er auch schon gefunden. Ebenso wie Zeit, für ein erstes, ausführliches Gespräch.

Amir Abrashi, Sie haben die Bundesliga gegen die Super League getauscht. Das scheint wie ein Rückschritt. Wieso mussten Sie dennoch nicht zögern?

Amir Abrashi: Natürlich sind die Stadien und die Gegner in Deutschland alle ein bisschen grösser. Aber der FC Basel ist auch nicht einfach irgendein Verein. Er ist ein grosser Verein in der Schweiz. Das Angebot hat bei mir gleich Emotionen hochkommen lassen. Aber ich habe die Situation in der kurzen Zeit sehr gut analysiert und bin überzeugt, dass ich dem FC Basel helfen kann.

Man könnte auch sagen: Sie hoffen hier auf mehr Einsatzminuten als in Freiburg.

Die Vorrunde war nicht einfach, das ist so. Ich habe nicht viel gespielt, was aber auch mit der Nati zu tun hatte. Alle paar Wochen bin ich nach Albanien gereist und musste bei der Rückkehr fünf Tage in Quarantäne. Das habe ich für mein Land aber in Kauf genommen. Ich bin da ein wichtiger Spieler und stolz für mein Land spielen zu können.. Aber klar möchte ich auch mehr Spielminuten im Verein. Ich habe noch viel Kraft. Und die Herausforderung in Basel hat mich gereizt.

Abrashi beim Spiel zwischen Albanien und der Schweiz an der EM 2016 in Frankreich. Hier ist er im Duell mit Granit Xhaka. Freshfocus

Dass Amir Abrashi für Albanien spielt, ist nicht selbstverständlich. Bis in die U21 trug der heute 30-Jährige aus dem thurgauischen Bischofszell das Trikot der Schweizer Nati. Er spielte an der Seite von Yann Sommer oder Fabian Frei an der U21-EM in Dänemark 2011, oder zusammen mit Ricardo Rodriguez und Pajtim Kasami an den Olympischen Spielen in London. Weil er aber keine Chance bekam, an der WM 2014 für die Schweiz zu spielen, entschied er sich doch für das Heimatland seiner Eltern. Mit Albanien erlebt er eines seiner grössten Karriere-Highlights: die EM in Frankreich 2016. Dort immer an seiner Seite: Taulant Xhaka.

Die Herausforderung für Sie persönlich heisst: den verletzten Taulant Xhaka zu ersetzen. Sie sind nicht nur sehr ähnliche Spielertypen, sondern auch sehr gute Freunde.

Und Zimmerpartner bei der Nati! Tauli und ich kennen uns schon sehr lange. Auch von der Zeit, als er bei GC war. Wir haben schon Vieles zusammen erlebt, hatten sehr viel Spass. Er hat sich wahnsinnig gefreut, dass ich hier herkomme. Ich freue mich, wenn er auch wieder zurück ist. Ich sehe ihn nicht als Konkurrenten und er mich auch nicht.

Amir Abrashi und Taulant Xhaka nach einem Freundschaftsspiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Basel. Die beiden sind seit Jahren eng befreundet. Fresh

Aktuell sind die beiden Freunde tatsächlich keine Konkurrenten. Xhaka fällt bis Sommer aus, Abrashi ist vorerst nur bis Ende Saison ausgeliehen. Der FCB besitzt aber eine Kaufoption für den zentralen Mittelfeldspieler. Auf dieser Position wird er mit Sicherheit einen Kampf um einen Startplatz mit Luca Zuffi austragen, mit dem er bereits in der U16 bis zur ersten Mannschaft des FC Winterthur spielte, bevor es ihn 2010, mit 20, zu GC zog. Erst leihweise, nach überzeugenden Leistungen wurde er ein Jahr später fix verpflichtet. Trainer damals bei den Hoppers: Ciriaco Sforza.

Sie treffen in Basel nicht nur auf alte und gute Freunde, sondern auch auf jenen Mann, der Sie zum Profi machte. Was für eine Beziehung haben Sie zu Ciriaco Sforza und welche Rolle spielte er beim Wechsel?

Der erste offizielle Kontakt kam über die Vereine zustande. Er hat gewartet, bis der Klub das Okay gegeben hat. Aber klar: Dank Ciri bin ich heute da, wo ich bin. Er hat mich zu GC geholt, mir eine Chance gegeben. Er sagte damals, dass ich ein Rohdiamant sei, den man schleifen müsse. Ich bin ihm sehr dankbar. Er war einer der wichtigsten Trainer meiner Karriere.

Ihr Zusammenarbeit liegt neun Jahre zurück. Haben Sie Kontakt gehalten?

Ab und zu haben wir geschrieben. Beispielsweise, als ich mir vor drei Jahren mein Kreuzband ein zweites Mal gerissen habe. In letzter Zeit war der Kontakt etwas weniger. Aber was wir gemeinsam erlebt haben, verbindet.

Ciriaco Sforza und sein Schützling Amir Abrashi. Und Sforza debütierte der heute 30-Jährige in der Super League für GC. Fresh

Dass Sforza und Abrashi während dessen zweitem Kreuzbandriss Kontakt haben, ist kein Zufall. Auch in seiner GC-Zeit (2010 bis 2015, Anm.d.Red.), reisst Abrashis Kreuzband einmal. 2011 ist das, es ist die erste grosse Verletzung. Der Schock sitzt tief. Abrashi weiss: Entweder, er schafft es jetzt zurück, oder das wars. «Ich habe es auch dank Ciri geschafft. Weil er mich wieder eingesetzt hat. Seither kann ich mit Rückschlägen umgehen», sagt er heute. Dennoch sind Verletzungen Momente, in denen Abrashi froh ist, eine Lehre als Konstruktionsschlosser abgeschlossen und ein zweites Standbein zu haben. Der Vater, der wenig mit Fussball am Hut hatte, hatte darauf gepocht.

Sie hatten eine hohe Doppelbelastung am Anfang Ihrer Karriere. Glaubten Sie nicht, dass Sie es zum Profi schaffen würden?

Die Doppelbelastung war streng, ja. Ich bin beispielsweise direkt nach den Abschlussprüfungen meiner Lehre ins GC-Training gefahren - mein allererstes. Ich habe zwar während der Lehre schon in der Challenge League gespielt. Aber klar, der Sprung, den ich vor mir hatte, war noch gross. Viele erachteten mich als zu klein. Ciri aber nicht. Aber dass ich meine Lehre fertig gemacht habe, macht mich unheimlich stolz. Heute noch. Das bringt einen nur weiter. Das habe ich damals schon gemerkt und wollte deshalb auch selbst nicht abbrechen.



Jetzt arbeiten Sie wieder mit Sforza zusammen. Wie erleben Sie ihn?

Ich erlebe ihn als sehr klar. Er weiss, wie man Fussball spielt. Natürlich hat er mehr Erfahrung als Trainer, aber als Mensch ist er sehr ähnlich geblieben. Er weiss, wie man ein Team führt und was es braucht, um Erfolg zu haben.

Dennoch hat der FCB aktuell nicht den Erfolg, der seinem Anspruch entspricht.

Es kann nicht immer alles von Anfang an perfekt laufen. Auch Christian Streich ist in Freiburg mal abgestiegen, obwohl er eine Top-Mannschaft hatte. Er hat aber immer weitergearbeitet. Manchmal kommt der Erfolg später. Ich bin mir auch sicher, dass der Erfolg beim FCB kommen wird. Aber ich weiss: Es ist nicht einfach, die Fans hier erwarten viel. Man kann aber nicht immer alles über den Haufen werfen, immer alles nur kurzfristig sehen. Es braucht manchmal Geduld. Die Fans sind ungeduldig, das verstehe ich, wir Spieler manchmal auch. Aber wir müssen Schritt für Schritt machen.

Fünf Jahre lang spielte Abrashi für GC: von 2010 bis 2015 und seinem Wechsel in die zweite Bundesliga zum SC Freiburg. Hier duelliert er sich mit Fabian Frei. Fresh

Sind Sie denn geduldig?

Nein, ich bin eher sehr ungeduldig. Aber ich musste als Fussballer lernen, dass es ab und an Geduld braucht. Manchmal hast du keine Wahl. Sonst macht es dich kaputt. Aber der Fussball ist kein Wunschkonzert. Allem voran bin ich einfach dankbar und froh, Fussballprofi zu sein. Weil ich auch weiss, wie es anders sein kann.

Wie meinen Sie das?

Ich bin in Bischofszell aufgewachsen, einem kleinen, familiären Dorf. Da hatte es nichts. Keiner von da ist vor mir Profi geworden. Ich musste vieles allein machen. Die ganze Familie Abrashi hat sonst nichts mit Fussball am Hut. Daher musste ich immer über die Arbeit gehen, über den Kampf und den Willen. Mehr machen als die anderen. Ich wusste, dass es schwer werden wird. Aber das hat auch dafür gesorgt, dass ich nie vergessen habe, woher ich komme.

Wenn die Familie nichts damit zu tun hatte, wie kamen Sie denn zum Fussball?

Wir haben in einem Block gewohnt. Zusammen mit einem zehn Jahre älteren, der mich plötzlich immer mitgenommen hat zum Kicken. So hat alles angefangen. Ich durfte als Kleinster mit den Älteren mitmachen. Mein älterer Nachbar war wie ein älterer Bruder für mich. Das ist speziell, da ich nur drei ältere Schwestern habe. Mit ihm habe ich heute noch Kontakt, er kommt noch immer alle meine Spiele schauen - zu Hause aber auch auswärts.

Amir Abrashi spielte bis zur U21 für die Schweiz. Hier ist er gemeinsam mit Pajtim Kasami, Ricardo Rodriguez und Innocent Emeghara an den olympischen Spielen 2012 in London. Fresh

Abrashis Karriere begann als kleiner Knirps als Torhüter. Irgendwann fällt auf, dass er dafür mit seinen 172 Zentimetern zu klein ist, wie er mit einem Augenzwinkern sagt. Geschafft hat er es trotzdem. Beinahe hundert Spiele hat Abrashi für den SC Freiburg absolviert, 60 davon in der 1. Bundesliga. Bis Sommer ist er nun beim FC Basel. Darüber hinaus will er noch nicht denken. Ob eine Verpflichtung Sinn machen würde mit einem fitten Xhaka, ist ohnehin die andere Frage. Unabhängig davon sagt Abrashi, dass er sich bereits sehr wohl fühle. «Ich war wohl immer schon die meiste Zeit in Basel», sagt er, der in der Region sehr viele Freunde hat. In Freiburg hätte er noch Vertrag bis Sommer 2022.

Sie sagen, sie können Sich alles vorstellen: Verbleib in Basel, Rückkehr. Sie sagten einst gar, ein Karriereende in Freiburg wäre eine Option.

Ich bin offen für alles. Es ist ja nicht so, dass ich aus Freiburg geflüchtet bin oder sie mich loswerden wollten. Ich will jetzt hier erst einmal ganz ankommen. Aber klar: Das letzte Spiel vor einem definitiven Wechsel gegen die Bayern zu spielen, wäre kein schlechter Abschluss.