Vor dem Duell zwischen Lausanne und Basel: Dan Ndoye im Interview

FC Basel Der Mann der Stunde Dan Ndoye im Interview: «Mentalität ist keine Altersfrage» FCB-Flügel Dan Ndoye spricht vor dem Duell mit seinem Jugendklub Lausanne über seine Leistungssteigerung, Ineos und die Nati-Frage. Jakob Weber 19.02.2022, 05.00 Uhr

Dan Ndoye wusste bereits im Sommer, dass er langfristig in Basel bleiben wird. Nicole Nars-Zimmer

Dan Ndoye ist der Mann der Stunde beim FC Basel. Nach seiner Vertragsverlängerung bis 2026 ist der 21-jährige Flügel gegen Sion an allen Treffern beteiligt und auch in Bern ist er vor einer Woche bei der 1:3-Niederlage der auffälligste Basler. Zum Gespräch erscheint er dementsprechend gut gelaunt.

Wie haben Sie den Frust über die YB-Niederlage verarbeitet?

Dan Ndoye: Es war ein kapitales Spiel. Wir haben verloren. Aber die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Wir müssen nach vorne schauen, denn wir haben weitere wichtige Spiele und auch noch eines gegen YB.

Das sagt sich leicht, aber wie verarbeiten Sie die Enttäuschung im Kopf?

Die ersten Stunden sind schwierig. Da bist du wütend und frustriert. Aber dann sage ich mir: Es ist noch nicht vorbei, es gibt noch viele Punkte zu holen. Und dann geht es weiter. So funktioniert meine Mentalität.

Physisch und mental scheint YB überlegen zu sein.

Ja, das sehe ich ähnlich. Sie spielen intensiv, pressen hoch und sind zweikampfstark. Aber wir hatten am Sonntag mit unserer Technik und Geschwindigkeit ein gutes Mittel dagegen.

Liegt diese mentale Überlegenheit daran, dass beim FCB viele junge Spieler auf dem Feld stehen?

Vielleicht. Aber wenn Sie mich fragen, ist Mentalität keine Altersfrage.

Sie waren oft nur per Foul zu stoppen. Nervt Sie das?

Nein. Das provoziert mein Spielstil mit Dribblings und Sprints. Für mich ist das kein Problem. Und wenn der Gegner dann auch noch Gelb sieht, umso besser. (lacht)

Gegen YB führen Fouls an Dan Ndoye zu gleich drei gelben Karten. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Sie haben sich seit Ihrer Ankunft in Basel Ende August gut entwickelt. Woran liegt das?

Die Anpassung hat etwas gedauert. Ich habe mich immer wohlgefühlt, aber im Spiel konnte ich mich irgendwie nicht zu 100 Prozent entfalten. Nach der Winterpause und der Vorbereitung fühle ich mich jetzt auf dem Feld wohler und das spiegelt sich auch in den Leistungen wider.

Haben Sie sich über die Festtage hinterfragt?

Ja. Ich hatte in den Ferien viel Zeit und habe mir Fragen gestellt, was nicht gut war und wo ich mich verbessern kann. Ich kam zum Schluss, dass ich aktiver werden möchte, mehr Tore schiessen und vorlegen will. Und dass dies nur gelingt, wenn ich mehr Qualität in jedes Training bringe und seriöser arbeite. Das versuche ich in diesem Jahr umzusetzen und bis jetzt klappt es ganz gut.

Zur Person Dan Ndoye wurde am 25. Oktober 2000 in Nyon geboren. Sein Vater stammt aus dem Senegal, seine Mutter ist Schweizerin. 2018 debütierte der Flügelstürmer für Lausanne in der Challenge League. Nach dem Aufstieg 2020 wechselte er zum Partnerklub Nizza. Am Deadline Day im Sommer 2021 kam Ndoye zum FC Basel, wo er mittlerweile bis 2026 unterschrieben hat. Der 21-Jährige wohnt mit seiner Familie und den beiden jüngeren Geschwistern in der Region.

Wie gehen Sie mit dem Druck in Basel um, in jedem Spiel liefern zu müssen?

Ich will ja auch immer gewinnen und hasse es zu verlieren. Von dem her passen meine Ansprüche zu denen des Klubs. Auch die besten Spieler der Welt werden kritisiert, damit musst du umgehen können.

Wie oft bei jungen Spielern schwanken auch Ihre Leistungen. Was machen Sie, um konstanter abzuliefern?

Das ist eine mentale Frage. Du musst mit der Vergangenheit schnell abschliessen und dir immer sagen: Es geht noch besser. So versuche ich, konstant gut zu spielen. Das klappt nicht immer, aber harte Arbeit hat sich noch immer gelohnt.

Sie haben bis 2026 unterschrieben. Warum so lange?

Ich fühle mich hier sehr wohl. Die Verantwortlichen setzen auf mich, hier kann ich spielen und darüber bin ich sehr froh.

Warum haben Sie Nizza nach nur einem Jahr wieder verlassen?

Unter Trainer Patrick Viera lief es noch sehr gut, aber als er entlassen wurde, verloren wir oft und ich bekam unter seinem Nachfolger Adrian Ursea wenig Vertrauen und kaum noch Einsatzzeiten. Dabei brauche ich für meine Entwicklung eigentlich nur Spiele, Spiele, Spiele.

In der Ligue 1 wird physischer gespielt als in der Super League. Das müsste jetzt ein Vorteil für Sie sein.

Ich habe in Frankreich viel gelernt. Man sagte früher immer, ich hätte Mühe mit Zweikämpfen. In Nizza bin ich definitiv härter geworden.

Haben Sie im Hinterkopf, über das Sprungbrett Basel eines Tages in eine grosse Liga zu wechseln?

Im Moment fokussiere ich mich auf meine Leistungen hier. Was dann kommt, sehen wir.

Hätten Sie einen Wunschverein oder eine Liga?

Nein. Aber mir gefällt, wie Manchester City Fussball spielt.

Sprechen wir über Ihre Trainer. Was nehmen Sie von Giorgio Contini, Patrick Viera, Adrian Ursea und Patrick Rahmen mit?

Contini hat mir Professionalität beigebracht. Ich war zwar schon immer seriös, aber er hat mir gezeigt, was es bedeutet, Profi zu sein. Viera hat mir aufgezeigt, dass man mehr machen muss, um von einem Talent zu einem Profi zu werden. Ursea hat zwar nicht auf mich gesetzt. Doch es war auch lehrreich, nicht zu spielen und sich zu hinterfragen. Und Rahmen legt Wert darauf, dass ich jederzeit konzentriert bei der Sache bin und regelmässig ans Maximum komme.

Am Samstag geht es gegen Lausanne. Ein spezielles Spiel für Sie.

Natürlich. Gegen meinen Jugendklub und meine alten Teamkollegen zu spielen, auch wenn nicht mehr viele da sind, ist speziell.

Haben Sie noch Kontakt?

Zu Mory Diaw und Elton Monteiro. Alle anderen haben gewechselt. (lacht) Ich würde gerne ein Tor gegen Mory schiessen. Aber aus Respekt würde ich dann nicht vor seiner Nase oder den Fans jubeln.

Sie sind 2020 mit Lausanne aufgestiegen. Wie war das?

Das war die unterbrochene Covid-Saison. Wir waren weit vorne und dann hat uns GC nach dem Wiederbeginn fast noch eingeholt. Doch schlussendlich haben wir es geschafft und dann gab es kein Halten mehr.

Ihr Wechsel zu Nizza stand schon vorher fest. Das muss die Feier umso grösser gemacht haben.

Ja. Zum Abschied so einen Erfolg mit deinem Jugendklub zu feiern, ist einmalig. Wir hatten eine gute Truppe und haben den Aufstieg auf einem Boot und in der Stadt gefeiert.

Dan Ndoye (rechts) feiert den Aufstieg mit Lausanne in vorderster Front. Freshfocus

Sie waren der erste Spieler, der vom Partnerklub Lausanne nach Nizza gewechselt ist. Wie sehen Sie das Business-Modell?

Als die neuen Eigentümer kamen, gab es viele Diskussionen. Auch in der Kabine. Aber ich persönlich habe davon profitiert, weil es mir den Schritt ins Ausland vereinfacht hat. Ich hatte weniger Angst, den Wechsel zu wagen, weil der Eigentümer der gleiche war. Für junge Spieler wie mich ist das ein gutes Modell.

Und für Spieler in Nizza, die zu Lausanne abgeschoben werden? Ihr Freund Andy Pelmard berichtete, dass ihm dieses Schicksal drohte und er das nicht gut fand.

Ich kann bestätigen, dass in der Nizza-Kabine gewisse Spieler Angst vor einem Wechsel nach Lausanne hatten. Aber ich sehe auch da das Positive: Denn der vermeintliche Schritt zurück ist eine gute Möglichkeit, auf mehr Einsatzzeiten zu kommen.

Die Fans in Lausanne sind aktuell frustriert, denn der sportliche Erfolg bleibt trotz Hilfe aus Nizza aus.

Ich verstehe die Fans und bin auch in Kontakt mit einigen Jugendfreunden, die in der Lausanne-Kurve stehen. Es gibt viele Wechsel und sie verstehen nicht genau, was hinter den Kulissen passiert. Damals wussten auch wir Spieler nicht genau, wie das mit Ineos und Nizza genau funktioniert. Aber wie es jetzt ist, weiss ich nicht, da ich schon zwei Jahre weg bin. Ich hoffe aber natürlich, dass Lausanne in der Liga bleibt. Nach Samstag wünsche ich ihnen wieder das Beste.

Zum Abschluss wollen wir noch die Nati-Frage klären. Haben Sie sich mehr über den Sieg der Schweiz an der Euro gegen Frankreich oder den Gewinn des Afrikacups von Senegal gefreut?

(lacht). Ich habe beide Spiele vor dem TV verfolgt. Da ich halb Schweizer und halb Senegalese bin, habe ich beide Erfolge gleich bejubelt.

Dan Ndoye ist bei der Schweizer U21 Leistungsträger und auch bei den Fans ein gefragter Mann. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Hat Senegals Trainer Aliou Cissé Sie bereits kontaktiert?

Nein. Es gab losen Kontakt mit dem Verband, nichts weiter.

Die U-Nati haben Sie für die Schweiz absolviert. Vor der Euro hat sie auch Vladimir Petkovic aufgeboten, doch Sie wurden kurz vor dem Turnier wieder aussortiert.

Das war eine Enttäuschung. Aber ich habe ja noch nie für die

A-Mannschaft gespielt. Von dem her hatte ich Verständnis.

Und seither warten Sie auf einen Anruf von Murat Yakin.

(lacht). Genau. Aber damit der kommt, muss ich für den FC Basel performen und dann werden wir sehen, was passiert.

