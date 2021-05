FC Basel Dreifacher Präsident für ein Jahr: Reto Baumgartner will noch nicht gehen Der Vereinsvorstand des FC Basel hat entschieden, dass Präsident Reto Baumgartner erneut zur Wahl steht und damit für ein Jahr sowohl Vereinspräsident als auch Verwaltungsratspräsident der Holding und AG sein wird. Ausserdem steht fest, wer den Verein neu in der AG vertreten soll und es gibt einen Antrag auf Verschiebung der GV. Jakob Weber 17.05.2021, 09.36 Uhr

Anders als vom FCB am vergangenen Dienstag offiziell verkündet, will der neue Verwaltungsratspräsident der FCB-Holding Reto Baumgartner vorerst auch Vereinspräsident bleiben. «Ich möchte mit dem Entscheid Kontinuität sicherstellen und die drei designierten neuen Vorstände optimal einarbeiten», erklärt Baumgartner am Montagmorgen am Telefon.

Er kann an der kommenden, schriftlich durchgeführten GV des Vereins somit wiedergewählt werden. Allerdings will Baumgartner dieses Amt, das er erst im November 2020 übernommen hatte, nur übergangsweise noch ein weiteres Jahr ausüben und sich dann aus dem Vereinsvorstand zurückziehen.

Als Delegierte in der AG, in deren Verwaltungsrat ausserdem dieselben sieben Personen wie in der Holding sitzen werden, wird Carol Etter vorgeschlagen. Die 35-jährige Juristin, die in der Rechtsabteilung beim VfB Stuttgart bereits Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt hat, soll gemeinsam mit Tobias Adler und Edward Turner den aktuell dezimierten Vereinsvorstand in Zukunft erweitern. Dass Etter gleich auch als Delegierte vorgeschlagen wird und nicht einer der ehemaligen Benno Kaiser oder Dominik Donzé dieses Amt übernehmen wird, überrascht, doch Baumgartner erklärt: «Ich habe Carol wegen ihres juristischen Hintergrunds vorgeschlagen.» Wie alle Vorstandsmitglieder auch braucht sie das absolute Mehr, um als Delegierte gewählt zu werden.

Bis zur GV sind es nur noch vier Wochen. Neben den drei alten und den von Baumgartner vorgeschlagenen drei neuen Vorstandsmitgliedern gibt es bislang eine weitere Kandidatur. Jean-Claude D. Gerber will ebenfalls in den Vereinsvorstand. 2020 scheiterte er mit 558 Stimmen am absoluten Mehr, für das damals 1295 Stimmen nötig gewesen wären. Weitere Spontanbewerbungen könnten folgen.

Ein Vereinsmitglied droht mit juristischen Schritten

Bis zum 28. Mai haben die FCB-Mitglieder Zeit, Anträge einzureichen. Ein Antrag von Peter Hablützel ist bereits eingetroffen. Er fordert, dass die GV verschoben und zu einem späteren Zeitpunkt physisch durchgeführt wird und droht in seinem Schreiben gar mit einer superprovisorischen Verfügung.

Doch da rund um der FCB in diesen Tagen sehr viel entschieden wird und sich auch der Verein in diesen Themen gut aufgestellt einbringen will, steht eine Verschiebung der GV aktuell eigentlich nicht zur Debatte, zumal die GV, statuarisch festgelegt, eigentlich im ersten Halbjahr stattzufinden hat. Baumgartner und Hablützel stehen diesbezüglich in Kontakt.

Und so sollen die Wahlunterlagen weiterhin Ende Mai verschickt werden. Am 5. Juni werden die Mitglieder dann in einer Onlineveranstaltung über die Wahlunterlagen informiert, sodass die Resultate am 14. Juni verkündet werden können und der dann wohl erweiterte Vereinsvorstand seine Arbeit offiziell aufnehmen kann.