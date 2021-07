FC Basel Ein Studium, zwei Nebenjobs und fünf Sprachen: Fussball allein füllt Jordi Quintilla nicht aus FCB-Neuzugang Jordi Quintillà ist anders als die meisten Fussballer. In der Freizeit arbeitet er an unterschiedlichen Projekten und obwohl er kein Abenteurer ist, hat er eine sehr ungewöhnliche Profikarriere hingelegt. Ein Porträt. Jakob Weber 07.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jordi Quintillà spricht nicht nur Katalanisch und Spanisch. Er hat auch in Rekordzeit fliessend Französisch, Englisch und Deutsch gelernt. Lisa Jenny

Wenn ihn seine Mitspieler nach dem Training fragen, ob Jordi Quintillà noch für eine Runde Zocken an der Playstation zu haben ist, sagt der 27-Jährige ab. «Ich brauche neben dem Fussball etwas für den Kopf. Das war schon immer so», erklärt er in nahezu perfektem Deutsch, ehe er beschreibt, wie seine Freizeit so aussieht.

Von 2016 bis 2019 hat Quintillà ein Studium der Sportwissenschaften absolviert. Wenn sich seine Fussball-Kollegen in den Sommerferien auf Mykonos oder an einem anderen Ferien-Hotspot bräunen, macht er im Nachwuchs des FC Barcelona ein Praktikum. Und auch sonst liegt das Zocken an der Konsole nicht drin, weil Quintillà neben seinem Job als Fussballer bereits heute zwei Firmen leitet. Die eine kümmert sich um die Bewirtschaftung von Sportanlagen und die Rekrutierung von Sportlehrern in der Heimat. Die andere organisiert Camps für junge Fussballer. Das führt dazu, dass Quintillà im Spanien-Urlaub auch mal im Gefängnis vorbeischaut, um die dort von seiner Firma beschäftigten Sportlehrer zu besuchen. Oder dass er ganze Tage mit den Kindern verbringt, die einen Platz in einem seiner Fussballcamps ergattert haben. Aleix Llusera, Quintillàs bester Freund aus Jugendzeiten, hatte die Idee. «Er sagte: Die Leute in St.Gallen waren so nett zu dir, du musst etwas zurückgeben. Dann kam uns die Idee mit den Fussballcamps», erklärt Quintillà. Und mittlerweile gibt es schon drei: in Singen, Berlin und St.Gallen.

Llusera war es auch, der den fünfjährigen Jordi 1998 zum Fussball brachte. Bei US Lleida in Katalonien beginnt so die Fussball-Karriere des Intellektuellen. Mit 14 wird ein Scout von Real Madrid auf Quintillà aufmerksam. Doch weil Jordi ausgerechnet in dem Spiel, das der Scout live beobachtet, schlecht spielt, bleibt er vorerst im Nachwuchs von Lleida. «Meine ganze Familie ist zwar Barcelona-Fan. Aber ich wäre trotzdem nach Madrid gegangen», sagt Quintillà heute.

Sein Profitraum lebt seit der Absage von Real so richtig. Und mit 16 wird es ernst. Jetzt ruft der FC Barcelona und bietet ihm einen Platz in der berühmten Nachwuchsakademie La Masia an. Gemeinsam mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder Xavi, der heute für Villarreal spielt, verlässt er das Elternhaus und zieht nach Barcelona. «Für mich war das nicht schlimm. Ich wollte unbedingt dahin. Meine Eltern haben wohl ein bisschen mehr gelitten», sagt Quintillà.

Sechs Jahre bleibt er in Barcelona, darf immer wieder mit Messi und Co trainieren. Doch der Sprung zu den Profis bleibt ihm verwehrt. Aus seinem Jahrgang sollten es nur Sergi Roberto und Rafinha schaffen. Auch die Telefonnummer von Messi hat Quintillà nicht: «Dafür musst du schon ein guter Freund werden.»

Mit 21 Jahren bereits der Schritt ins Ausland

2014 läuft Quintillàs Vertrag aus und er wird nicht verlängert. Und weil der Spanier Herausforderungen nicht scheut, wagt er bereits jetzt den Schritt ins Ausland. Beim Absteiger Ajaccio lernt er in der französischen Ligue 2, was Druck ist. «Wir hatten ein gutes Team, das aufsteigen sollte. Doch wir spielten schlecht», erzählt Quintillà. Die Fans und die Presse übten einen enormen Druck aus. «Wenn wir verloren, warst du das Schlimmste, wenn wir gewannen, war alles wieder gut», sagt Quintillà. Doch er wurde auf Korsika auch wegen des Spielstils – «lange Bälle, viele Zweikämpfe» – nicht glücklich. Nach nur einem Jahr verlässt er Frankreich wieder, natürlich nicht, ohne innert kürzester Zeit Französisch gelernt zu haben.

2015 heuert der damals 22-Jährige in den USA an. Ein ungewöhnlicher Wechsel, aber Quintillà war bereits länger mit Sporting Kansas City in Kontakt und hoffte auf eine ähnliche Karriere wie Uri Rosell. Der war zwei Jahre zuvor ebenfalls aus La Masia nach Kansas gewechselt und hatte dort so gut gespielt, dass Sporting Lissabon eine Million Ablöse für ihn zahlte.

Der Penalty-Held wird in Amerika aussortiert

Den Lebensstil in Amerika lobt Quintillà noch heute in den höchsten Tönen. «Die Leute sind zuvorkommend, es gibt ein unglaubliches Kulturangebot und auch fussballerisch lief es ganz gut.» Quintillà entscheidet mit dem letzten Elfmeter das Pokalfinale für Kansas City. Doch nach dem Titelgewinn kommt die «grösste Enttäuschung» seiner Karriere. Quintillà wird trotz Vertrags aussortiert, weil Kansas lieber einen anderen Ausländer verpflichtet.

Quintillà verdaut den Schock, indem er sein Studium beginnt und sechs Monate keinen Fussball spielt. Erst dann gibt es ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann. «Ich wollte unbedingt zurück in die USA und als Puerto Rico rief, zögerte ich keine Sekunde», sagt Quintillà. Dass auf der Insel in der Karibik Spanisch gesprochen wird, und er deswegen nicht noch eine neue Sprache lernen kann, stört ihn nicht.

Nach einer guten Saison in Puerto Rico fühlt sich Quintillà bereit für die Rückkehr nach Europa und für die 1. Liga. St.Gallen-Sportchef Alain Sutter lädt ihn zu einem Probetraining ein, nachdem er seine Videos gesehen hatte, und so landet Quintillà in der Schweiz.

Der Rest der Geschichte ist bekannt. Quintillà schlug in der Ostschweiz ein, wurde im zweiten Jahr Vizemeister und im dritten Jahr Captain. «In St.Gallen hat alles gepasst. Der Trainer, die Mannschaft: Alle haben mir vertraut. Dieses Vertrauen hat mir vorher immer gefehlt. Dabei ist das für junge Spieler das Wichtigste», erklärt Quintillà.

Quintillàs Erfolgsrezept: Fokus, Fokus, Fokus

Doch im Herbst 2020 entscheidet sich der Spanier, die Komfortzone erneut zu verlassen. Das Angebot für eine Vertragsverlängerung schlägt er aus. Und als sich im Januar der damalige FCB-Eigentümer Bernhard Burgener bei Quintillà meldet, entscheidet der sich schnell, dass seine Zukunft beim FC Basel liegt. «Ich will Titel gewinnen», erklärt Quintillà. Die Turbulenzen beim FCB rund um den Besitzerwechsel blendet er aus. «Der Fokus ist das Beste für einen Fussballspieler. Das ist die Regel Nummer 1», sagt Quintillà. Dass er jetzt in Basel auf neue Chefs und einen neuen Trainer trifft, ist ihm egal. «Basel hat mich geholt und ich werde alles dafür tun, um mit diesem Verein erfolgreich zu sein.»