Beim FC Basel wird Wouter Burger als Verteidiger neu geformt

FC Basel Einmal Burger mit scharf - wie der FCB einen neuen Innenverteidiger formt Eine Zeit lang lief der Holländer Wouter Burger beim FC Basel unter dem Radar. Nun scheint er als zentraler Abwehrspieler eine neue Rolle gefunden zu haben. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Gardemass 191 Zentimeter: Wouter Burger als FCB-Verteidiger, hier im Testspiel gegen Lausanne.

Das Tattoo? Wouter Burger krempelt das rechte Hosenbein seines Trainingsanzugs hoch. Deutet auf für einen Laien nicht näher identifizierbares Kunstwerk und meint achselzuckend: «Hat keine spezielle Bedeutung. Ist aber auch noch lange nicht fertig.» Und welchen Burger mag der, pardon!, Burger am liebsten? «Chicken», sagt er. Seit einer Lebensmittelvergiftung macht er einen Bogen um Hackfleisch. Womit gleich mal ein paar mehr oder weniger drängende Fragen geklärt wären.

Reden wir also über Fussball. Und fangen nicht von vorne an, sondern am vorigen Wochenende. In Luzern bildete Wouter Burger, der im Februar seinen 21. Geburtstag feiert, das Innenverteidigerpaar mit Andy Pelmard, der im März 22 Jahre wird. Jünger war eine FCB-Abwehr wohl selten zuvor.

Von Pelmard weiss man in Basel inzwischen, dass er ein prima Verteidiger ist. Burger dagegen wurde vor fünf Monaten eigentlich als defensiver Mittelfeldspieler präsentiert. «Die Option als Innenverteidiger war damals schon ein Thema», sagt FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann. In der Vorbereitung habe Burger bei Feyenoord etliche Male auf dieser Position gespielt.

«Da Wouter Burger sehr viel Qualität mitbringt und zudem noch Linksfuss ist, stellt er für uns eine interessante Alternative dar.»

Das Motiv ist klar: «In unserem Spiel mit viel Ballbesitz und gegen tief stehende Gegner ist die Spielauslösung der Innenverteidiger ein wichtiges Mittel», so Kaufmann. «Da Wouter hier sehr viel Qualität mitbringt und zudem noch Linksfuss ist, stellt dies für uns eine interessante Alternative dar.» Der Spieler selbst sieht sich als klassischer Sechser, der defensive Mittelfeldpart vor der Abwehr. So hat er es 2018 zum U17-Europameister mit Holland gebracht und im selben Jahr zum Profidebüt bei Feyenoord.

Die Wintervorbereitung des FCB war der Start zur Transformation des Wouter Burger. Im Testspiel in Lugano stellte Trainer Patrick Rahmen ihn erstmals in die Abwehrzentrale, rief ihn danach ins Büro und fragte, ob er offen sei für den Positionswechsel. «Ich will so oft wie möglich spielen», sagt Burger, «also bin das positiv angegangen.»

Mental hat er sich mit Videoanalysen auf dieses Spiel vorbereitet. Freunde gaben ihm anhand der Bilder Ratschläge. «Im defensiven Mittelfeld verteidigt man auch immer vorwärts. Als Innenverteidiger musst du aber noch eine Menge mehr im Auge haben und viel reden», erklärt Burger seine Herangehensweise. «Aber in erster Linie musst du wirklich scharf beim verteidigen sein. Und in Luzern war ich scharf.»

Burger bringt Gardemass für einen Verteidiger mit

Technik gepaart mit Gardemass für einen Verteidiger: Wouter Burger. Keystone

Die erste Arbeitsprobe in Luzern konnte sich sehen lassen: Mit seinen 1,91 Metern bringt Burger Gardemass für diese Aufgabe mit, und nach einem nicht einfachen Startspiel beim Tabellenletzten, dass der FCB mit 3:0 gewann, meinte der Trainer: «Das war seine sehr gute Leistung von ihm. Wouter hat eine gute Präsenz, viel Ruhe und eine gute Kommunikation auf dem Platz. Die Idee ist, dass wir auf dieser Position einen klaren Linksfuss haben. Und Wouter tut unserem Spiel mit seiner Technik und seiner Spielauslösung gut.»

Weil Eray Cömert weg ist und ein neuer Innenverteidiger vorerst bloss angekündigt ist, hat Rahmen aus der Not eine Tugend gemacht. Ähnlich wie im Fall von Fabian Frei wird ein Mittelfeldspieler umgepolt. Und mit Burger hinten zentral kann ebendieser Frei wieder eine oder sogar zwei Reihen nach vorne rutschen.

Für Burger ist der Rollenwechsel eine Momentaufnahme. «Ich bin noch jung, da kann mein Weg noch in viele Richtungen gehen.» Die vorerst wichtigste Abzweigung hat Burger mit dem Ortswechsel nach Basel genommen. Bei Feyenoord war ihm das Vorankommen verbaut, das habe ihm Trainer Arne Slot immerhin «fair und ehrlich» ins Gesicht gesagt. «Für mich war das der richtige Moment, Holland zu verlassen.»

Als Rotterdamer Junge - selbstredend ein Feyenoord-Anhänger von Kindesbeinen an und Absolvent der Nachwuchsakademie - hatte er eine spezielle Stellung bei Het Legioen, wie die Feyenoord-Fans genannt werden. Wenn er spielte, wurde Burger aufgefordert, nach der Partie ein Fanlied anzustimmen.

Burger genoss die Huldigungen so lange, bis er feststellte: «Am Ende hat es sich für mich so angefühlt, als ob eine Münze in einen Apparat geworfen wird und der Spieler singt.» Es wurde nicht mehr über Fussball und die Qualitäten des Spielers Wouter Burger geredet, sondern nur noch über diese Interaktion mit den Fans. «Ich will doch für mein Fussballspiel geschätzt werden und nicht als Sänger.»

Die zähen Verhandlungen mit Feyenoord

Der Transfer zog sich allerdings über Wochen hin. Die Verhandlungen über die Ablöse waren «zäh», wie Kaufmann bestätigt. Und weil Sparta Rotterdam, wo Burger die vorige Saison als Leihspieler verbracht hatte, mehr bot, war es schliesslich der Spieler selbst, der finanzielle Abstriche machte und so den Weg frei nach Basel und einen Vertrag bis 2025.

«Ich habe mich auf die Schweiz gefreut und ich schätze inzwischen das Leben hier sehr», sagt Burger, der in Pratteln untergekommen ist, und mit einem Augenzwinkern anfügt: «Es ist zwar alles teuer hier, aber dafür zahlt man weniger Steuern als in Holland.»

Bei drei von 13 möglichen Super-League-Spielen stand Burger vor Jahreswechsel in der Startelf. Er lief neben all den Cabrals, Lindners und Espositos unter dem Radar. Nun scheint das Fussballerleben in Basel in neuer Rolle richtig loszugehen.

Premiere ohne Gegentor: Wouter Burger in Luzern als Verteidiger, hier im Luzerner Strafraum bei einem Standard gegen Christian Gentner (links) und Asumah Abubaker. Keystone

