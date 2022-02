Esposito leistet sich beim FC Basel den nächsten Fehltritt

FC Basel Der nächste Fehltritt: Darum stand Esposito gegen Lausanne nicht im Aufgebot Der FC Basel meldet Sebastiano Esposito für das Spiel gegen Lausanne als angeschlagen. Doch das ist offenbar nicht der einzige Grund für sein Fehlen. Der Italiener leistete sich am Freitag einen weiteren Fehltritt und bekam eine Denkpause. Christoph Kieslich 19.02.2022, 23.47 Uhr

Sebastiano Esposito beim Spiel vorige Woche in Bern. Urs Lindt / freshfocus

Auf dem Matchblatt wurde Sebastiano Esposito als verletzt geführt, und beim Super-League-Sender Blue hiess es, der Italiener sei vom FCB «mit leichten muskulären Problemen» für das Lausanne-Spiel abgemeldet worden. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Wie die bz aus gut unterrichteter Quelle erfuhr, hat sich Esposito am Freitag im Training einen verbalen Disput mit Co-Trainer Boris Smiljanic geliefert, aufgrund dessen er für die Heimpartie am Samstag auch aus disziplinarischen Gründen nicht aufgeboten wurde.

Cheftrainer Patrick Rahmen hielt nach der Partie die Kommunikationslinie und sprach in der Mixed-Zone davon, dass Esposito im Abschlusstraining Probleme bei Sprints gehabt habe, dies als Folge des Einsatzes auf dem Berner Kunstrasen. Deshalb habe man kein Risiko eingehen wollen.

Esposito hat sich nicht den ersten Fehltritt geleistet. In der Conference League Anfang Dezember gegen Karabach verweigerte er sich seiner Einwechslung. Eine Darstellung, die der 19-Jährige so bestritt. Kaum war diese Aufregung verraucht, flog der von Inter Mailand ausgeliehene Offensivspieler im letzten Spiel des alten Jahres nach einer Tätlichkeit vom Platz.

Der anschliessenden Ankündigung in einem Interview, nun zum erwachsenen Mann werden zu wollen, folgte erst einmal die Sperre in den beiden ersten Partien des neuen Jahres. In Bern erfuhr Esposito ordentlich Goodwill von Trainer Patrick Rahmen, der ihn für die Startelf nominierte. Gedankt hat es Esposito nicht.