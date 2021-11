FC Basel «Für mich ist klar, dass ich länger bleibe»: Shooting-Star und Publikumsliebling Andy Pelmard im Porträt In Nizza wurde Andy Pelmard aus zwei Gründen belächelt, beim FC Basel macht der Franzose seit dem ersten Tag grosse Freude. Jakob Weber Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Kein Basler Feldspieler hat in dieser Saison mehr Spielminuten gesammelt als Sommerneuzugang Andy Pelmard.

Nizza im Jahr 2004. Der kleine Andy spielt bereits jetzt stundenlang mit dem Fussball. In der Wohnung, auf der Strasse, aber immer alleine. Ins Vereinstraining will er nicht, denn er hat Angst vor dem Trainer. «Der hat so viel geschrien, da wollte ich nicht hin», sagt der grosse Andy Pelmard heute beim Gespräch im Joggeli. Auch jetzt blickt der mittlerweile 21-Jährige oft auf das Stück Tisch vor ihm statt in die Augen des Gegenübers. Beim ersten längeren Interview, das der neue Innenverteidiger des FC Basel gibt, braucht es ein paar Minuten, bis der Franzose auftaut.

In seiner Jugend dauerte dies bedeutend länger. Zwei weitere Jahre vergehen, bis sich der damals Sechsjährige doch einem Klub anschliesst. Sieben Jahre später rekrutiert ihn der Ligue-1-Verein OGC Nizza. Pelmard war damals Stürmer und hatte OGC bei einem Turnier mit seinem Klub ESS Nizza mit Toren und Assists «sehr wehgetan», wie er mit einem Lächeln erzählt.

Pelmard dribbelt auch bei OGC munter weiter. Doch das missfällt seinem Trainer. Der setzt ihn ab sofort als Aussenverteidiger ein und sagt: «Du verteidigst nur, du dribbelst nicht.» Pelmard kann darüber nur schmunzeln und sagt: «Ich habe natürlich trotzdem weiter gedribbelt. Auch heute noch. Der Unterschied zu damals ist, dass ich heute den Ball nicht mehr so oft verliere.» Doch nicht nur das Dribbling, auch die Position ist geblieben. «Innenverteidiger spiele ich am liebsten», sagt Pelmard. Dass er mit 1,80 Meter zu klein für diese Position sei, hört er immer wieder. Doch der Franzose sieht vor allem einen Vorteil: «Ich muss besser stehen und schneller antizipieren als ein grosser Spieler. Verteidiger wie ich sind selten. Das macht mich speziell.»

Andy Pelmard ist zwar kleiner als Omonias Michal Duris. Den Zweikampf gewinnt er trotzdem. Viktoria Leandrou/Freshfocus

Nachdem Pelmard von Lucien Favre zu den Profis hochgeholt wird, debütiert er 2019 in der Ligue 1. Zunächst als Aussenverteidiger, doch Trainer Patrick Vieira stellt ihn bald auch auf seiner Lieblingsposition auf. «Wir hatten keinen Innenverteidiger mehr, also musste er mich bringen und alle haben gesehen, dass es auch mit einem vermeintlich kleinen Spieler funktioniert», sagt Pelmard. Auch die französische Spielerlegende ist voll des Lobes: «Andy ist schnell und aggressiv und hat vor allem auch viel Qualität im Spiel mit dem Ball», sagt Vieira damals.

Doch bei dessen Nachfolger Adrian Ursea muss sich Pelmard erneut beweisen.

«Bei Nizza war ich immer der Junge aus der eigenen Jugend. Diesen Stempel wollte ich abstreifen»,

sagt Pelmard. Seiner Meinung nach hätte er spielen können, durfte es aber zu selten. Neuzugänge reihen sich in der Hierarchie vor ihm ein. «Das habe ich nicht verstanden und entschieden, zu gehen.» Im Januar 2021 heisst es, Pelmard solle zu Nizzas Farmteam Lausanne wechseln. Aber warum sollte ein Spieler, der in der vergangenen Saison 19 Spiele in der Ligue 1 gemacht hat, zu einem Abstiegskandidaten in die Schweiz wechseln? «Unlogisch», findet auch Pelmard und lehnt ab. Ins Ausland will er aber trotzdem. «Ich wollte sehen, zu was ich fähig bin. Ob ich mich in einem ungewohnten Umfeld durchsetzen kann. Weil dann ist nachher alles möglich», sagt er. Von der anfänglichen Nervosität im Gespräch ist unterdessen nichts mehr zu spüren.

Das FCB-Angebot kommt da sehr gelegen. Ein Anruf von David Degen und Philipp Kaufmann reicht, um Pelmard zu überzeugen. «Sie wollten wissen, ob ich ein guter Typ bin, und suchten einen Leadertypen für die Abwehr. Ich sagte mir: Ich bin zwar noch jung, um ein Leader zu sein. Aber los, versuchen wir’s. Für mich ist Basel der grösste Klub der Schweiz. Hier will man Titel gewinnen. Bei allem Respekt vor Lausanne. Aber das ist etwas anderes», sagt Pelmard. Mohamed Salah, Breel Embolo, Fabian Schär und Marek Suchy nennt er, wenn es um Ex-Basler geht, deren Weg er verfolgt hat und in deren Fussstapfen er treten will und tritt.

Kein Feldspieler hat mehr Minuten

Denn Pelmard ist der Neuzugang, der bislang am meisten überzeugt. 2013 Spielminuten hat er in dieser Saison bereits gesammelt, nur Goalie Heinz Lindner hat mehr. «Das überrascht mich einerseits, weil ich neu hier bin und bisher noch nie regelmässig über 90 Minuten gespielt habe. Aber gleichzeitig überrascht es mich auch nicht, weil ich weiss, was ich kann und meiner Meinung auch verdiene, zu spielen», sagt Pelmard. Jetzt, da es um Basel geht, kommt er aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. «Du lebst im Stadion, isst hier, ziehst dich um und gehst dann mit dem Velo zum Trainingsplatz. Das ist aussergewöhnlich», sagt er und fügt an: «Glauben Sie mir: Es gibt keinen meiner Freunde, dem ich nicht erzählt habe, wie glücklich ich hier bin. Wir haben Spass, wir trainieren gut, wir gewinnen. Alles passt.»

Andy Pelmard gefällt es in Basel sehr. In seiner Freizeit geht er gerne mit seiner Freundin und seinen drei Hunden in Therwil spazieren. Sakis Savvides/Freshfocus

Auch mit der fremden Sprache wird es immer besser. Pelmard kommuniziert auf Englisch, Französisch, Spanisch und manchmal auch auf Deutsch: «Ich wohne in Therwil. Ich komme aus Frankreich. Wie geht’s? Alles klar? Achtung. Raus», präsentiert er seine Deutschkenntnisse. Dass «Links» nicht, wie von ihm bis zu diesem Zeitpunkt gedacht, «derrière», also hinten, heisst, nimmt Pelmard mit einem lauten Lachen zur Kenntnis.

Das Sprachtalent hat sich schnell und gut beim FC Basel integriert

In der Mannschaft kümmert sich der Sohn eines Guadalupers und einer Madagassin besonders um «seinen kleinen Bruder» Nasser Djiga. Auch mit Abwehrkollege Eray Cömert, Kabinensitznachbar Liam Millar oder Nizza-Kollege Dan Ndoye hat er es besonders gut. Doch eigentlich versteht sich Pelmard, wie er sagt, mit allen.

Kein Wunder, dass der Franzose schon jetzt mit einem langfristigeren Engagement in Basel liebäugelt. Der FCB besitzt eine Option, Pelmard im Sommer 2022 für kolportierte zwei Millionen Franken zu übernehmen. «Für mich ist klar, dass ich länger bleibe», sagt Pelmard entschlossen. Und was kommt nach dem FCB? «Fernziele interessieren mich nicht. Ich mag Manchester City, weil sie schönen Fussball spielen. Aber in England musst du als Innenverteidiger drei Meter gross sein», sagt Pelmard. Doch er weisst sofort daraufhin, dass es mit Nathan Aké bei Man City eine Ausnahme gibt, die ebenfalls nur 1,80 Meter ist. Doch das ist Zukunftsmusik, genauso wie ein mögliches Aufgebot für die französische Nationalelf. In den U-Auswahlen hat Pelmard mit Dayot Upamecano, Eduardo Camavinga und Moussa Diaby gespielt, doch er weiss: «Aktuell gibt es viele Spieler, die vor mir sind. Da bin ich Realist.»

Beim ersten Tor wird Pelmard ausrasten

Pelmard fokussiert sich deshalb lieber auf kurzfristige Ziele und eines davon lautet: Endlich das erste Tor im Profifussball erzielen. 62 Spiele hat er seit 2019 absolviert, doch getroffen hat er noch nie. «Das wurmt mich unglaublich. Dabei habe ich doch einen Spielstil, der Tore erlaubt, auch wenn ich bei Ecken hinten absichere», sagt Pelmard und kündigt überschwänglich an: «Aber es wird der Tag kommen, an dem ich treffe, und dann werde ich jubeln, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Flickflack, Salto, ich kann alles und habe mir schon viele Gedanken über meinen Jubel gemacht.» Wenn dieser Tag dann gekommen ist, werden ihn die FCB-Fans, die Pelmard eh schon in ihre Herzen geschlossen haben, noch mehr lieben und sich freuen, dass der kleine Andy damals in Nizza doch noch einem Fussballklub beigetreten ist.