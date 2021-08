Marco Streller kehrt zum FC Basel zurück!

Rückkehr Marco Streller ist zurück beim FC Basel – das ist sein neuer Job Er war Spieler und Sportchef, ist eine Legende im Verein und jetzt zurück beim FC Basel: Marco Streller. Der 40-Jährige kehrt zu seinem Herzensverein zurück. Céline Feller 12.08.2021, 12.32 Uhr

Sein Name geisterte schon lange durch die Stadt. Dann, wenn es darum ging, wer noch zum neuen FC Basel gehören könnte. Diesem FCB unter der Führung um David Degen. Der Name von Marco Streller.

Mit verschiedenen Positionen wurde er in Verbindung gebracht. Doch auch drei Monate nach dem Machtwechsel hat Streller noch keinen Posten bei seinem Herzensverein. Oder besser: hatte. Denn am Donnerstagmittag meldet der FC Basel: Marco Streller ist zurück. «Schön bisch wieder do», schreibt der Verein auf Twitter und begrüsst den ehemaligen Captain in seinem neuen Amt auf der Geschäftsstelle.

Der 40-Jährige übernimmt eine Position im Marketing-Bereich. «Ohne Berührungspunkte zum Sport», wie der Verein explizit festhält. Streller übernimmt verschiedene Aufgaben im Bereich «Business Development» und wird ausserdem als Ambassador fungieren. Letzteres wäre also ähnlich der Funktion, welche die andere grosse Vereinslegende, Karli Odermatt, lange Zeit ausübte.

Puncto "Business Development" wird Streller den Marketing-Bereich weiterentwickeln müssen, nicht nur finanzielle Hilfe von externen Personen gewinnen. Dass Streller sich eine solche durchaus auch strategische Funktion nach zwei Jahren Pause und dem eher unglücklichen Engagement als Sportchef nun zutraut, dürfte damit zusammen hängen, dass er jüngst an der HSG St. Gallen den Abschluss als Sportmanager erworben hat und damit jene wirtschaftlichen Wissenslücken geschlossen hat, welche er nie kaschierte.

Streller übernimmt seine neue Funktion per sofort.