FCB-Trainer Rahmen will Protestnote gegen Rote Karte deponieren

FC Basel Mit der Sperre will es Trainer Patrick Rahmen nicht bewenden lassen Der FCB-Trainer ist Nummer 17 im Sünderregister der SFL seit der Reglementsänderung 2019. Rahmen fühlt sich ungerecht behandelt und will deshalb auch eine Protestnote beim Verband deponieren. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 31.01.2022, 19.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ersatztrainer: Assistent Boris Smiljanic (rechts) wird am Sonntag den gesperrten Patrick Rahmen vertreten. Freshfocus

Patrick Rahmen hat offenbar zu schlucken an dem Platzverweis, den er am Sonntag in Luzern kassiert hat. Weil er sich ungerecht behandelt fühlte.

Nach einem klaren, nicht geahndeten Foul an Darian Males und einer sich anschliessenden Ausgleichssituation regte sich der FCB-Trainer auf: «Das war der gleiche Seich wie in Zürich.» Wo der FCB nach einem Fehlentscheid der Unparteiischen den Sieg aus der Hand gab.

«Dann regt man sich auf, ohne, dass man jemanden beleidigt. Dafür kann er (Schiedsrichter Lukas Fähndrich) mir Gelb geben, okay. Weil ich vielleicht ein bisschen zu theatralisch war. Das ist eine klare Weisung für die Trainer», schilderte Rahmen nach der Partie aus seiner Sicht, «wenn ich aber frage: Warum habe ich die Gelbe bekommen? Und dafür sehe ich Gelb-Rot? Dann stehe ich nächstes Mal halt wieder wie ein Pfarrer draussen.»

Trost für Rahmen kommt vom Pfarrer

Das will man wiederum auch nicht, wobei der Seelsorger und FCB-Kolumnist Martin Dürr noch in der Nacht auf Montag per Twitter Trost spendete: «Auch wir Pfarrer stehen nicht immer nur cool rum, wenn ein Schiri Dinge sieht, die es nur in einem Paralleluniversum gibt.»

Gesperrte Trainer sind natürlich nichts Neues. Zuletzt beim FCB war es Marcel Koller, der im November 2018 – ähnlich verständnislos wie nun Rahmen – auf die Tribüne geschickt wurde. Bald darauf wurde vom International Football Association Bord (Ifab) das Reglement verschärft.

Uli Forte, erste Rot-Sünder im Schweizer Fussball nach der Regelverschärfung. Keystone

Auf der neuen Grundlage machte Uli Forte am 13. September 2019 im Cup-Spiel gegen Servette Genf den Anfang. Als ihn der Schiedsrichter verwarnt, weil der GC-Trainer in der Nachspielzeit den Ball bei einem Einwurf weg spitzelt, um Zeit zu gewinnen, dreht Forte dem Unparteiischen den Rücken zu und deutet mit beiden Händen auf die Rückseite seines Jackets – dorthin, wo die Spieler Nummer und Name tragen. Diese Provokation quittiert Fedayi San mit einer zweiten gelben sowie der roten Karte.

Einen Trainer für ungebührliches Verhalten zu ermahnen oder vom Spielfeldrand zu verweisen, war zuvor schon möglich. Die obersten Regelhüter führten auf die Saison 2019/20 zusätzlich die gelbe und rote Karte als auch für die Zuschauer erkennbare Sanktion ein.

Ausserdem zieht wie bei einem Spieler, der nach vier gelben Karten für ein Spiel aussetzen muss, auch bei einem Trainer oder anderen Teamoffiziellen die vierte Gelbe eine Spielsperre nach sich.

Der Trainer muss den Kopf hinhalten

In der Super League war Daniel Blanco, Torhütertrainer von Servette, am 29. September 2019 der erste Offizielle, der Rot sah. Der erste Cheftrainer war Ludovic Magnin, der am 27. Oktober desselben Jahres bei einem 3:2-Sieg gegen den FC Basel nach Spielschluss für einen Wutausbruch gegenüber dem Linienrichter sanktioniert wurde.

Insgesamt sind seit Neuordnung der Regeln in der Super League 17 Offizielle mit Rot oder Gelb-Rot ausgeschlossen worden. Zu den Gelbgesperrten gehören prominente Köpfe wie Nationalcoach Murat Yakin als Trainer des FC Schaffhausen oder der aktuelle Winterthur-Trainer Alex Frei als Trainer des FC Wil. Die erste Gelb-Sperre der laufenden Saison sass am zurückliegenden Wochenende der Lausanne-Assistenztrainer João Gião ab.

Kann ein Schiedsrichter übrigens den Täter auf der Bank oder an der Seitenlinie nicht eruieren, muss der Cheftrainer als höchster Funktionsträger in der Coachingzone stellvertretend den Kopf hinhalten und kassiert die Karte.

Für das kommende Wochenende bedeutet das: Für Rahmen gilt am Sonntag beim ersten Heimspiel des Jahres gegen den FC Sion Kontaktsperre. Das klingt nach den Buchstaben der Rechtspflegeordnung des Schweizerischen Fussballverbandes SFV streng: «Der mit einer Funktionssperre belegte Funktionär darf das Spiel (…) nur von der Tribüne aus verfolgen», heisst es in Artikel 81 und weiter: «Vor und während dem Spiel ist seine Anwesenheit in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel, in der Technischen Zone sowie auf dem Platz untersagt. Weder vor noch während dem Spiel darf er mit der Mannschaft in Kontakt treten.»

Smiljanic vertritt Rahmen am Sonntag im Sion-Spiel

Ob es dann auch so scharf umgesetzt wird, wird man am Sonntag sehen. Von Seite der Swiss Football Liga SFL heisst es dazu: «Überwachen können wir das direkt nicht, allenfalls könnte ein Sicherheitsdelegierter oder ein Schiedsrichtercoach einen Vorfall rapportieren.»

Klar ist jetzt schon, wer Rahmen am Sonntag auf der Bank ersetzt: Boris Smiljanic, einer von zwei Assistenztrainern, die in der Winterpause gekommen sind. Und Rahmen wird die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Als er sich am Sonntag auf den Heimweg machte, kündigte er an, dem Verband seinen Unmut mitteilen zu wollen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen