Neuer FCB-Trainer, altes Problem - Abascals erstes Training

FC Basel Neuer Trainer, altes Problem: «Es geht immer nur um das Heute» 24 Stunden nach der Freistellung von Patrick Rahmen leitet dessen vormaliger Assistent Guillermo Abascal sein erstes Training. Und spricht erstmals. Céline Feller 22.02.2022, 19.03 Uhr

Zwei Trainer, ein und dasselbe Problem: keine Zeit. Guillermo Abascal (rechts), der neue Chefcoach des FC Basel, mit Vorgänger Patrick Rahmen. Keystone

Guillermo Abascal geht direkt zu Marco Walker. Sie unterhalten sich lange, gestikulieren, kurz bevor die Spieler eintreffen. Es ist der Beginn der ersten Trainingseinheit Abascals als Interims-Cheftrainer des FC Basel. Exakt 24 Stunden, nachdem sich der Verein von Patrick Rahmen getrennt und den 32-jährigen Spanier befördert hat. Gemeinsam mit Walker soll er bis Ende Saison die Geschicke leiten. Oder wie es der Verein am Montag formulierte: «Das soll in dieser frühen Phase der Rückrunde noch einmal einen Impuls setzen.»

Gemeinsam mit Walker, der den FCB 2018 verlassen hatte, hält Abascal seine erste Ansprache. 15.30 Uhr ist da an diesem Dienstag. Der frühere Co-Trainer Rahmens wirkt mit seinem neuen Co-Trainer bereits vertraut. «Dabei habe ich keine guten Erinnerungen an ihn!», sagt er mit einem Lachen nach dem Training. Abascal kennt Walker von einem Duell im Jahr 2017, als Abascal Chefcoach bei Chiasso war und die Tessiner gegen die von Raphael Wicky trainierten Basler aus dem Cup flogen. Damals wie seit gestern Co-Trainer beim FCB: Walker.

Erste Einheit unter den Augen des Chefs

In seiner ersten Einheit agiert Abascal laut, gibt viele Anweisungen, greift ein, korrigiert. Amtssprache ist Englisch. Und ebenfalls in Englisch äussert er sich nach rund 60 minütigen Training dann erstmals in seiner neuen Position gegenüber zwei Medienvertretern. «Mein erster Eindruck ist gut. Ich glaube an diese Jungs, dieses Team und diesen Verein. Ich hatte ein gutes Gefühl, als sie mich fragten, ob ich das machen möchte. Jetzt muss ich einfach jeden Tag hart arbeiten und diesem Team mit 100 Prozent helfen.»

Man wolle in eine Richtung arbeiten – in jene, die die Mannschaft zu Siegen führe. Grosse Pläne konnte er in den 24 Stunden seit seiner interimistischen Einsetzung als Cheftrainer noch nicht machen, sagt er. «Aber im Fussball hat man ja nie Zeit. Es geht immer nur um das Heute, nie ums Morgen.»

Er wolle seine Ideen nun noch mehr einbringen, seine Rolle sei schliesslich eine andere. Es helfe ihm, dass er die Mannschaft bereits als Assistent kennen gelernt habe, seit zwei Monaten hier sei. «So verstehe ich die Situation in Basel besser.» Eine Situation, in die er im Training Intensität und Ehrgeiz einbringen wolle, um ein gutes Ambiente zu kreieren.

Die Führung entschied sich gegen eine letzte Chance für Rahmen

Einen ersten Eindruck davon wollte sich auch Klub-Boss David Degen verschaffen, der das komplette Training verfolgte. Gemeinsam mit seinen Verwaltungsrats-Kollegen hatte Degen am Sonntag erste Gespräche geführt bezüglich einer Trennung von Rahmen. Die Entscheidung fiel im Gremium. Zwar stand die Überlegung im Raum, Rahmen noch das Spiel gegen FC Zürich zu geben, um sich zu beweisen. Aber die Führung – nicht nur Degen alleine – entschied sich dagegen. Wohl wissentlich, dass nun der Druck enorm ist. Auf die Führung, und neu nun auch auf Abascal.

Ausführlicher wird dieser dann am Freitag dazu Stellung beziehen. Die Führung derweil will sich erst in zwei Wochen wieder öffentlich äussern.