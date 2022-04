Von Adidas zu Macron - der FC Basel wechselt den Ausrüster

FC Basel Von Adidas zu Macron – beim FC Basel wechselt der Ausrüster Nach langjährigen Partnerschaften mit den beiden grössten Sportartikelherstellern Nike und zuletzt Adidas bekommt der Schweizer Renommierklub auf die neue Saison hin neue Kleider aus Italien. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 08.04.2022, 18.15 Uhr

Der FC Bologna war der erste Serie-A-Klub, den die in der Nähe von Bologna beheimatete Firma Macron für sich gewinnen konnte. Hier ist ein aktuelles Trikot des wie der FCB rotblaue Vereinsfarben tragenden Bologna. Imago

Im Fanshop des FC Basel läuft an diesem Wochenende ein «Rampenverkauf». Alles muss offenbar raus und das aus gutem Grund: Beim FC Basel wechselt auf die neue Saison der Sportartikelausrüster, der seit 2012 Adidas hiess.

Aus zuverlässiger Quelle hat die bz erfahren, dass der neue Ausrüster tatsächlich Macron heisst. Das hatte sich ganz offensichtlich angebahnt, als vergangenen August FCB-Verwaltungsratspräsident David Degen von einem Besuch bei Macron einen Social-Media-Post absetzte.

Das in Crespellano bei Bologna domizilierte und 1971 gegründete Textilunternehmen hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der bedeutenderen Akteure auf diesem Gebiet entwickelt. Produziert wird mehrheitlich in China.

Nicht nur der aktuelle beschleunigte Abverkauf aus den FCB-Beständen und Degens Mitteilungsbedürfnis deutete auf einen Wechsel in diesem Segment hin: Zum einen ziehen sich die beiden globalen Player Nike und Adidas mehr und mehr aus kleineren Märkten zurück, wie ihn die Fussball-Schweiz darstellt.

Zum anderen läuft die 2018 letztmals verlängerte Verbindung zwischen Adidas und FCB im Sommer aus.

Der FCB hat stets langfristige Partnerschaften auf diesem Gebiet gepflegt. Von 1997 bis 2012 war es das damals auf dem europäischen Markt stark wachsende US-Unternehmen Nike, das den FCB mit Trikots versorgte. Davor war Adidas bereits über viele Jahre der Ausrüster für Rotblau gewesen.

Schätzungen gehen davon aus, dass der Vertrag mit Adidas dem FCB rund eine Million Franken jährlich eingebracht hat; dazu kommt Material im Wert von rund 400’000 Franken. Das berichtete die verblichene «TagesWoche», als der Kontrakt seinerzeit unter Dach und Fach gebracht wurde.

Macron, das mit 230 Mitarbeitern einen Umsatz von 113 Millionen Euro erzielte (2018/19), rüstet Erstligavereine aus der Serie A (Bologna, Lazio Rom, Udinese), der Bundesliga (Bielefeld) oder der Ligue 1 aus (OGC Nizza, Lens) aus, zählt Sporting Lissabon, Real Sociedad San Sebastian oder Trabzonspor zum umfangreichen Portefeuille, einige kleinere Fussball-Nationalmannschaften, das schottische Rugby-Nationalteam sowie im Schweizer Profifussball den FC Sion, FC Thun und den FC Chiasso.

