Wechsel von Eray Cömert vom FC Basel zu Valencia ist verhandelt

FC Basel Vor Wechsel nach Spanien: Der FC Valencia kann für Eray Cömert das grosse Los werden Der Nationalspieler steht nach 13 Jahren vor dem Abgang beim FC Basel. Der Transfer in die erste spanische Liga soll dem FCB 500'000 Franken Ablöse bringen – aber er verliert auch ein weiteres Stück Identifikation. 24.01.2022

Wiedersehen macht Freude: In Valencia trifft Eray Cömert auf seinen ehemaligen Abwehrpartner Omar Alderete (links), hier aufgenommen in der Europa League beim Spiel gegen Anorthosis Famagustaim September 2020. Keystone

Wie das heutzutage nun einmal so ist, wird in den sozialen Medien einiges vorweggenommen, ehe offiziell kommuniziert wird. So verhält es sich auch bei Eray Cömerts Wechsel zum FC Valencia. Gut informierten Mercato-Flüsterer kolportieren schon Tage zuvor Vertragslänge und andere Details. Und unter einem Neujahrsgruss auf Cömerts sparsam bewirtschafteten Instagram-Account türmen sich drei Wochen später die Willkommensgrüsse von Valancia-Aficionados.

Einen mittleren Medienauflauf hat Eray Cömert deshalb am Montagnachmittag auf dem Aeropuerto de Valencia verursacht. Und der bald 24-jährige Verteidiger des FC Basel machte kein Geheimnis über den Grund seiner Reise: «Ich freue mich, dass ich hier bin und hoffe, schnellstmöglich unterschreiben und mit dem Team trainieren zu können.»

Ein Vertrag mit dem FC Valencia ist ausverhandelt (von einer Laufzeit bis 2026 ist die Rede), die Modalitäten zwischen den Klubs sollen geklärt sein (500'000 Franke Ablöse) und nun fehlt nur noch der medizinische Check, von dem nicht klar war, ob er noch am Montag oder Dienstagfrüh stattfindet.

Mit dem Wechsel an die Costa del Azahar nimmt ein langes Kapitel beim FCB ein eigentlich (zu) trauriges Ende. Der aus Rheinfelden stammende Cömert hat einen klassischen Basler Ausbildungsweg genommen. Mit acht Jahren begann er in der Schmiede des FC Concordia, und mit elf stiess er zum FCB. Das ist nun schon 13 Jahre her.

140 Spiele für den FCB und sieben Tore

Vor dem Gang zum Coiffeur für die Valencia-Reise: Eray Cömert anfangs Januar im Training des FCB. Keystone

18-jährig debütierte er im Mai 2016 unter Urs Fischer in der Super League. Im Zürcher Letzigrund holte Cömert den Penalty zum 3:2-Sieg heraus. Es folgten Lehrjahre in Lugano und Sion, ehe er im Sommer 2018 beim FCB als reif genug erachtet wurde. Schon im Herbst 2018 schrieb diese Zeitung: «Cömert ist in der FCB-Innenverteidigung die Konstante.»

Im April 2019 verlängerte der damalige Sportchef Marco Streller mit Cömert bis 2022. 140 Wettbewerbsspiele (7 Tore, 4 Assists) hat der Abwehrspieler für den FCB absolviert, er hat sich als gewaltiger Weitschuss- und Freistossspezialist ein paar Einträge erarbeitet, er war Captain der U21-Landesauswahl und er hat sieben A-Länderspiele bestritten. Doch unter der neuen Klubleitung mit David Degen ging die Wertschätzung flöten; eine weitere Vertragsverlängerung war kein Thema mehr.

Im Herbst verlor Cömert seinen Stammplatz und damit wuchs auch seine Sorge um die WM-Chancen. Die EM 2021 erlebte er zwar ohne Einsatz mit, aber der Höhenflug der Nationalmannschaft hat auch bei Cömert Lust auf mehr gemacht. In Basel jedoch machte es ganz den Anschein, als ob der Prophet im eigenen Land nichts mehr gilt. Auch das letzte Heimspiel im Dezember erlebte Cömert auf der Reservebank. Von den Fans in der Muttenzerkurve wurde er als Identifikationsfigur dennoch ausgiebig gefeiert, was ihm offenkundig guttat.

In Valencia trifft Cömert auf den Ex-Basler Alderete

Den nächsten Karriereschritt zu machen, hatte Cömert seit zwei Sommern vor. Es gab Gerüchte über Interesse von Top-Klubs wie Arsenal, und sein Marktwert wurde in der Fantasie mancher höher beziffert als die 2,5 Millionen Euro, die von einschlägigen Plattformen genannt wurden. Corona und ein ausgebremster Markt kamen dazwischen.

Nun kann Cömert mit einem Klub aus einer der Top-5-Ligen Europas doch noch ein grosses Los ziehen. Auch wenn Valencia zwei enttäuschende Spielzeiten hinter sich hat mit den Plätzen 9 und 13 und aktuell Rang 10 in La Liga belegt.

José Bordalas – der Cömert als Getafe-Trainer in der Europa League 2019 bei zwei FCB-Siegen erlebt hat – muss die zweitschlechteste Defensive der Liga (36 Gegentore in 22 Spielen) dringend stabilisieren, und er kann wohl demnächst gleich auf ein Verteidigerduo mit Basler Vergangenheit setzen.

Denn Omar Alderete, von Juni 2019 bis Oktober 2020 im rotblauen Dress und an der Seite von Cömert, ist von Hertha BSC Berlin an Valencia ausgeliehen. «Natürlich habe ich mit Omar gesprochen», meinte Cömert am Montag auf Nachfragen, «ich habe mit ihm in Basel zusammengespielt und hoffe, das hier bald wieder zu tun.»

