Was die 1:3-Niederlage des FC Basel be YB zu bedeuten hat

Super League Abhaken und auf Halbzeit 2 aufbauen: Was das 1:3 des FC Basel in Bern zu bedeuten hat Der FC Basel verliert bei YB, zeigt in Halbzeit 2 aber eine imposante Darbietung. Zumindest ein Punkt wäre der verdiente Lohn gewesen. Die drängendsten Fragen und Antworten nach der Niederlage in Bern. Céline Feller, Bern 30.10.2022, 21.03 Uhr

Alex Frei geht nach Spielschluss zu den Fans, «um mich für die nicht selbstverständliche Unterstützung zu bedanken». Freshfocus

Es ist ein Spiel mit zwei Gesichtern, oder wie es YB-Coach Raphael Wicky nennt: Halbzeit 2 war wie ein umgekehrter Handschuh. In Halbzeit 1 gerät der FC Basel früh in Rückstand gegen Leader Bern, droht in eine Klatsche zu laufen. Der 0:2-Pausenrückstand ist schmeichelhaft. Dann kommt ein ganz anderer FCB aus der Kabine, dominiert Spiel und Gegner – belohnt sich aber nicht für eine tolle Leistung. Einmal mehr, ist man versucht zu sagen. Was hat diese Niederlage des FC Basel bei den Berner Young Boys nun zur Folge? Wir klären die drängendsten Fragen.

Was bedeutet dieses 1:3 für die Meisterschaft?

Die nackten Zahlen sagen: Der FC Basel ist nun 14 statt nur noch 11 Punkte hinter Leader YB und rutscht von Platz 5 auf Platz 6 ab in der Tabelle. Das Bild wird jedoch verzerrt, weil der FCB ein Spiel weniger hat als die Konkurrenz. Gewinnen die Basler das Nachholspiel in Luzern am 9. November, dürfte man damit auf die europäischen Ränge zurück hüpfen. Die Tabelle ist ohnehin sehr eng. Winterthur auf Rang 9 hat nach dem sonntäglichen Sieg mit 15 Punkten nur zwei Zähler weniger als Basel auf Rang 6.

Setzt die Niederlage Alex Frei unter Druck?

Nein. Nach der ersten Halbzeit hätte man sich fragen können, ob der Ton der Vereinsführung ab Sonntagabend rauer wird. Aber dem wäre nicht so gewesen. Denn weder ein Sieg in Bern wurde vom Verwaltungsrat erwartet, noch wurde vor der Saison der Meistertitel als Ziel ausgegeben. Das hat Alex Frei am Freitag noch einmal deutlich erklärt. Das Wort Meisterschaft sei nie gefallen, der Austausch sei äusserst konstruktiv. Daher muss er nach dieser Niederlage nicht mehr Angst haben um seinen Job als zuvor. Und nach der imposanten Reaktion der Basler nach der Pause sowieso nicht. Denn da hat man gesehen, dass, oder besser, wie sehr er das Team erreicht. Was er seinen Spielern gesagt hat, will er nicht verraten. Er beweist aber, wie er auf eine schwache Halbzeit reagieren kann. Einfach war das nicht, weil Frei zwei Mal unfreiwillig wechseln musste (Marwin Hitz musste angeschlagen raus, Taulant Xhaka weil er rot-gefährdet war). Was der FCB dann nach Wiederanpfiff gezeigt hat, war eine der stärksten Leistungen in Bern in den vergangenen Jahren. Das 3:1 aus Berner Sicht ist am Ende gar hoch. Auch, weil der FCB einen Penalty verschiesst – einen noch zugesprochen kriegen könnte sowie ein Tor erzielt, das nicht zählt.

Was meint Frei selbst? Und was sagte er der Kurve, zu der er nach Spielschluss ging?

Er attestiert seinem Team eine gewisse Nervosität zu Beginn. «In der zweiten Halbzeit muss man jedoch sagen, dass es selten eine Mannschaft gab, die YB so dominiert hat, die YB so ins Wanken gebracht hat. Das Ergebnis ist für uns am Ende brutal. Es müsste nicht ein 1:3 sein, sondern YB dürfte sich nicht beklagen, wenn es irgendwann 2:2 oder gar 3:2 für uns steht», so Frei. Nach der Pressekonferenz spricht er davon, keine Leere zu verspüren. Bevor sich Frei aber öffentlich äussert, geht er nach Spielschluss zur Basler Kurve, wird nach seinen Worten von den mitgereisten Fans gefeiert. Frei erklärt:

«Ich finde es wichtig, dass man in Phasen, in denen es nach aussen nicht gut läuft, zusammensteht. Darum habe ich mich für die Unterstützung bedankt. Das war nicht selbstverständlich.»

Wie geht es in den zwei Wochen bis zur Winterpause weiter?

Es verbleiben noch vier Spiele: Gegen Pjunik Jerewan, Sion, Luzern und GC. In der Liga fehlen nächste Woche die gesperrten Xhaka und Michael Lang. Der Fokus liegt jetzt aber ohnehin

auf diesem kapitalen Spiel in Armenien kommenden Donnerstag. Dort geht es für den FCB europäisch um alles oder nichts. Ein Sieg, oder zumindest ein Punkt in Bern, hätten immenses Selbstvertrauen gegeben. Aufrichten kann sich der FCB an der Leistung der zweiten 45 Minuten. Einfach wird es aber nicht, akzeptieren und abhaken zu können, dass man dennoch ohne einen Punkt da steht. Die richtige, schnelle Aufarbeitung wird matchentscheidend sein.