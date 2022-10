Dornach verliert in der 1. Liga gegen Solothurn

Amateurspiel der Woche Dornach sperrt das Tor lange zu, doch dann findet Solothurns Domoraud den Schlüssel Der SC Dornach verliert das Amateurspiel der Woche in der 1. Liga gegen den FC Solothurn 0:2 und kann das Abstiegsgespenst weiter nicht vertreiben. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 31.10.2022, 10.00 Uhr

Der ehemalige St. Galler Marco Mathys organisierte das Spiel der Gäste. Edgar Hänggi Gabriel Di Noto versucht Adijan Keranovic zu stoppen. Edgar Hänggi Marius Blatter hat gegen Damian Kelvin das Nachsehen. Edgar Hänggi Momo Coulibaly konnte sich nicht wie gewünscht in Szene setzen und verpasst vor der Pause das 1:0. Edgar Hänggi Nach dem Seitenwechsel bringt Sofian Domoraud Solothurn in Führung. Edgar Hänggi Ein harter Zweikampf zwischen Roman Lehmann und Solothurns Sofian Domoraud. Edgar Hänggi SCD-Keeper Emre Sahin kommt in der 79. Minute beim Geschoss von Emmanuel Mast zu spät. Edgar Hänggi Akrobatische Einlage von Torschütze Emmanuel Mast gegen Emre Sahin. Edgar Hänggi

In der 54. Minute war man sich im Abwehrzentrum der Dornacher nicht einig und der Franzose Sofian Domoraud erfasste die Aktion am schnellsten. Er liess SCD-Goalie Emre Sahin keine Chance. Es war die spielentscheidende Aktion im Solothurner Kantonalderby und mit dieser Niederlage wird die Lage in der Relegationszone für Dornach ungemütlicher.

«Es war sicher nicht unser Marschplan, dass wir erst in der zweiten Halbzeit Tore erzielen», meinte Solothurn-Trainer Thomas Binggeli nach dem Spiel lachend. «Wir fanden den Schlüssel zum Erfolg lange nicht, hatten Mühe, uns an die Verhältnisse anzupassen. Aber wir gerieten nie in wirkliche Gefahr, sodass wir zuversichtlich waren, das Spiel gewinnen zu können.»

Die erste Hälfte war ausgeglichen, mit leichtem Plus in Sachen Ballbesitz für das Heimteam aus Dornach. Da die Zweikämpfe gewonnen wurden, rollte der Ball auch meist in Richtung Solothurner Strafraum. Aber weil das Spiel der Dornecker nur bis zur Box gut lief, konnten keine gefährlichen Aktionen generiert werden. Solothurns Torhüter Severin Fankhauser musste nie sein Können zeigen.

Wenn Binggeli meint, dass der tiefe Boden seine Spieler vor eine Herausforderung stellte, aber er dies nicht als Ausrede einbringen wolle, dann auch deshalb, weil «der Gegner ja dieselben Probleme vorgesetzt bekam». So machte auch SCD-Trainer Dejan Rakitic eine Anspielung auf das Terrain. «Nicht bei jedem Ball, der das Tor deutlich verfehlte, war es eine ungenaue Schussabgabe. Der Ball versprang sehr oft und erschwerte es den Spielern, genau zu schiessen.» Doch er wollte dies nicht als Erklärung für die Niederlage nutzen.

Coulibaly verpasst die Führung vor der Pause

Der Auftritt in Halbzeit eins sei so weit ganz in Ordnung gewesen. Ausser eben, dass man nicht in Führung gehen konnte. Ex-Profi und Dornach-Captain Momo Coulibaly hatte mit dem Pausenpfiff die Führung auf dem Fuss, verzog den Schuss jedoch.

Zuvor war jedoch auch Solothurn in drei, vier Situationen gefährlich. Vor allem, als Domoraud Dornachs rechtem Innenverteidiger Roman Lehmann entwischte und nur mit einem Foul gestoppt werden konnte. Doch der fällige Freistoss brachte dann nichts ein.

«Wir wollten nach der Pause möglichst lange die Null halten und dann mehr und mehr den Druck erhöhen», erklärte Innenverteidiger Adel Fahdy. Doch dann geriet Dornach einmal mehr anfangs des zweiten Durchgangs in Rückstand. «Plötzlich ging nicht mehr viel. Ich denke, das ist reine Kopfsache. Wir brauchen zwingend ein Erfolgserlebnis», so Fahdy.

Dornach versuchte alles, kam über die linke Seite, dann über die rechte und durch die Mitte. Ob der Ball von Elias Kägi, Coulibaly oder Marius Blatter nach vorne getrieben wurde – es brachte nichts.

Ein Ex-Profi reisst das Spiel an sich

Da waren die Gäste besser. Marco Mathys, der Captain und ehemalige St.Galler Profi, lancierte immer wieder Angriffe und bestach zudem durch Zweikampfstärke. Und auch Domoraud war bis zu seiner Auswechslung ein Gefahrenherd. Dazu hatte Stürmer Emmanuel Mast zusehends mehr Platz und nutzte den auch. Einmal setzte er das Spielgerät an den linken Pfosten und in der 79. Minute erwischte er Sahin mit einem trockenen Schuss von der linken Seite zum 2:0.

Dornachs Spieler und Staff zogen gleich nach dem Schlusspfiff mit gesenkten Köpfen in die Kabine. Rakitic war bedient, gab sich nach aussen aber wie gewohnt gefasst. «Wir betrieben einen Riesenaufwand, ohne uns dafür zu belohnen. Solothurn kam ja zu keinen Torchancen. Wir haben ihnen das Führungstor ermöglicht.»

Ein Schmunzeln nach dem Blick aufs Smartphone

Rakitic bestritt jedoch nicht, dass sein Team in der Endzone zu wenig machte und die Gästeabwehr so nicht zu Fehlern zwingen konnte: «Wir hätten in Führung gehen müssen, dann hätten wir auch mehr Raum bekommen. Aber wir müssten auch mehr Gefahr erzeugen können, das ist schon so.» Dann schmunzelt Rakitic nach einem Blick auf sein Smartphone. «Delsberg hat in Emmenbrücke das Spiel gedreht und damit bleiben wir über dem Relegationsstrich.» Das sei für den Kopf wichtig, meinte der Trainer.

«Nachdem die Vorbereitung im Sommer nicht gut war, holen wir immer noch auf. Aber wir haben Qualität im Team und werden den Kopf nicht hängen lassen.»

Abwehrspieler Fahdy spielt schon länger in Dornach, kennt die Gegebenheiten und glaubt zu wissen, was es jetzt braucht: «Der Trainer hat uns gut eingestellt auf den Gegner, aber das Tor hat uns wieder aus der Bahn geworfen. Wir müssen uns als Team aus dem Dreck ziehen. Ich bin aber überzeugt, dass der Klassenerhalt geschafft werden kann. Allerdings müssen im Winter die richtigen Schlüsse gezogen werden.»

Resultate und Tabelle: 1. Liga. Gruppe 2. 12. Runde: Black Stars – Münsingen 1:2. Dornach – Solothurn 0:2. Concordia Basel – Langenthal 4:1. Schötz – Rotkreuz 1:1. Wohlen – Thun II 5:0. Emmenbrücke – Delémont 2:3. Muri – Köniz 2:1. Bassecourt – Xamax II 2:2. – Rangliste (alle 12 Spiele): 1. Delémont 28. 2. Black Stars 26. 3. Concordia Basel 23. 4. Münsingen 21. 5. Solothurn 20. 6. Schötz 20. 7. Xamax II 16. 8. Wohlen 16. 9. Bassecourt 15. 10. Thun II 15. 11. Rotkreuz 15. 12. Köniz 14. 13. Langenthal 12. 14. Dornach 11. 15. Emmenbrücke 8. 16. Muri 8.

