Analyse zum FC Basel: Wunder dauern etwas länger

Analyse Der FCB in einem zähen Herbst, oder: Wunder dauern etwas länger Eine kleine Bestandsaufnahme inmitten der Englischen Wochen des FC Basel und nach 22 Spielen unter Trainer Alex Frei. Christoph Kieslich und Jakob Weber Jetzt kommentieren 17.10.2022, 18.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein glücklicher Trainer sieht anders aus: Alex Frei während der torlosen 90 Minuten im Stade de Genève am Sonntag. Freshfocus

Die Lage

Sie ist durchwachsen. Europäisch hält der FC Basel erfolgreich die Schweizer Fahne hoch und hat beste Aussichten, in der Conference League ebenso zu überwintern wie im Cup. In der Super League liegt der FCB dagegen nach der elften Runde mit einem Spiel weniger elf Punkte hinter der Spitze. Dabei vermittelt in dieser Liga aktuell kein Team – auch die Young Boys nicht – den Eindruck, eine Übermannschaft zu sein. Und so ist Platz 2 nur drei Verlustpunkte entfernt.

Auffallend ist, dass der FCB gegen jeden Gegner Probleme bekunden kann, wenn die eigene Leistung nicht stimmt. «Aktuell müssen wir uns jeden Punkt hart erkämpfen», sagt Trainer Alex Frei in Genf und es gibt keinerlei Anzeichen, dass sich das kurzfristig ändern wird.

Die Taktik

Alex Frei möchte variabel agieren und hat deshalb unterschiedliche Systeme und Spielerkombinationen getestet. «Rotation scheint mir bei so vielen Englischen Wochen die richtige Lösung zu sein», sagt der Trainer. Doch Frei räumt auch ein, dass es für die Homogenität des Gesamtkonstrukts vielleicht zu viel der Wechsel waren.

Zeit und geschweige denn genügend Trainingseinheiten, um neue Wege auszuprobieren, gibt es bei 30 Spielen in vier Monaten eigentlich keine. Trotzdem änderte Frei immer wieder Taktik und Personal. Wagemutig war die Dreierkette, die Frei am Sonntag in Genf beginnen liess. Ein Experiment, das in der Halbzeit abgebrochen wurde.

Nach wie vor ungelöst ist das FCB-Problem, gegen tiefstehende Gegner zu Chancen zu kommen. Die Quote war zuletzt erschreckend schwach. Fehlende Effizienz monierten vor Frei schon Patrick Rahmen und Guillermo Abascal. Gänzlich vermisst wird derzeit ein kollektives Pressing, und nach Eckbällen kassierte der FCB drei Gegentore, weil die Abstimmung in Freis Raumdeckung nicht wie gewünscht funktionierte.

Hatten zuletzt viel Gesprächsbedarf auf dem Spielfeld, sei es in Bratislava angesichts eines 1:3-Rückstandes oder zuletzt in Genf, als eine Systemumstellung umzusetzen war: die Routiniers Fabian Frei und Taulant Xhaka. Freshfocus

Den dominanten Fussball, den Alex Frei spielen lassen will, sah man aber auch immer wieder einmal. Zum Beispiel zu Hause gegen GC oder Servette oder auswärts beim FCZ oder nach dem 1:3-Rückstand in Bratislava. Doch von Konstanz sind die Rotblauen weit entfernt.

Sie stecken in einem steten Findungsprozess, in dem es keinerlei Gewissheiten gibt. Kaum hat sich ein Spieler in den Vordergrund gedrängt (Beispiel: Zeki Amdouni trifft, dann wieder nicht, Andi Zeqiri ebenso), fällt er wieder ab. Kaum meint man, Andy Pelmard müsse seinen Platz in der Innenverteidigung abschreiben, spielt er aufs Neue dort. Und kaum ist der Schwanengesang auf Fabian Frei angestimmt, nimmt er wieder eine nützliche Rolle ein.

Das Personal

Es gibt etliche Spieler, die das bringen, was man sich versprochen hat: Marwin Hitz im Tor etwa, grundsolide und Souveränität ausstrahlend. Ihm fehlt höchstens noch eine spektakuläre Partie, in der er seinen Farben einen kapitalen Sieg sichert.

Als Gewinn erweist sich der 22-jährige Arnau Comas in der Abwehr, was man auch von Kasim Adams sagen kann, von dem 27-Jährigen indes auch eher erwartet werden durfte. Einen grossen Entwicklungsschritt hat Wouter Burger genommen und sammelt Tore (5) und gelbe Karten (10 in 19 Spielen). Der zuverlässigste Skorer ist der nicht selten geschmähte Darian Males (6 Tore, 5 Assists).

Der eine ein Gewinn für die Abwehr (Arnau Comas, links), der andere der aktuell beste Skorer in Reihen des FCB (Darian Males, rechts). Freshfocus

Nach schwierigem Start ist auch Taulant Xhaka wieder ein wichtiger Baustein. Mit ihm gewann der FCB 2,17 Punkte pro Spiel. Kein Stammspieler hat einen besseren Wert.

Auf der Verliererseite springt Liam Millar ins Auge, der seit seinem Armbruch nicht mehr in die Spur findet. Dass er teamintern mit 72 Prozent die mieseste Passquote hat, ist ein Beleg. Ádám Szalai hat sich als ein (teurer) Last-minute-Lückenfüller entpuppt, der bereits wieder ausgemustert wurde, und von einem Liam Chipperfield ist gar nicht mehr die Rede. Auf den Durchbruch eines Eigengewächses wird weiter gewartet.

Der Trainer

Die Länderspielpause hat Alex Frei genutzt, um medial auch ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Jetzt ist über Biel-Benken hinaus bekannt, dass aus dem verbissen-ehrgeizigen Torjäger von einst ein reifer Mann geworden ist, der einen reflektierten Blick auf sich und seinen Trainerjob hat.

Kleines Stossgebet inbegriffen: Alex Frei am Sonntag auf der Trainerbank in Genf. Freshfocus

Die nackten Zahlen sagen: 1,63 Punkte holt Frei im Schnitt mit seiner Mannschaft. Vorgänger Patrick Rahmen kam auf einen Wert von 2,11. Bis zu dessen Freistellung erzielte der FCB 2,43 Tore pro Partie, aktuell sind es 1,82 Tore.

Zu einem Leitmotto von Frei als Cheftrainer des FC Basel gehört die Ernsthaftigkeit, die er immer wieder einfordern muss. Und sich dabei nichts vormacht, mit dem steten Auf und Ab leben zu müssen: «Ich akzeptiere, dass es so ist», liess er neulich nach einem düsteren Nachmittag im Tessin und einer sang- und klanglosen 0:1-Niederlage gegen den FC Lugano wissen.

Fazit

Wie sagt man so schön: Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger. Mit dieser Ansammlung von Talenten, Stabilität und Konstanz zu erreichen, ist – wie prognostiziert – ein enormes Stück Arbeit. Zähe Auftritte wie zuletzt gegen Bratislava, in Lugano oder in Genf gehören zu diesem Programm, und Teil dieser neuen Realität, die in Basel noch lange nicht von allen Fans (und David Degen?) akzeptiert wird, ist, dass ein Punkt aus Genf gegen den Tabellenzweiten ein guter Punkt ist. Oder wie es Marwin Hitz mit der Erfahrung von 16 Profijahren nüchtern und gefasst einordnet: «Damit müssen wir – leider – zufrieden sein.»

Das nächste Spiel

Super League, 12. Runde, Donnerstag, 20. Oktober, 20.30 Uhr: FC Basel- FC Zürich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen