Analyse: Der FCB muss eine Mammutaufgabe stemmen

Analyse vor der Saison 2022/23 Dieser FC Basel muss eine Mammutaufgabe stemmen Ein neuer Trainer, ein frischer Staff, wieder ein Strauss neuer, vornehmlich junger Spieler und die Aussicht auf 30 Wettkampfspiele in 17 Wochen – der FCB biegt zum Saisonstart an diesem Samstag auf einen anspruchsvollen Weg ein. Christoph Kieslich 16.07.2022

Wie weit tragen die frischen Kräfte den FC Basel? Neo-Chefcoach Alex Frei bei der täglichen Trainingsarbeit. Andy Müller/Freshfocus

Fussball-Basel darf sich auf eine spannungsreiche Saison freuen einstellen. Wenn am Samstag um 20.30 Uhr auf der Winterthurer Schützenmatte die Super League angepfiffen wird, sind beim FC Basel einmal mehr viele Steine umgedreht worden. Der Klub geht mit einem neuen Trainer und mit neuformiertem Stab ans Werk, die Klubspitze hat sich umsortiert, ein ganzer Strauss vielversprechender, grösstenteils unverbrauchter Spieler wurde gepflückt und neue Kleider tragen die Rotblauen ausserdem.

Das alles vermittelt Wandel und gleichzeitig Aufbruchstimmung. Neues Spiel, neues Glück. Und die naheliegende Frage lautet: Wie weit trägt der frische Wind?

Die Schlüsselfiguren sind David Degen und Alex Frei. Das sind zwei, die 2012/13 noch zusammen für den FCB spielten und Meister wurden. Nun ist Degen Freis Vorgesetzter, und wenn die Zusammenarbeit fruchtbar werden soll, dann wird es am Chef liegen, ob er ein Jahr nach der Übernahme des Klubs – oder präziser: der Rettung des FCB vor ausländischem Investoreneinfluss – in der Lage ist, diesen mit ruhiger Hand zu führen. Diesen Nachweis muss er noch erbringen.

Und das wird unabdingbar sein, denn es gibt eine Menge Faktoren, die diese Saison beeinflussen werden. Positiv wie negativ.

Die vielen Begabungen wollen erst einmal zu einer Einheit zusammengeschweisst sein

Die neue Nummer 1: Marwin Hitz. Freshfocus

Die Schlüsselaufgabe für Alex Frei ist die eines jeden Trainers, der erfolgreich sein will: Er muss eine funktionierende Gruppe zusammenschweissen. Eine Mannschaft, deren Gerüst sich fürs Erste nicht einmal gross von dem der vergangenen Saison unterscheidet. Vermutlich werden Marwin Hitz im Tor und Zeki Amdouni als Angriffsspitze in Winterthur die einzigen beiden echten Neuen in der Startelf sein. Dazu kommt vorerst der junge Nasser Djiga in der Innenverteidigung und Rekordspieler Fabian Frei in der offensiven Rolle seiner frühen Jahre.

Der erste Verletzungsausfall: Jean-Kévin Augustin. Freshfocus

Dahinter tut sich ein weites Feld an Spielern auf, die allesamt das Etikett von Begabungen tragen, jedoch über wenig bis gar keine Erfahrung auf Erstliganiveau oder internationalem Parkett verfügen. Das Kunststück wird also auch in diesem Fall sein, in nützlicher Zeit nebst spielerischen Automatismen Elemente wie Widerstandskraft, physische wie psychische, zu entwickeln. Denn Rückschläge und Formschwankungen wird es unweigerlich geben. Die langwierige Verletzung von Stürmerstar Jean-Kévin Augustin ist ein erster Hinweis darauf.

Der Multifunktionen-Degen muss den Nachweis liefern, den Klub

mit ruhiger Hand führen zu können

Resilienz wird es brauchen, und es wird von entscheidender Bedeutung sein, ob David Degen wahlweise in seinen Multifunktionen als Hauptaktionär oder als Verwaltungsratspräsident, als Vorsitzender der Geschäftsleitung oder als Chief Football Officer (vulgo: Sportchef) die nötige Besonnenheit gewahrt. Den Sommer über hat er sich bisher sehr zurückhaltend gegeben mit öffentlichen Äusserungen, offensichtlich ganz nach dem Motto: liefern, nicht lafern.

Einst gemeinsam für den FC Basel als Spieler auf dem Platz, jetzt in verantwortlicher Position: Klubchef David Degen (rechts) und Cheftrainer Alex Frei. Marc Schumacher/Freshfocus

Von Anfang an wird dieser FCB unter Hochdruck stehen. Und mit ihm Alex Frei, der auch vor der Herausforderung steht, zum ersten Mal auf diesem Niveau Cheftrainer zu sein. Eine Englische Woche reiht sich an die andere, er will in der heimischen Liga punkten und die Gruppenphase der Conference League erreichen. Er muss das sogar schaffen, um wirtschaftlich Luft zu bekommen. Der Finanzchef hat die rund zehn Millionen Euro, die der FCB vorige Saison eingenommen hat, fest eingeplant.

Die Conference League ist ein wirtschaftliches Muss, der Weg

dorthin wird aber erneut eine Gratwanderung sein

Welche Gratwanderung das bedeutet, wie knapp das werden kann, verdeutlicht der Blick zurück: Vor Jahresfrist gewann der FCB im Stockholmer Vorort Hammarby das entscheidende Spiel in der Penaltylotterie gegen die Nummer 273 im Uefa-Ranking. Ein Widersacher ähnlichen oder eher noch grösseren Kalibers blüht Basel (die stolze Nummer 29) auch dieses Mal.

Gelingt dies am 25. August, heisst das auch, dass der FCB ein Programm vor sich hat, dessen Takt beispiellos ist. Er wird dann – vom verlegten und in diesem Jahr wohl nicht mehr nachzuholenden Spiel in Luzern abgesehen sowie von einem kurzen Länderspiel-Break im September – bis zum 13. November jeden dritten respektive vierten Tag ein Wettbewerbsspiel zu absolvieren haben. Inklusive Schweizer Cup und ein Weiterkommen in den ersten drei Runden vorausgesetzt, wären das 30 Partien in 17 Wochen. Ein Mammutprogramm, notabene auch für die Zuschauer.

Aussergewöhnlich ist in dieser Saison, dass die drei Spitzenteams

allesamt mit neuen Trainern ins Rennen gehen

Weil den Hauptkonkurrenten um die nationale Krone ein vergleichbares Szenario bevorsteht, muss das nicht besorgen. Aussergewöhnlich ist, dass die drei meistgenannten Meisteraspiranten allesamt mit neuen Trainern an den Start gehen. Bei den Young Boys, dem entthronten Serienmeister, kann der Ex-Basel-Trainer Raphael Wicky auf das wohl breiteste Kader zurückgreifen. Und der FC Zürich, neu mit Franco Foda, wird trotz erheblichem Aderlass vom Selbstbewusstsein des Titelverteidigers zehren können.

Das alles sind Ingredienzen für ein atemloses Rennen. Wen das kaltlässt, dem ist auch nicht mehr zu helfen.

