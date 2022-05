Aufarbeitung Lust und Last: So war David Degens erstes Jahr seit der Übernahme des FC Basel Am heutigen 11. Mai jährt sich die Machtübergabe beim FC Basel. Wir zeichnen eine aufwühlende Zeit für die Fussballstadt Basel nach und machen eine Bestandsaufnahme von David Degens erstem Jahr als Klubchef. Céline Feller, Jakob Weber und Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Ist sich bewusst, welche Aufgabe er als Boss des FC Basel zu bewältigen hat: David Degen bei der Präsentation der Geschäftszahlen für 2021. Urs Lindt / freshfocus

Als hätten sich die beiden Konkurrenten abgesprochen, treffen Bernhard Burgener und David Degen zeitgleich in der Tiefgarage des St.-Jakob-Parks ein. Eine knappe Begrüssung, dann geht jeder seines Weges – wenn auch mit demselben Ziel: die Logen des Stadions. Dort wird die Übernahme des FC Basel durch David Degen bekanntgegeben. Der Baselbieter, bisher mit zehn Prozent beteiligt, übernimmt das gesamte Paket Burgeners und ist neu im Besitz von 91,96 Prozent der Holding-Aktien.

Wie Burgener und Degen durch die Gänge des Stadions marschieren, könnte symbolischer nicht sein: Degen, der junge, wirblige Ex-Fussballprofi läuft im Stechschritt voraus. Seine Energie ist zu spüren, seine Entschlossenheit, etwas zu ändern. Hinter ihm Burgener, der gestandene Business-Mann, dessen Zeit beim FCB von Krisen, Chaos und Aufständen geprägt ist. Er schleicht wie ein geschlagener Hund einige Meter hinter Degen die Treppe hinauf.

Draussen vor den Toren des Joggeli werden Petarden gezündet, Musik gespielt. Die Fans singen:

«Nie meh Bärnhard B.»

Degen hat an diesem 11. Mai 2021 den Verein davor bewahrt, von Burgener an ein undurchsichtiges Konstrukt mit Briefkastenfirmen und ausländischem Kapital verschachert zu werden. Die Region ist befreit nach wochenlanger Lähmung; die bz titelt: «Der Tag der Erlösung».

Die Kritik an Burgener wächst und das Team rutscht ab

Es hat sich im Frühjahr 2021 etwas zusammengebraut, was man in Fussball-Basel so nicht für möglich gehalten hatte. Burgeners Interregnum ist, was die Personalentscheidungen betrifft, schon fragwürdig in Gang gekommen mit Jean-Paul Brigger als CEO. Nachfolger Roland Heri gerät bald in die Kritik, was in abstossenden Momenten gipfelt, wie etwa abgetrennten Schweinsköpfen vor der Türe der Geschäftsstelle.

Die Unzufriedenheit artikuliert sich schon länger, im Stadion, in den Kommentarspalten und im Herbst 2020 in der Sammlungsbewegung «Yystoo» mit rund 9000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner. Der Druck, der aufgesetzt wird, führt dazu, dass Burgener von der Generalversammlung das Vertrauen entzogen wird. Ein bisher einmaliger Vorgang.

Die Protestbewegung «Yystoo» lanciert eigene Kandidaten für den FCB-Vorstand. Mlfotografie

Sportliche Krise im Frühjahr

Überdeckt wird beim Jahreswechsel 2020 auf ‘21 alles von der Coronapandemie, die auch auf den Unterhaltungsbetrieb FC Basel massiv abfärbt. Der FCB nimmt Bundesdarlehen auf, und die positive Jahresrechnung für 2020 bekommt Burgener nur hin, in dem er weitere Rücklagen auflöst.

Sportliche schliddert der FCB unter Trainer Ciriaco Sforza sehenden Auges in eine gehörige Krise. Am 17. Februar scheidet der FCB gegen Winterthur krachend aus dem Cup aus, und Valentin Stocker stellt konsterniert fest:

«Wir haben kein Konzept.»

Alles verschmilzt zu einem unappetitlichen Brei

In der Fussballstadt herrscht längst Alarmstimmung. Weil Stockers Äusserungen der Klubleitung als unbotmässig erscheinen, wird der Captain intern suspendiert. Als das bekannt wird, formiert sich am 1. März ein Demonstrationszug von rund 1000 Fans, die trotz Coronarestriktion durch die Stadt ziehen und sich mit dem Captain solidarisieren. Im Anschluss daran errichten Fans auf dem Barfüsserplatz ein Mahnmal, deponieren über Tage hinweg immer mehr rotblaue Devotionalien und verleihen damit ihrem Protest gegen die Klubführung Ausdruck.

Rund 1000 Fans gingen in Basel auf die Strasse. Juri Junkov

Reto Baumgartner, im November zum Präsidenten des Vereins anstelle von Burgener gewählt, sagt vier Monate später:

«Es ist absolut unwürdig: Die ganze Schweiz lacht über uns. Leider verhält sich Bernhard Burgener wie ein Alleinherrscher.»

Am 5. April verliert der FCB daheim gegen Vaduz und erstmals seit Jahrzehnten geht das Abstiegsgespenst um. Am Tag darauf zieht Burgener die Reissleine und entlässt Sforza. Unter Patrick Rahmen gelingt in der Folge die Wende.

Neben dem Platz geht es immer bunter zu. Ein heimlich aufgenommenes Video aus einer Gartenbeiz geht viral, in dem FCB-Ikone und Burgener-Vasall Karli Odermatt gegen Stocker vom Leder zieht. Zu diesem Zeitpunkt kommuniziert Klubchef Burgener wenn überhaupt nur noch in Interviews auf dem Boulevard.

Superprovisorische Verfügung des Zivilgerichts

All das ist längst zu einem unappetitlichen Brei verschmolzen, als sich die Gerüchte verdichten, dass Burgener den Klub verkaufen will. In der Steinenvorstadt prangt an einer Adresse für Briefkastenfirmen der Name der über Strohmänner gegründeten «Basel Dream & Vision AG». Sie ist das Vehikel, mit dem Burgener die britische Investmentfirma Centricus ins Boot holen will. Für den eingefleischten FCB-Fan ein unerträgliche Vorstellung.

Auch für David Degen. Er setzt auf das Vorkaufsrecht, das ihm Burgener 2019 zugesichert hat. Was dann passiert, ist eine Schlammschlacht. Degen setzt mit emotionalen Social-Media-Posts Druck auf, Burgener reagiert mit einem Kniff und Basel lernt den Fachbegriff «Drag-along» aus dem Gesellschaftsrecht kennen. Burgener scheint darauf zu setzen, dass Degen nicht in der Lage ist, den aufgerufenen Aktienpreis von rund 16 Millionen Franken darstellen zu können, täuscht sich aber. Gut vorbereitet und orchestriert vom Medienprofi Dani Büchi antwortet die Degen-Seite mit einer superprovisorischen Verfügung des Basler Zivilgerichts. Burgener ist ausgebremst und gibt am 10. Mai klein bei.

David Degen, links, und Bernhard Burgener, rechts, an der Medienkonferenz des FC Basel am 11. Mai 2021. Die Differenzen rund um die Übertragung der Aktien von Bernhard Burgener an David Degen waren bereinigt. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Als Degen übernimmt, sind die Reserven so gut wie aufgebraucht

Schon am Tag der Übernahme lässt Degen bei aller Forschheit erkennen, dass er sich der Grösse der Aufgabe bewusst ist.

«Ich habe mich mehrmals gefragt: Tue ich das Richtige? Sollte ich nicht lieber den Platz freigeben?»

Eines seiner Versprechen lautet: «Unser Team steht für Transparenz und Ehrlichkeit.» Breit aufgestellt im Aktionariat und in den diversen Gremien geht er die Herkulesaufgabe an.

Sportlich läuft es zunächst gut, Rahmen bleibt mit seinem Team 13 Spiele unbesiegt und schafft den Sprung in die Conference League, Geldsegen inklusive. Den hat der FCB bitter nötig. Der Degen-Vertraute Büchi, der als Delegierter des Verwaltungsrates mit eisernem Besen durch die Belegschaft fegt, rechnet in einem BaZ-Interview knallhart ab:

«Wir haben den Klub in einem schlechten organisatorischen Zustand vorgefunden. In den letzten vier Jahren wurden 77 Millionen Franken an Eigenkapital, Rückstellungen und Reserven aufgebraucht.»

Statt Ruhe und Kontinuität herrscht ein Zickzackkurs

Der wirtschaftliche Druck mag eine Erklärung für Degens Ungeduld sein, als der FCB Ende November vom Leaderthron gestossen wird und rasant Boden auf den regenerierten FC Zürich verliert. Vor Weihnachten zählt er den Trainer medial an, Gespräche mit potenziellen Nachfolgern geraten an die Öffentlichkeit und der neue Boss verspielt erstmals Kredit bei den Anhängern. Von denen einige in ihm nur das kleinere Übel im Vergleich zu Burgener sehen.

Der Zickzackkurs setzt sich fort, als sich Degen erst hinter den Trainer stellt und ihn kurz darauf doch vom Trainerstuhl kippt. Spielerverkäufe (Cabral, Zhegrova) spülen zwar über 20 Millionen in die leere Kasse, die Ersatz-Nottransfers verhindern aber nicht, dass der Meistertitel in weite Ferne rückt. Von Ruhe und Kontinuität kann bei Degens Sprunghaftigkeit nicht die Rede sein, und eine Erkenntnis verfestigt sich: Das Leihspieler-Konzept des Ex-Spielerberaters kann ein lukratives sein, was die aus allen Himmelsrichtungen zusammengestellte Mannschaft an Mentalität auf den Platz bringt, reicht indes zu oft nicht, um knappe Spiele auf ihre Seite bringen zu können.

Die Fans verabschieden sich von Patrick Rahmen. Claudio De Capitani / freshfocus

Ex-Präsident Heusler tritt wieder ins Rampenlicht

Eine Konsequenz aus dem ersten Jahr ist eine personelle Konzentration in den Organen auf weniger Mitstreiter. Auf das Commitment der Mitaktionäre, das Ehepaar Ursula und Andreas Rey sowie Dan Holzmann, kann er zählen, offenbar auch über den Tag hinaus. Aber die nächsten drängenden Fragen müssen bereits beantwortet werden: Mit wem als Trainer geht der FCB ins zweite Degen-Jahr? Macht Captain Valentin Stocker weiter?

Die jüngste Pointe der FCB-Saga: Zwei Tage bevor sich die Machtübergabe von Burgener an Degen zum ersten Mal jährt, tritt ein Mann wieder behutsam ins Rampenlicht, mit dem sich Nostalgie und Sehnsucht nach den besseren Tagen verbindet: Ex-Präsident Bernhard Heusler. In seiner Rolle als Ehrenpräsident des Vereins will er mit Rat zur Seite stehen. Womit aus dem Erlöser David Degen vielleicht tatsächlich ein Retter der Ambitionen des FC Basel werden kann.

Chronologie eines Jahres

11. Mai 2021: Die Erlösung

Platztausch: Bernhard Burgener und David Degen. Urs Lindt / freshfocus

«Nie meh Bärnhard B» hallt es am Tag der Ablösung durchs Joggeli. David Degen rettet den FCB vor der Übernahme durch Centricus, kauft Bernhard Burgeners Aktienpaket ab und gilt als Erlöser. Degen verspricht: «Es wird keinen Alleinherrscher mehr geben.» Der neue Boss kündigt eine breite Abstützung an, die Rückkehr zur Demut und ernennt Rahmen zum Chefcoach.

26. August 2021: In extremis in die Gruppenphase

Grosser Jubel: Der FCB in Stockholm. Claudio Thoma/Freshfocus

Als existenziell betitelte Dani Büchi die Conference League für den FCB. Dies, weil ein strukturelles Defizit von 28 Millionen Franken prognostiziert ist. In Stockholm qualifiziert sich der FCB in extremis gegen Hammarby. David Degen verschwindet beim Penaltyschiessen auf die Toilette. Der FCB scheidet erst im Achtelfinal gegen Marseille aus und nimmt über 8 Millionen ein.

27. Oktober 2021: Die Cup-Schmach in Carouge

Foppt den FCB auf Twitter: Torschütze Romain Kursner. Twitter

Ziel eins von drei verfehlt, lautet das Verdikt Ende Oktober. Der FCB scheidet durch ein 0:1 gegen das Promotion-League-Team Etoile Carouge im Cup aus. Es ist die erste Niederlage der Saison – im 23. Spiel. Und es ist der erste Rückschlag für die neue Führung. In der Folge wird die Kritik an Rahmen lauter. Carouge macht sich derweil mit geschrumpften Spielern über den FCB lustig.

Dezember 2021: Büchis und Degens Interviews

Keine Angst vor heiligen Kühen: Dani Büchi. Georgios Kefalas

Im bz-Interview beziffert Dani Büchi erstmals den grossen Umbruch: 53 Ab- und 25 Zugänge auf der Geschäftsstelle, dazu 54 Mutationen im Spielerkader. Ebenso grössere Wellen schlägt ein «Blick»-Interview David Degens, in dem er zur Hinrunde sagt: «Das reicht mir nicht.» Damit kritisiert er die Arbeit von Patrick Rahmen öffentlich und sorgt für wochenlange Diskussionen.

21. Februar 2022: Die Rahmen-Entlassung

Muss nach einem Heimsieg gehen: Patrick Rahmen. Urs Flueeler / KEYSTONE

Keinen Monat, nachdem David Degen in einem seiner raren öffentlichen Auftritte Patrick Rahmen stärkt – «wir sind zu 100 Prozent sicher, dass es richtig ist, mit ihm weiter zu machen» – muss der Basler gehen. Auch mit neuem Staff entspricht Rahmens Arbeit nicht dem, was Degen will. Es ist ein Entscheid, mit dem die neue Führung erstmals richtig Kredit verspielt.

20. April 2022: Der 14-Millionen-Verlust

«Reserven sind aufgebraucht», David Degen. Urs Lindt / freshfocus

Zu hohe Spielerlöhne, zu grosser Apparat, diverse Fehlinvestitionen in der Vergangenheit: Es sind nur ein paar Punkte, die dafür sorgen, dass der FCB 2021 14,4 Millionen Verlust schreibt. Dieses Defizit kann noch einmal durch Reserven aufgefangen werden. Es ist aber das letzte Mal. FCB-CFO Mirko Brudermann warnt: «Ein weiteres solches Jahr kann sich der FCB nicht leisten.»

