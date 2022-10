Alex Frei nach dem 0:1 in Lugano: "Ich akzeptiere das Auf und Ab"

Aufgezeichnet Alex Frei sagt nach dem 0:1 gegen Lugano: «Ich akzeptiere das Auf und Ab» Trainer Alex Frei ordnet das 0:1 in Lugano ein und erklärt, warum die Schwankungen des FCB in Zukunft zur Gewohnheit werden könnten. Jakob Weber und Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 09.10.2022, 20.00 Uhr

Alex Frei: «Das Offensivspiel zu entwickeln, ist das schwierigste, was es im Fussball gibt.» Marc Schumacher / freshfocus

Wie lautet das Fazit nach dem zweiten torlosen Spiel und der zweiten Niederlage Ihrer Mannschaft in Folge?

Alex Frei: Fazit Nummer 1: Wir bekunden unglaublich viel Mühe mit der Spielweise von Lugano. Fazit Nummer 2: Anscheinend reicht es gegen uns, einmal über die Mittellinie zu kommen, um zu gewinnen.

Ist das ein Vorwurf an den FC Lugano?

Nein, gar nicht. Es ist eine Feststellung. Wir haben zweimal gegen Lugano gespielt, drei Gegentore kassiert und sechs Punkte verloren. Das zeigt, dass wir gegen diesen Gegner grosse Mühe haben. Meine Aufgabe wird es sein, Lösungen zu finden.

Was macht Lugano so unangenehm?

Sie spielen ultra defensiv und lauern auf Konter. Damit haben wir Mühe, wenn wir wie heute das Gesicht zeigen, dass zu wenig Ideen hat, zu wenig gut flankt und zu wenig Präsenz im Strafraum hat.

Irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass in der Länderspielpause irgendwo ein Faden gerissen ist.

Ich darf daran erinnern, dass wir vor einer Woche noch 3:2 gegen St. Gallen gewonnen haben, alle Hurra gerufen und unsere Mentalität gelobt haben. Innerhalb von einer Woche soll jetzt alles weg sein? Das lasse ich nicht gelten. Ich habe ein Team gesehen, dass in der zweiten Halbzeit alles daran gesetzt hat, um das Unentschieden noch zu schaffen. Doch ich weiss auch, dass selbst ein Unentschieden in unserer Situation zu wenig gewesen wäre. Die Dominanz auf den letzten zwanzig Metern hat heute gefehlt. Das ist klar. Doch bei Fabian Freis Pfostenschuss hatten wir auch Pech.

Sie haben im Vergleich zum 0:2 gegen Bratislava sechs Wechsel vorgenommen. Mit Séne und Calafiori brachten Sie auch zwei Spieler, die bisher wenig bis nie gespielt haben. War das im Nachhinein der ein oder andere Wechsel zu viel?

Nein. Wenn ich mir die Leistung von Calafiori anschaue, war das eine Bereicherung. Sène trainiert und verhält sich gut und hat sich die Chance verdient.

Gegen Bratislava wechselten Sie zur Pause viermal. Heut nicht. War das Ihnen eine Lehre oder war die Leistung in Halbzeit 1 heute besser?

Ich fand, dass wir ordentlich im Spiel waren und dachte, dass wir auch mit diesem Personal das Spiel drehen können. Als das nicht eintraf, habe ich etwas später reagiert.

Richtig unzufrieden wirken Sie nicht.

Nein. Für ein Auswärtsspiel in Lugano war die Leistung okay. Aber am Schluss weiss ich auch, dass die Punkte zählen. 15 Verlustpunkte nach neun Spielen sind absolut nicht befriedigend.

Wo setzen Sie jetzt den Hebel an, damit wieder mehr Chancen kreiert werden?

Das ist ein Prozess. Das Offensivspiel zu entwickeln, ist das schwierigste, was es im Fussball gibt.

Dann muss das Auf und Ab des FC Basel auch in Zukunft hingenommen werden?

Ich akzeptiere, dass es so ist. Aber ich weiss nicht, ob Fans und Journalisten beim FCB das auch so akzeptieren.

