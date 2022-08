Wouter Burger spricht vor dem kapitalen Rückspiel gegen Bröndby

Aufgezeichnet Wouter Burger vor dem kapitalen Rückspiel des FC Basel gegen Bröndby: «Wir müssen öfter die Initiative ergreifen» Mittelfeldspieler und Neo-Captain Wouter Burger erklärt vor dem Rückspiel des FC Basel in der Conference League Qualifikation gegen Bröndby Kopenhagen, worauf es ankommt und warum er ein guter Elfmeterschütze ist. Jakob Weber Jetzt kommentieren 10.08.2022, 16.16 Uhr

Wouter Burger hat beim FC Basel eine gute Entwicklung genommen und ist trotz seiner 21 Jahre bereits Lautsprecher. Marc Schumacher / freshfocus

Nach einem schwierigen Start und einer guten Rückrunde waren Sie gegen YB FCB-Captain. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?

Wouter Burger: Ich bin ein Typ, der durch sein Spiel aber auch mit der Stimme dem Team helfen will. Captain des FCB zu sein, macht mich als erst 21-Jährigen natürlich sehr stolz. Aber ich glaube nicht, dass die Binde am Arm mein Spiel in irgendeiner Art und Weise verändert hat.

Seit wann wussten Sie, dass Sie gegen YB Captain sind?

Die Binde lag auf meinem Platz in der Kabine. (lacht) Natürlich wusste ich, dass meine vier Kollegen im Mannschaftsrat nicht spielen konnten oder auf der Bank sassen und hatte daher eine Vorahnung. Aber gesagt hat mir das keiner. Deswegen war ich schon etwas überrascht.

Spüren Sie den Druck vor diesem wichtigen Spiel?

Nicht generell. Wir wollen alle in der Conference League spielen. Der ganze Klub will in die Gruppenphase, aber das wussten wir schon vor der Saison. Wir Spieler wollen uns durch diese Challenge persönlich aber auch als Team weiter entwickeln. Aber Druck verspüre ich nicht. Wir sind Fussballspieler und es ist unser Job, Spiele zu gewinnen.

Spielen Sie lieber solche Entscheidungsspiele oder ein normales Ligaspiel?

Ich spiele immer gerne. Da mache ich keinen Unterschied. Natürlich ist die Freude nach einem wichtigen Sieg etwas grösser.

Finanziell ist der FC Basel auf die Einnahmen aus dem Europacup angewiesen. Haben Sie das im Kopf?

Ich höre es nicht zum ersten Mal, aber die Finanzen sind nicht mein Job. Ich soll helfen, das Spiel zu gewinnen. Deswegen beschäftige ich mich nicht mit den Finanzen des Klubs sondern nur damit, bestmöglich spielen zu können. Aber wir wissen alle, auf was es in diesem Spiel ankommt.

Was müssen Sie im Vergleich zum Hinspiel anders machen, damit das 0:1 noch gedreht werden kann?

Wir haben in Kopenhagen sehr gut gespielt. Der Ball lief gut, wir waren geduldig, haben unser Spiel gespielt und auf Fehler des Gegners gelauert. In diesem Rückspiel müssen wir wohl öfter die Initiative ergreifen, aber ich denke, dass wir auf das Hinspiel aufbauen können. Wir haben nur verloren, weil wir diesen einen Fehler gemacht haben. Da gilt es konzentriert zu sein, damit das nicht wieder passiert.

Vor einem Jahr setzte sich der FCB im Elfmeterschiessen gegen Hammarby durch. Sind Sie ein guter Schütze?

Ja.

Woher nehmen Sie diese Erkenntnis?

Bei der Junioren-EM hatte ich mit der Niederlande vom Viertelfinale an nur Elfmeterschiessen. Wir haben alle gewonnen und ich habe immer den ersten Elfer verwandelt.

