Transfer Riccardo Calafiori wechselt zum FC Basel: Verstärkung aus der ewigen Stadt für die ewige Baustelle Jetzt bestätigt es auch der Verein: Der FC Basel verpflichtet für die linke Abwehrseite Riccardo Calafiori von der AS Roma. Er soll die Problem-Position aufwerten.

Exklusiv für Abonnenten

Seit dem Alter von neun Jahren spielte Riccardo Calafiori für die AS Roma – jetzt sagt er «Ciao». imago

Baby Kolarov. So nennen sie Riccardo Calafiori in Rom in Anlehnung an Aleksandar Kolarov. Und wenn man in der ewigen Stadt einen solchen Spitznamen verpasst bekommt, dann kann man sich nicht beklagen. Denn in Rom wissen sie, was Kolarov drauf hatte. Der Serbe, mittlerweile Fussball-Rentner, verteidigte nicht nur die Farben Lazio Roms in 82 Partien, sondern auch jene der AS Roma in 100 Spielen. Er galt in diesen Zeiten – und in seinen sieben Jahren bei Manchester City – als einer der besseren Linksverteidiger seiner Generation.

Als er am 1. August 2020 sein letztes Serie-A-Spiel mit der Roma von der Bank aus mitverfolgt, debütiert gleichzeitig Calafiori als Profi. 60 Minuten darf er gegen Juventus absolvieren und holt beim 3:1-Sieg sogleich einen Elfmeter raus. Er, dieses Eigengewächs der Römer. Und damals eines der grössten Linksverteidiger-Talente des Landes.

Seit diesem Spiel sind für Calafiori jedoch nur noch 17 Einsätze dazu gekommen – einer davon gegen YB in der Europa League (Treffer inklusive). Kleinere Verletzungen und die hohe Konkurrenz bremsten den Linksverteidiger in seinem Weg nach oben aus. Im vergangenen Halbjahr wurde er deshalb an Genau verliehen. Jetzt wagt er den fixen Schritt weg von Rom, seiner Heimat, und wechselt zum FC Basel.

Der vierte Linksverteidiger – aber gleich die Nummer 1

Der Transfer hatte sich bereits am Dienstag abzuzeichnen begonnen, im Laufe des Tages war er nach Basel geflogen, um die Medizinchecks am Mittwochmorgen absolvieren zu können. Nach Bestehen dieser meldete der FCB um 16.40 Uhr den Zuzug des Italieners.

Riccardo Calafiori hat beim FC Basel bis 2025 mit Option unterschrieben. FC Basel

Kaderplaner Philipp Kaufmann sagt: «Mit Riccardo ist unser Kader nun komplettiert. Es zeichnen ihn vor allem Lauffreudigkeit und die Fähigkeit, auch unter Druck immer wieder kreative Lösungen zu finden, aus. Zudem verfügt er über eine starke Mentalität.»

Und Calafiori lässt sich wie folgt zitieren:

«Von Sebastiano Esposito habe ich nur Gutes gehört über den Klub, die Mannschaft und die passionierten FCB-Fans.»

Für den FCB schliesst sich mit dieser Verpflichtung, welche dem Klub italienischen Medien zufolge 1,5 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen wert ist, eine Dauer-Baustelle. Denn die Besetzungen auf der linken Seite waren in den vergangenen Jahren nie ganz zufriedenstellend. Raoul Petretta, die Konstante der letzten Jahre, war eben nur das: konstant. Eine grosse Weiterentwicklung blieb bei ihm nach seinem Début 2017 aus.

Im aktuellen Kader fungieren mit Andrea Padula, Noah Katterbach und Hugo Vogel zwar drei gelernte linke Aussenverteidiger. Padula aber wurde von der Kontingentsliste gestrichen und dürfte einen sehr schweren Stand haben. Mit Katterbach wird wohl nicht über seine bis Ende Jahr andauernde Leihe hinaus geplant. Und Vogel braucht ob seines jungen Alters noch Zeit.

Der Raiola-Deal noch vor dem Schritt zu den Profis

Calafiori ist mit seinen 20 Jahren auch nicht gerade ein Routinier, ihm wird dafür (noch immer) ein immenses Potenzial nachgesagt. Die Versprechen rund um ihn begleiten ihn, seit er mit neun Jahren bei der Roma zu spielen begann. Calafiori spielte stets in einer höheren Altersklasse, gewann mit 16 und den fast allesamt älteren Kollegen das U17-Double aus Scudetto und Supercoppa. Auch ein gewisser Mino Raiola war fasziniert von ihm und nahm in sein Portfolio, bevor Calafiori überhaupt seinen ersten Profivertrag unterzeichnet hatte.

Aber der neue FCB-Linksverteidiger kennt nicht nur den rapiden Aufstieg. Er kennt auch die Gedanken an eine abruptes Karriereende. Nachdem ihm am 2. Oktober 2018 in einem Youth-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen in einem grässlichen Foul das Knie und alle Bänder rund um den Meniskus zertrümmert wurden, war seine weitere Laufbahn bedroht. Wie er sich danach zurückgekämpft und es noch vor Saisonende in ein Match-Kader geschafft hat, soll den Trainer-Staff und seine Teamkollegen beeindruckt haben.

In Basel dürfte man heuer vor allem von seinem angeblichen Speed, Offensivdrang und der Gefahr, welche er im gegnerischen Sechzehner ausstrahlen soll, beeindruckt sein. Ausserdem kann der Linksfuss auch auf der rechten Seite verteidigen, genauso wie in der Innenverteidigung. In Letztere könnte Andy Pelmard zurückrücken und dem aktuell wohl gesetzten Duo Arnaus Comas/Kasim Adams Konkurrenz machen und auch als Entlastung dienen.

Mit dem Zuzug Calafioris dürfte die Viererkette der laufenden Saison stehen. Auf rechts wird wohl das Duell Michael Lang gegen Sergio López weiter andauern. Die grossen Umbauarbeiten am Kader dürften ebenfalls erledigt sein. Und die Sorgen auf der linken Abwehrseite für die kommenden Jahre wohl auch – sofern Calafiori das hält, was er verspricht. Zeit, um sein Können zu beweisen, hat er. Der Römer hat einen Dreijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr in Basel unterschrieben, bei einem Weiterverkauf sollen 40 Prozent der Ablösesumme an die Roma fliessen.