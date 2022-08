Conference League Bananen, Boykotte und böse Erinnerungen: Der FCB-Gegner CSKA Sofia sehnt sich nach besseren Zeiten Vor zwei Jahren scheiterte der FC Basel in den Playoffs zur Europa League an CSKA Sofia. Für die Bulgaren ist das zwei Jahre später noch immer ein Highlight. Auch, weil der Klub weiter mit Problemen kämpft. Céline Feller aus Sofia Jetzt kommentieren 17.08.2022, 14.59 Uhr

1. Oktober 2020: Während CSKA im Joggeli mit 3:1 gewinnt und damit in die Gruppenphase der Europa League einzieht, verpasst der FCB das internationale Geschäft. Urs Flueeler / KEYSTONE

«Bei weitem!», sagt Georgi Banov, «bei weitem!», und wiederholt diesen Ausruf noch einmal. Dabei ist noch gar nicht die Rede von diesem Spiel und seiner Bedeutung. Aber Banov, Sportredaktor bei «24Tschasa», einer der grössten bulgarischen Zeitungen, bringt es selber zur Sprache. Denn dieses Playoff-Spiel um den Einzug in die Europa-League-Gruppenphase, FC Basel gegen CSKA Sofia, es sei «bei weitem» der beste Match der Bulgaren in den vergangenen Jahren gewesen.

Es ist der 1. Oktober 2020, Basel empfängt Sofia zu diesem Alles-oder-Nichts-Spiel. Ein Rückspiel gibt es nicht, weil die Welt vom Coronavirus bestimmt wird und die Uefa den Modus mit Hin- und Rückspiel streicht, um den Terminplan durch­peitschen zu können.

Obschon der FCB durch Arthur Cabral in Führung geht, zieht am Ende CSKA Sofia in die Gruppenphase ein. Ab der 72. Minute treffen die Bulgaren drei Mal. Zerlegen den FCB und dessen Träume von Europa. Endstand: 3:1 für die Bulgaren. Und der FCB Basel verpasst das internationale Geschäft. Banov:

«Dass Sofia den FC Basel rauswerfen würde, hätte niemand für möglich gehalten. Wir dachten alle, dieser Gegner sei nicht zu schlagen.»

Aber er FCB befand sich damals in einer schwierigen Phase, mit Ciriaco Sforza an der Seitenlinie, auf der Suche nach sich selbst, nach einem Spielkonzept und nach Ruhe.

Jetzt also wieder Sofia. Wieder in den Playoffs, dieses Mal aber im üblichen Modus mit zwei Partien. Erst in Sofia, nächsten Donnerstag im Joggeli. Während sich beim FCB seit dem letzten Aufeinandertreffen immens viel getan hat, ist auch bei Sofia wenig beim Alten geblieben. Ausser, dass der Verein noch immer den Erfolgen der Vergangenheit nachhängt – und von Problemen überschattet wird.

Der CSKA ist weiterhin Rekordmeister (mit 31 Titeln), doch der letzte Triumph datiert von 2008 und Ludogorets Rasgrad hat eben den elften Titel in Serie gewonnen. Und obschon CSKA 2021 den Cup gewinnen konnte, überwiegen die Negativschlagzeilen.

Rassismus-Skandal und der Rivale an der Spitze

Erst dieses Frühjahr schaffte es CSKA durch einen Rassismusskandal mal wieder in die Wahrnehmung der breiteren Öffentlichkeit ausserhalb Bulgariens. Als das Team am 19. Mai, im ersten Spiel nach dem verlorenen Cupfinal, beim eigenen Stadion eintrifft, eskaliert die Situation. Anhänger Sofias werfen Bananen auf dunkelhäutige Spieler und Co-Trainer des eigenen Teams.

Als Konsequenz wirft Trainer Alan Pardew – einst in der Premier League als Coach von West Ham und Newcastle United tätig – hin. Pardew verabschiedet sich mit der Hoffnung, damit ein Zeichen gesetzt und die Weichen für eine bessere Zukunft gestellt zu haben, denn «dieser Verein verdient mehr».

Doch Sofia kämpft weiter mit den Konsequenzen dieses Skandals. «Es gibt noch immer viele Fans, die den Verein seither boykottieren», sagt Banov. Dennoch rechnet er gegen den FCB mit rund 15000 Zuschauern im Nationalstadion Vasil Levski, schliesslich sei Basel ein attraktiver Gegner.

Es sind aber nicht nur die Nachwehen des 19. Mai, die CSKA zu schaffen machen. Sondern noch immer auch jene aus dem letzten Jahrzehnt. Im Kurzdurchlauf: 2013 wird Christo Stoitschkow, Bulgariens Fussball-Idol, das in den 90er-Jahren Barcelona als Spieler mitgeprägt und die Nationalmannschaft 1994 bis in den WM-Halbfinal geführt hat, Trainer.

Nach nur einem Monat und keinem absolvierten Spiel schmeisst er hin – weil er befürchtet, der finanziell äusserst angeschlagene Verein wälze seine Schulden auf ihn ab.

2014 ist der Zentrale Sportklub der Armee, so der vollständige Name, zahlungsunfähig. 2015 stellt die Liga dem noch immer populärsten Verein des Landes keine Lizenz für die höchste Liga aus. CSKA muss in der dritten Spielklasse neu beginnen. Im selben Jahr kauft Grisha Ganchev, ein bulgarischer Oligarch, den Klub auf – und holt Stoitschkow mit einem 20-Prozent-Anteil zurück ins Boot.

Christo Stoitschkow (links), Bulgariens Fussball-Idol und Mitbesitzer CSKAs verfolgt das Hinspiel gegen St. Patrick s Athletic in der3. Qualifikationsrunde zur Conference League. Imago/Georgi Paleykov / www.imago-images.de

Doch Ganchevs Übernahme führt zu grosser Opposition bei den Fans. Als Reaktion gründen diese 2016 einen neuen Verein: Den FC CSKA 1948 Sofia. Die Jahreszahl ist eine Referenz an das Gründungsjahr jenes Klubs, von dem sie sich abgewandt haben.

Nach einem Durchmarsch schafft der Rivale des alten Traditions­vereins bereits 2020 den Aufstieg in die höchste Liga. Dort wird Krassimir Balakow Trainer, eine weitere Legende des bulgarischen Fussballs und ehemaliger Trainer von GC und St.Gallen.

Die Stärke des CSKA ist Basels aktuelle Schwäche

Aktuell steht CSKA 1948 Sofia in seiner dritten Saison in der höchsten Liga – und führt die Tabelle der gerade von 14 auf 16 Teams aufgestockten «efbet» League an. «Sie haben ein sehr gutes Team, weil mittlerweile ebenfalls ein Investor im Hintergrund alles finanziert», erklärt Banov, «aber sie sind nicht so beliebt wie CSKA. Und auf dem ersten Tabellenplatz sind sie nur, weil sie ein Spiel mehr haben.» Ein Punkt beträgt der Vorsprung aktuell.

Die Momentaufnahme solle die Form des CSKA nicht schmälern, sagt Banov:

«Das Team performt gerade sehr gut, ist stabil und vor allem sehr effektiv. Etwa 45 Prozent aller Schüsse werden zu Toren.»

Etwas, wovon Basel aktuell träumt. Und Banov warnt: «Vor allem bei Standards ist das Team gefährlicher als noch unter Pardew.»

Mit dem neuen Coach Sasa Ilic, einem 44-jährigen Serben, ist aus einer Schwäche eine Waffe geworden. Achten müssen die Basler vor allem auf Maurício Garcez. Der Flügelspieler ist mit seinen sechs Toren aus acht Spielen aktuell der treffsicherste Akteur der Mannschaft.

In Sofia hat man, so schildert es Beobachter Banov, sehr viel Respekt vor dem FCB. Dessen Platz 38 im Uefa-Ranking macht Eindruck (CSKA: 105), ebenso die vielen jungen, vielversprechenden Namen, «und ich habe das Gefühl, Basel ist stärker als vor zwei Jahren».

Alex Frei – auch in Bulgarien ein klingender Name

Hinzu kommt, dass Trainer Alex Frei in Sofia nicht nur ein bekannter, angesehener Name ist, sondern auch schlechte Erinnerungen bei den Bulgaren weckt. Als die beiden Klubs 2009 in der Europa-League-Gruppenphase gegeneinander spielten, erzielte Frei vier der fünf Tore bei den beiden FCB-Siegen (3:1 und 2:0).

Mit einer vergleichbaren Ausbeute wäre man 13 Jahre später in Basel glücklich. Bei weitem.

Die Partie wird von SRF nur im Livestream übertragen. Anpfiff ist um 19 Uhr.

