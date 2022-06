Warum FCB-Stürmer Augustin bei Frei einen Stein im Brett hat

Fussball Beim Trainer hat der neue FCB-Stürmer Augustin schon mal einen Stein im Brett Einst hoch gehandelt, dann tief gefallen: Der Franzose Jean-Kévin Augustin will beim FC Basel aus der Schaffenskrise finden. Den ersten Test unter dem neuen Chefcoach Alex Frei gewinnt ein junger FCB mit 3:0. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 19.06.2022, 20.36 Uhr

Zaungäste: Jean-Kévin Augustin (links) und Anton Kade (rechts) beim Testspiel. Manuel Geisser

Seit Samstag wissen die Fans des FC Basel, in wen sie die Hoffnung auf viele Tore setzen sollen. Der Klub hat Jean-Kévin Augustin (25) für drei Jahre binden können und bekommt einen Mittelstürmer, der einst hoch gehandelt wurde und nun in Basel aus einem tiefen Leistungsloch herausfinden will.

Denn auf ein frühes Hoch als 20-Jähriger mit einem 16-Millionen-Transfer von Paris St. Germain zu RB Leipzig und 12 Toren in 41 Bundesligaspielen folgte der Einbruch. Augustin, französisch-haitianischer Doppelbürger, wurde nach Monaco und Leeds verliehen, geriet zum Spielball eines noch nicht beendeten Rechtsstreits zwischen Leipzigern und Engländern um eine 21-Millionen-Forderung, und die letzten zwei Jahre beim FC Nantes waren von anhaltender Torflaute Augustins geprägt.

Schön anzusehen, aber lange her: Die Durchsetzungskraft und die technischen Fähigkeiten von Jean-Kévin Augustin, hier im Trikot von RB Leipzig im Champions-League-Spiel in Porto im Jahr 2017. Youtube

Weil er an den Folgen von Long Covid zu knabbern hatte, ist die Frage, wie lange es dauert, um den gebürtigen Pariser in Schuss zu bekommen. Als Zaungast beim Testspiel gegen Xamax am Samstag räumte Augustin jedenfalls ein, von 100 Prozent noch ein Stück entfernt zu sein.

Frei schätzt sehr, dass Augustin bei Zusage blieb

FCB-Trainer Alex Frei weiss um die Herausforderung mit Augustin: «Unsere Aufgabe ist es, ihn so zu integrieren, dass er sein riesiges Potenzial abrufen kann. Aber dazu gehören immer zwei Parteien.»

Der Ex-Ausnahmestürmer Frei hat sich persönlich stark eingesetzt für diese Verpflichtung und erzählte am Samstag, dass zuletzt noch zwei, drei andere Interessenten auf den Plan getreten seien. «Ich schätze es sehr, dass er bei seiner Zusage geblieben ist. Das spricht für ihn. Von zehn anderen Spielern schwenken in so einer Situation acht um.» Beim Trainer hat Augustin also schon mal einen Stein im Brett.

Onyegbule deutet seine Klasse an

Den Testspiel-Aufgalopp gegen den Challenge-Ligisten Xamax Neuchâtel absolvierte der FCB pro Halbzeit in komplett unterschiedlichen Besetzungen mit fast identischem Altersdurchschnitt (21,9 Jahre und 22,1) und spielte sich mit bemerkenswertem Engagement ein blitzsauberes 3:0 heraus. Wobei der erst 15-jährige Adriano Onyeg­bule, Testspieler von RB Leipzig, beim Solo zum 2:0 seine Klasse andeutete.

Mit plusminus 30 Spielern wird Frei am Mittwoch ins Trainingsquartier am Tegernsee aufbrechen, und darunter könnten zum einen Andrea Padula, der erstmals nach seiner Langzeitverletzung wieder im FCB-Dress spielte, Zürich-Rückkehrer (und Torschütze gegen Xamax) Kaly Sené sowie ein oder zwei Spieler aus dem Nachwuchs sein, die sich in der ersten Trainingswoche aufgedrängt haben.

Telegramm zum Testspiel FC Basel-Xamax Neuchâtel 3:0 (2:0) Nachwuchs-Campus. - 400 Zuschauer. – SR Tobias Thies.

Tore: 11. Krasniqi 1:0, 43. Onyegbule 2:0, 56. Sené 3:0



FCB, 1. Halbzeit: Salvi – Lopez, Dundas, Pelmard, Padula – Xhaka, Chipperfield – Krasniqi, Onyegbule, Tushi – Hunziker.

FCB, 2. Halbzeit: De Mol – Lang, Marchand (76. Bernauer), Fazlic, Padula (72. Dundas) – Palacios, Winkler – Xhemaili, Moulin, Sené – Chalov.



Xamax: Guivarch (46. Roth); Ouattara (61. Morina), Epitaux, Mujcic, Alili (46. Gonçalves); Del Toro, Saiz (21. Hammerich), Pasche (46. Beloko), Dakouri (46. Mafouta); Nuzzolo (46. Maurer), Bakayoko.

Bemerkungen: FCB ohne Comas, Hitz (im Aufbau), Essiam, Kade, Millar (verletzt), Burger Djiga, Fernandes, Frei, Katterbach, Ltaief, Lindner, Males, Ndoye und Szalai (alle noch in den Ferien wegen Einsätzen mit der Nationalmannschaft). – Verwarnungen: 39. Bakayoko (Foul). 60. Fazlic (Foul).

