Bradley Fink nach seinem Super-League-Debüttor

FC Basel Wie Bradley Fink sein erstes Super-League-Tor erlebt hat – für das er nur 29 Sekunden brauchte 29 Sekunden braucht Bradley Fink nach seiner Einwechslung für sein Tor zum 3:2 für den FC Basel über den FC St.Gallen. Wie er das erlebt hat – und was Trainer Frei über ihn sagt. 02.10.2022

Bradley Fink jubelt über seinen Treffer zum 3:2 über den FC St.Gallen. Marc Schumacher / Freshfocus

Da sprintet plötzlich auch Alex Frei in Richtung Eckfahne. Weil dieses 3:2 gegen den FC St.Gallen nach einem intensiven, schwierigen Spiel etwas anderes ist. Sicher, weil der FC Basel dank der drei Punkte einen Sprung nach vorne in der Tabelle macht. Vielleicht aber auch ein bisschen, weil Cheftrainer Frei das richtige Händchen hatte.

29 Sekunden zuvor wechselt er Bradley Fink für Wouter Burger ein. Es ist die 83. Minute, dem FCB läuft in einem Spiel, in dem er fast eine Stunde in Überzahl agiert, die Zeit davon. Und dann kommt Fink. Einwechslung, Laufweg. Kopfball. Tor. «Er hat einen Ball berührt, hat ein Tor erzielt, was willst du mehr?», fasst es Frei im Nachgang zusammen.

Und Fink? Der steht ein paar Minuten nach dem Spiel in der Mixed Zone und hat noch immer nicht ganz realisiert, was da passiert ist. Von der Bank zum Matchwinner. Wie sich das anfühlt? Fink:

«Unbeschreiblich natürlich. Ich habe gehört, dass es nur 29 Sekunden waren. Irgendwer muss mich bitte mal zwicken, damit ich aufwache.»

Danach lacht er, sagt, das sei ein Spass. Aber ganz unernst meint der erst 19-Jährige das wohl nicht.

Es ist sein erstes Super-League-Tor überhaupt, sein zweiter Treffer für den FC Basel im fünften Spiel. Wobei das erste Tor eines gegen die Amateure von Allschwil war. «Das ganze Drumherum jetzt, mit der Mannschaft, dem Stadion hier, das hat mir schon Gänsehaut verliehen», sagt er weiter. Man spürt, dass das für ihn noch alles neu ist.

Die andere Intensität

Denn wirklich lange ist dieser Bradley Fink noch nicht da, und wirklich gross spielen konnte er auch noch nicht. Zwar wurde er fast ein bisschen als Heilsbringer gefeiert, als ihn der FC Basel verpflichtete. Weil man sich in einer Phase der Torflaute, als der FCB sich Unmengen an Chancen erarbeiten konnte, der Ball aber einfach nicht rein wollte, erhoffte, dass dieser junge Mann von Borussia Dortmund das alles ändern würde. Eine vielleicht etwas grosse Bürde.

Denn Fink kam zwar von Dortmund, aber von der U19, nicht von den Profis. Auch er selbst sagt:

«Ich brauche noch Geduld momentan. Vor ein paar Monaten habe ich noch in der U19 gespielt. Und auch wenn ich ein paar Spiele in der U23 gemacht habe, ist das körperlich ein grosser Unterschied. Das ist eine andere Intensität hier.»

Er werde seine Zeit brauchen, um sich auch körperlich durchsetzen zu können. Seine Physis ist aber genau etwas, was dem FCB vor seiner Verpflichtung ein bisschen fehlte, schliesslich misst der Innerschweizer 1,91 Meter.

Davon hat er jeden Zentimeter genutzt, als er am Samstagabend am richtigen Ort in der Box steht und mit dem Kopf zum 3:2 einnickt. «Ich mag es ihm gönnen. Er ist ein junger Spieler, scharrt immer mit den Hufen und ist nie zufrieden, wenn er nicht spielt», sagt Frei.

Fink stimmt ein, er wolle am liebsten immer spielen. Wirklich geduldig sei er nicht, «aber ich versuche, Geduld zu vermitteln», sagt er und lacht. Am Ende entscheide ja aber nicht er. «Ich kann nur mit Leistung im Training dafür sorgen, dass ich spiele.»

