Bröndby ist eine hohe Hürde für anfälligen FC Basel

FC Basel Bröndby ist eine hohe Hürde für eine anfällige Basler Mannschaft Nach dem Anschauungsunterricht in Belfast in Sachen Mentalität schaut sich die Klubführung in Schweden nach Verstärkung um. Christoph Kieslich, Belfast 1 Kommentar 29.07.2022, 18.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Demonstration in Sachen Mentalität: Billy Joe Burns, der Captain und Torschütze der Crusaders, verabschiedet sich von Sayfalla Ltaief, der in der Schlussphase beim FCB eingewechselt wurde. Imago

Zeit ist kostbar, Charterflugzeuge sind es derzeit ebenfalls und deshalb musste das mit dem FC Basel verbundene Reiseunternehmen schnell handeln, als am Donnerstagabend feststand, wohin die Reise in der nächsten Qualifikationsrunde zur Conference League geht. 86 Plätze hatte die Bombardier, die den Basler Tross nach Nordirland und zurück brachte, gerade einmal 48 Mitreisende wird die Maschine transportieren können, wenn es nächsten Mittwoch nach Kopenhagen geht.

Dort wartet ein anderes Kaliber auf den FCB, als es der Crusaders FC war – und der nordirische Kleinklub bereitete den Baslern auf dem kurz und schmal ausgefallenen Kunstrasen mehr Mühe, als ihm lieb war. Nach dem 2:0 im Hinspiel reichte das kümmerliche 1:1 zum Weiterkommen. Bröndby sei ein schwieriges Los, sagte Trainer Alex Frei vor dem Heimflug, jedoch das internationale Geschäft kein Wunschkonzert. Allein, dass der FCB im Rückspiel Heimrecht besitzt, sieht er spontan als einen Vorteil an.

Die nächste Hürde steht in Kopenhagen

Bröndby hat seine Erfolge in der Neuzeit gesammelt. Von 1985 an wurde der Hauptstadtklub zehnmal Meister, zuletzt vor einem Jahr. International ging es in die Europa League, wo mit zwei Unentschieden und vier Niederlagen gegen Olympique Lyon, den späteren Finalisten Glasgow Rangers sowie Sparta Prag der letzte Platz in der Gruppenphase resultierte.

Mit dem Gesamtscore von 5:1 haben die Dänen – Vierter der letzten Superligaen-Saison – den polnischen Vertreter Pogon Stettin hinter sich gelassen. Zu ihrem Kader zählt seit zwei Jahren der Ex-Basler Blas Riveros, das Team versprüht ähnliche Jugendlichkeit wie der FCB und wurde von Trainer Niels Frederiksen (51) auf hohes Pressing abgerichtet.

Eine der wenigen vernünftigen Offensivaktionen des FCB in Belfast: Liam Millar (links) trifft mit sehenswertem Schlenzer zur Führung. Freshfocus

Die Hürde, um nur schon die letzte Ausscheidungsstufe zu erreichen, ist für den FCB so oder so hoch: Der Abstecher nach Belfast hat unterstrichen, dass da eine Mannschaft weiterhin im Entstehen begriffen ist, noch ein gutes Stück von Stabilität entfernt und anfällig.

«Mit letzter halben Stunde nicht einverstanden»

Unmittelbar nach Spielende im Seaview war FCB-Trainer Alex Frei angefressen, sprach davon, einigermassen wütend zu sein darüber, wie sein Team nach einer Stunde die Kontrolle über die Partie und den limitierten, jedoch unermüdlichen Gegner verlor. «Das war eine Demonstration von Mentalität, von der unsere Spieler etwas mitnehmen können», so Frei.

Man könnte auch sagen, dass der FCB bei der Mentalitätsprüfung, zu der Frei die Partie im Vorfeld vor allem für die jungen, unerfahrenen Spieler erhoben hatte, beinahe durchgefallen wäre. «Mit der letzten halben Stunde bin ich nicht einverstanden», sagte er anderntags etwas milder gestimmt, «da sind wir unnötig unter Druck geraten.»

Es liegt nach wie vor sehr viel Arbeit vor dem Trainer, der Zeit reklamiert, sich der Rückendeckung der Klubführung sicher ist und doch weiss, dass er diese Zeit kaum hat.

FCB deponiert Angebot für Schweden Isak Hien

So freute sich Isak Hien (Zweiter von rechts), als er in der Qualifikation zur Conference League für Djurgardens IF gegen Rijeka zum 1:0 getroffen hatte. Der Innenverteidiger ist ein heisser Kandidat für einen Wechsel nach Basel. Imago

Dass das Erreichen der Conference League wirtschaftlich von enormer Bedeutung ist, muss man nicht mehr betonen. Deshalb wird nichts unversucht gelassen. Als Verstärkung kündigt sich der schwedische Innenverteidiger Isak Hien (23) an, für den der FCB bei Djurgardens IF eine 1,4-Millionen-Offerte hinterlegt haben soll. Mehr Volumen in diesem Mannschaftsteil kann der FCB vertragen.

Denn Zeit, jene von der kostbaren Sorte, bleibt nicht viel im dichten Takt der Spiele. Nach einem freien Wochenende bittet Frei am Nationalfeiertag zweimal zum Training, dann geht es nach Kopenhagen, drei Tage danach im Spitzenkampf daheim gegen die Young Boys und anschliessend gleich wieder gegen Bröndby. Kommt der FCB weiter, geht es unvermindert in diesem schnellen Rhythmus weiter.

Wer gegen die Crusaders dabei war, kommt gratis zum Bröndby-Match Es gab nicht wenig Kritik an der Eintrittspreispolitik des FCB für das Spiel gegen die Crusaders aus Nordirland. Und das noch einmal, als etwa bekannt wurde, dass die Young Boys im selben Wettbewerb für den Preis einer Eintrittspreise Gratiseintritt bei bis zwei weiteren Heimspielen gewähren. Während der Partie vor Wochenfrist im Joggeli gegen die Crusaders wies der FCB die Besucher (offiziell 6058 an der Zahl) dann wiederholt dazu auf, die Eintrittsbilletts aufzubewahren, um nun zu lüften, warum: Er gewährt als «Treuegeschenk» diesen Matchbesuchern kostenlosen Eintritt für das Rückspiel gegen Bröndby Kopenhagen in der dritten Qualifikationsrunde zur Conference League am Donnerstag, 11. August (Anstoss: 19.00 Uhr). Die Preise bewegen sich dieses Mal im freien Verkauf (ab 6. August) von 36 Franken (D Balkon), über 48/59 Franken (Sektor C) bis zu 75 Franken im Sektor A. Saisonkarteninhaber erhalten wie üblich einen Rabatt.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen