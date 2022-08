FC Basel: Gegner Bröndby IF und die Furcht vor dem fremden Geld

conference league FCB-Gegner Bröndby IF und die Furcht vor dem fremden Geld Der FC Basel gastiert am Donnerstag (20.30 Uhr, live bei SRF Info) in der Qualifikation zur Conference League in Kopenhagen bei einem Verein mit etlichen Parallelen. Christoph Kieslich aus Kopenhagen Jetzt kommentieren 03.08.2022, 20.29 Uhr

Mal überschwängliche, mal besorgte Bröndby-Fans: «Niemand steht über der Gemeinschaft», lautet der Leitspruch des Vereins. Imago

Sie waren mal stolz auf diese Nachricht, die von Kopenhagen aus in der Fussballbranche und darüber hinaus wahrgenommen wurde: Der Bröndby IF, ein 1964 aus einer Fusion hervorgegangener Verein aus einem Vorort der dänischen Metropole, war 1987 der erst zweite Fussballklub weltweit, der an die Börse ging. Heute ist die Börsenkotierung nicht mehr der Rede wert. Die Aktie der Brøndbyernes IF Fodbold A/S fristet ein Dasein als Pennystock, wie Papiere genannt werden, deren Stückwert nicht über einen Franken hinauskommen.

Die Herausforderungen sind in der Gegenwart jedoch ganz andere, hängen aber untrennbar mit der Kapitalgesellschaft zusammen, in der der Spielbetrieb vereint ist. Dort stellen sich ähnliche Fragen wie auch beim FC Basel, dem Gegner in dieser Qualifikationsrunde zur Conference League, seiner AG und den Aktionären.

Die Aktie der Brøndbyernes IF Fodbold A/S in dänischen Kronen (1 Krone = 0,13 Franken). borsen.dk

In Bröndby jedenfalls war die Aufregung im Sommer 2020 riesig. Just zur Zeit, als in Basel in der Ära Burgener auch bereits die unteren Äste des Baumes anfingen, Feuer zu fangen, allerdings noch nicht fremde Investoren aufgetaucht waren. Als ruchbar wurde, dass sich der Red-Bull-Konzern für den notorisch klammen Börndby IF interessieren soll, erntete Mehrheitsaktionär Jan Bech Andersen einen Sturm der Entrüstung – um es gelinde auszudrücken.

Die Fans protestieren: «Lieber Konkurs als RB»

Für die Fans des Lokalrivalen FC Kopenhagen war das natürlich ein gefundenes Fressen. Spott und Hohn ergoss sich über Bröndby, und dessen Anhänger wehrten sich mit Spruchbändern vor dem Stadion wie «Lieber Konkurs als RB», oder: «Wir werden das niemals zulassen.» Aus der Bundesliga gab es Solidaritätsnoten: «Finger weg von Bröndby» hielten Dortmund-Fans in die Höhe.

Protest-Transparent der Bröndby-Fans: Lieber Konkurs als RB, also Red Bull. zvg

Das Los wollte es dann, dass ein Jahr später RB Salzburg zum entscheidenden Champions-League-Playoffspiel nach Kaufmannshafen kam. Man kann sich ausmalen, was los war: Feuerwerk um 5.30 Uhr in der Früh vor dem Hotel der Brause-Österreicher, die Mannschaft fuhr unerkannt in einem neutral gehaltenen Bus vor und über die Schmähungen der Bröndby-Fans legen wir den Mantel des Schweigens.

Die Wogen haben sich seither keineswegs geglättet. Für das Geschäftsjahr 2021 hat die AG nach etlichen verlustreichen Jahren zwar einen Rekordgewinn von 83,4 Millionen dänischen Kronen (rund 11 Millionen Franken) ausgewiesen. Was das Ergebnis des ersten Meistertitels seit 2005 war und insbesondere der Qualifikation zur vierten europäischen Gruppenteilnahme (letzter Platz in der Europa League) und der Teilhabe an den Fleischtöpfen der Uefa.

Doch erst Anfang Juni hat Bröndby-Vorstand in einer Ad-hoc-Mitteilung eingeräumt, dass man weiterhin auf der Suche nach Investoren sei. Der Aktienkurs reagierte mit einem Minihüpfer nach oben, die Fanseele dagegen ist wieder einmal tief besorgt.

Ob es Jan Bech Andersen kümmert, dass die Fans ihre Bedenken und Forderungen in einem Manifest niedergeschrieben haben? Eher deutet einiges darauf hin, dass der 53-Jährige – in der Schiffsbranche reich geworden, in London domiziliert und früher für Glencore tätig – seine 53,4 Prozent Aktienanteil loswerden will. Seit er 2013 beim Bröndby IF eingestiegen ist, soll Andersen umgerechnet rund 36 Millionen Franken in den Fussball gesteckt haben.

Die Spitzenspiele zwischen der Qualifikation

Das alles passiert in einer frühen, bereits ganz heissen Phase der Saison. Auch da geht es den Dänen nicht anders als dem FC Basel, der am Sonntag die Young Boys zum Spitzenspiel empfängt. Am selben Tag steht Bröndby zwischen den beiden kapitalen Ausscheidungsspielen gegen den FCB das Derby beim FC Kopenhagen bevor.

Das Leuchtturm-Duell im dänischen Ligafussball, auch das «skandinavische Super-Derby» genannt, hält Kopenhagen in Atem seit dem Aufstieg von Bröndby IF, dem Arbeiterklub aus der Vorstadt, und der Fusion zweier bürgerlich etikettierten Vereine im Stadtzentrum zum FC. Nachdem es zuletzt wieder zum Bild gehörende Ausschreitungen der Fanlager gab, sind am Sonntag im ausverkauften Parken-Stadion mit seinen 38'000 Plätzen auch ein paar Bröndby-Fans zugelassen.

Das Meisterteam von 2021, der erste Titel in der Superlegaen seit 2005. brondby.com

Weil beide Erzrivalen stockend in die Superligen gestartet sind, sowohl der amtierende Meister und Rekordhalter FC Kopenhagen (14 Titel) wie auch Bröndby (11) bei einem Sieg zwei Spiele verloren haben, birgt der Sonntag zusätzliche sportliche Brisanz, und Trainer Niels Frederiksen fordert bereits Verstärkungen: «Wenn wir weiterhin Europacupspiele bestreiten, müssen wir schauen, ob wir die nötige Breite im Kader haben.»

Seit 2019 Trainer von Bröndby IF: Niels Frederiksen hat sich einen Ruf als ausgezeichneter Ausbilder erworben Imago

Der 51-jährige aus Odense hat einen spannenden Weg hinter sich und gehört zur Kategorie von Fussballlehrern, die als Spieler ein unbeschriebenes Blatt waren und sich dennoch Anerkennung verschafft haben. Frederiksen, der den Master in Wirtschaftswissenschaften besitzt und bei der Danske Bank arbeitete, hat sich Lyngby, Esbjerg und als Trainer der dänischen U21-Nationalmannschaft den Ruf als ausgezeichneter Ausbilder erworben.

Die Erneuerung des Kaders als stete Aufgabe

Er hat Spieler wie Andreas Christensen,Martin Braithwaite (heute beide FC Barcelona) oder den Leipziger Yussuf Poulsen geformt und bei Bröndby, wo er 2019 einstieg und einen Vertrag bis 2023 hat, ist er stetig mit der Erneuerung eines prinzipiell jungen Kaders gefordert. Auch das eine Parallele zum FC Basel des aktuellen Zuschnitts.

Zu den Eigenschaften seiner Mannschaften zählt die taktische Ausrichtung, die in den jüngsten Spielen aus einer 4-3-1-2-Formation heraus angegangen wurde. Frederiksens Credo: ein ausbalanciertes Pressing, was hohes Anlaufen im Moment des Ballverlustes mit dem Ziel der sofortigen Rückeroberung beinhaltet. Und wenn das nicht gelingt, das Zurückfallen und Neuordnen in der Abwehr. Welche Überforderung das für den Gegner bedeuten kann, bekam Pogon Stettin vor Wochenfrist bei der 0:4-Klatsche zu spüren, die für Bröndby das Duell mit dem FCB bedeutete.

Locker weiter gegen Stettin: Marko Divkovic (Zweiter von links) war vor einer Woche Torschütze zum 4:0-Endstand, rechts daneben Blas Riveros, der Ex-Verteidiger des FC Basel. Imago

