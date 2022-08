Frei sucht die Gründe für die Niederlage des FC Basel gegen Sofia

Conference League Alex Frei auf der Suche nach den Gründen für die Leistungsdelle in Sofia: «Vielleicht brauchen sie das Messer am Hals» Nach Sofia und vor dem Cupspiel gegen den FC Allschwil thematisiert FCB-Trainer Frei die Ernsthaftigkeit seiner Spieler. Auch in seine Aufstellungspläne für Sonntag gibt er Einblick. Christoph Kieslich 1 Kommentar 19.08.2022, 15.50 Uhr

Hadernd in Sofia: Alex Frei Kostadin Andonov / freshfocus

Die Einordnung fällt Alex Frei gar nicht so einfach. War der Abend von Sofia nun das «klar schlechteste Spiel» seit er Trainer des FC Basel ist? So hat er es unmittelbar nach Abpfiff gesagt, aber dann hat er bereits den Auftritt in Belfast vor drei Wochen verdrängt.

Oder war die Leistung bei der durch das unglückliche Eigentor von Sergio López zustande gekommenen Niederlage in Bulgarien «knapp durchschnittlich», wie von Frei mit ein wenig mehr Abstand beurteilt?

Fest steht: Kommenden Donnerstag gibt es das nächste Alles-oder-Nichts-Spiel für Basel auf dem Weg in die Conference League, und der Cheftrainer hat noch nicht genau herausgefunden, «ob die Mannschaft erst das Messer am Hals haben muss», um aus sich herauszugehen. «Sie hat bewiesen, dass sie es kann», so Frei. «Das Problem ist, dass sie das nicht immer abruft. Aber es ist noch alles möglich. Die Ausgangslage ist die gleiche wie gegen Bröndby, und wir werden wieder alles daran setzen, das Spiel zu drehen.»

Der FCB-Trainer klang am Freitag auf jeden Fall nicht mehr so kategorisch wie noch in Sofia. Er bemängelt zwar die zweite Halbzeit («zu pomadig, zu kompliziert, zu viele technische Schwächen, die ich so nicht kenne»), rechnet aber auch vor – die Partie vom Donnerstag nicht einbezogen –, dass sein Team im Saisonverlauf 100 Mal geschossen habe, 36 Mal aufs Tor und dabei sieben Mal Querlatte oder Pfosten getroffen habe. Frei schlussfolgert daraus: «Mein Vorwurf ans Team hält sich in Grenzen.»

Woraus er kein Hehl macht: «Das Hauptthema bei uns ist Ernsthaftigkeit.» Konkreter will er nicht werden, «weil ich dann einzelne Spieler kritisieren müsste und das mache ich nicht in der Öffentlichkeit.»

An die Ernsthaftigkeit zu appellieren, wenn es in einem Erstrundenmatch des Schweizer Cup gegen einen Unterklassigen geht, hilft jedenfalls immer. Also sagt Alex Frei: «Der FC Allschwil hat es verdient, dass wir ihm mit Respekt gegenübertreten.» Mehr als 5000 Fans werden auf der Schützenmatte, die 8000 Zuschauer fassen könnte, erwartet.

Der FCB hat ja noch etwas gutzumachen, nachdem er vergangenen Oktober gegen Étoile Carouge (0:1) zum ersten Mal seit 1960 gegen einen zwei Klassen tiefer spielenden Gegner aus dem Cup geschmiert war. Allschwil spielt noch einmal drei Klassen tiefer.

Mit Salvi, Chipperfield & Co gegen Allschwil

Neben den Langzeitverletzten werden beim FCB am Sonntag auf der Schützenmatte (Anpfiff: 16 Uhr) Andi Zeqiri (Sprunggelenk) und Michael Lang (Rumpfprobleme) geschont. Frei kündigt an, dass im Tor Mirko Salvi stehen wird und Liam Chipperfield eine Startelfchance erhält. Ausserdem gehört Bradley Fink zum Spieltagskader. Der unter der Woche von Borussia Dortmund verpflichtete 19-jährige Stürmer trainierte am Freitag erstmals mit der Mannschaft mit. Sein Debüt in Rotblau wäre keine Überraschung.

