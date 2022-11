Der FC Basel bestreitet in Armenien sein Endspiel

Conference League Alles anders in Armenien: Der FC Basel spielt in Jerewan um das europäische Überwintern Der FC Basel reist mit einem Nachtflug zum Spiel gegen Pjunik Jerewan an den Kaukasus. Zu einem Spiel, das plötzlich viel wichtiger geworden ist, als man über weite Strecken dieser Gruppenphase hatte vermuten müssen. Céline Feller, Jerewan Jetzt kommentieren 02.11.2022, 12.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alex Frei zu später Stunde am Dienstagabend vor dem Abflug nach Armenien am Euro-Airport Basel. Claudio Thoma / freshfocus

«So bin ich noch nie gereist», sagt Taulant Xhaka. Es ist 5.13 Uhr armenischer Zeit. Also 2.13 Uhr in der Schweiz. Der FC Basel ist soeben nach seinem Nachtflug in Jerewan angekommen. Und man sieht nicht nur Xhaka, sondern auch all seinen Kollegen an: viel geschlafen wurde auf der vierstündigen Reise nicht.

Es ist alles ein bisschen anders auf dieser Reise nach Armenien, in dieses Land, welches geografisch Asien angehört, dessen Fussballverband jedoch Teil der Uefa ist. Um die Nachtreise zu bewältigen, erschienen Spieler, Staff und Co um kurz vor 21 Uhr am Dienstagabend am Flughafen – und für einmal im komfortablen Trainer statt in Chinohosen – oder geschweige denn im Anzug.

«Wir schauen alle dieselbe Serie, dann reden wir ein bisschen und versuchen, zu schlafen», so das Rezept von Darian Males vor dem Abflug. Aber der wenig komfortable Flieger dürfte viele gerädert haben. Ausser jene vielleicht, die sich wie Andy Pelmard selbst mitbrachten, was im Flieger fehlte: ein Kissen.

Wie gut diese avisierte Erholung im Flug also war, wird sich weisen. Immerhin konnte sich der FCB-Tross am Mittwochmorgen noch einmal drei bis vier Stunden ins Bett legen, bevor die effektive Vorbereitung begann.

Auch Zeki Amdouni (Mitte) hat sein eigenes Kissen mitgebracht. Die Kollegen Riccardo Calafiori (links) und Andi Zeqiri dürften neidisch geworden sein. Claudio Thoma / freshfocus

In Jerewan warten auf den FCB aber nicht nur deutlich tiefere Temperaturen (Bei Anpfiff am Donnerstag werden es ca 5 Grad sein) sowie eine Zeitverschiebung von drei Stunden, die den Biorhythmus zusätzlich etwas durcheinander bringt. Es wartet auch ein Endspiel. Trainer Alex Frei vor dem Abflug um 22 Uhr am Dienstagabend:

«Es ist ein anderer Wettbewerb und wir sind uns der Ausgangslage bewusst.»

Kurz gefasst lautet diese Ausgangslage: Ein Punkt reicht zum Weiterkommen, ein Sieg könnte den Gruppensieg bedeuten. Nur eine Niederlage darf sich der FCB nicht leisten. «Prozentual gesehen liegt die Chance, weiter zu kommen, bei 66,6 Prozent. Wir wollen aber gewinnen, um irgendwelche Möglichkeiten ausschliessen zu können», sagt Frei weiter.

Heisst: Er will am Ende nicht aufgrund eines schlechteren Torverhältnisses das Überwintern verpassen. Und genau das würde drohen, würde Basel verlieren und Slovan Bratislava im Parallel-Spiel gegen Zalgiris ebenso.

Das Messer am Hals – und der Appell vom Trainer

Als es im Flugzeug langsam dunkel wird, versucht Frei, noch mit einem seiner Spieler etwas zu besprechen. Aber der gewünschte Gesprächspartner schläft. Die wichtigste Botschaft vor diesem letzten Spiel in der Gruppenphase der Conference League dürfte Frei aber ohnehin bereits platziert haben:

«Die zweite Halbzeit gegen YB hat geholfen, Selbstvertrauen zu sammeln.»

Darauf gelte es aufzubauen. Auch Xhaka sagt: «Diese Halbzeit hat uns ein gutes Gefühl gegeben. Wir werden auf volle Leistung gehen.»

Und genau das wird es auch brauchen. Der FCB muss dabei auf seine Nummer 1, Marwin Hitz, verzichten und auf den gesperrten Doppeltorschützen vom 3:1-Hinspielsieg, Wouter Burger. Aber auch ohne die beiden Stützen ist klar: Ein Ausscheiden wäre für den FCB ein bitteres Scheitern, war er bis vor dem Spiel vergangenen Donnerstag doch noch Gruppenerster.

Aber dieses 2:2, bei welchem die Basler das Spiel unerklärlich aus der Hand gaben, hat viel von der guten Ausgangslage kaputt gemacht. «Meine Mannschaft hat schon oft gezeigt, dass sie dann am besten ist, wenn sie das Messer am Hals hat», sagte Frei dann im Anschluss an das Vilnius-Spiel.

Vor dem Abflug wird noch gemeinsam im Bus zum Flugzeug Champions League geschaut. Claudio Thoma / freshfocus

Darauf angesprochen am Dienstagabend, sagt der Coach: «Ich bin überzeugt, dass alle wissen, um was es geht.» Denn zur Ausgangslage gehört auch, dass Platz 1 weitere zwei Spiele ersparen würde in einer Saison, die ohnehin schon so dicht befrachtet ist wie nie eine zuvor.

26 Partien haben die Basler bereits in den Beinen. Vier stehen noch an, dann ist Winterpause. Genau dieses Ziel vor Augen sowie die Aussicht auf ein europäisches Überwintern ohne Zwischenrunde stimmt den Coach positiv. Er sagt aber auch:

«Jeder einzelne Spieler muss in diesen vier verbleibenden Matches über sich hinaus wachsen. Alle müssen in diesen zehn Rest-Tagen noch einmal alles auf den Platz bringen. »

Was dann das Endergebnis ist? Das sei manchmal etwas ungewiss. In etwa so wie alles vor dieser Reise in dieses so geschichtsträchtige Land am Kaukasus war.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen