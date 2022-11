Der FC Basel überwintert dank des 2:1 über Yerewan europäisch

Conference League Der FC Basel hat den Charaktertest bestanden und überwintert europäisch Der FC Basel spielt auch im Jahr 2023 dank des 2:1 über Pyunik Yerewan europäisch. Ein fragwürdiger Platzverweis macht das Leben schwerer als nötig für die Basler. Céline Feller, Jerewan 03.11.2022, 22.26 Uhr

Feiern mit den Fans: Die Spieler des FC Baseln bejubeln den Sprung in die K.o.-Phase der Conference League. Claudio Thoma / freshfocus

Es ist kurz nach 23.30 Uhr armenischer Zeit, als Alex Frei seinen Spielern um dem Hals fällt. Jedem Einzelnen. Alle werden gedrückt, kriegen Schulterklopfer, werden gar noch in die Luft gehoben. Bräuchte man Symbolbilder für Erleichterung, die Szenen nach dem Abpfiff des Spiels zwischen dem FC Basel und Pyunik Jerewan wären perfekt geeignet.

Dass Frei so erlöst ist, liegt natürlich primär daran, dass der FC Basel sein Minimalziel erreicht hat: Er überwintert dank des 2:1-Sieges gegen den Rekordmeister Armeniens europäisch. Er tut dies auf Rang zwei hinter Slovan Bratislava, welches 2:1 gegen Zalgiris gewinnt.

Die Erlösung bei Frei, aber auch dem ganzen Staff und den Spielern, welche sich minutenlang von den zirka 100 FCB-Fans feiern lassen, ist so immens, weil am Ende länger als nötig um den Sieg gezittert werden musste.

Ein Platzverweis, der keiner ist

Der Knackpunkt diesbezüglich: Eine Witz-Rote gegen Dan Ndoye in der 53.. Nachdem der Flügelspieler in Halbzeit eins bereits erstmals verwarnt wird, fliegt er kurz nach Wiederanpfiff wegen einer angeblichen Schwalbe vom Feld. Ndoye hingegen hätte gerne einen Elfmeter – und ist mit seiner Einschätzung näher an der Wahrheit als der Unparteiische. Alex Frei sagt:

«Man kann darüber diskutieren, ob es Elfmeter ist, oder nicht. Es ist aber ganz sicher keine Schwalbe.»

Zu diesem Zeitpunkt steht es 2:0 aus Basler Sicht. Aber ab dann beginnt der Kampf. Pyunik Jerewan wirft im gefühlten Sekundentakt mit Chancen um sich. Der Druck ist enorm. Und in der 71. Minute landet der Ball erst am Pfosten und dann vor den Füssen Luka Juricics, der zum 2:1 verkürzt. Die Chance zum 2:2 haben die Armenier in Minute 82. auch noch, aber die Basler bringen den Ball in letzter Sekunde noch aus dem Fünfer.

Und so krampft der FCB den Sieg über die Zeit und zieht in die Zwischenrunde der Conference League ein. Frei:

«Das Weiterkommen freut mich für den ganzen Verwaltungsrat, für den ganzen Klub und die Mannschaft. Es war einfach wichtig, dass wir das schaffen.»

Sein Chef David Degen sagt nach dem Spiel:

«Ich freue mich für die Mannschaft, dass sie sich belohnt hat.»

Dass das gelingt, zeugt von grossem Charakter dieser jungen Mannschaft. «Ich bin stolz, dass das Team diesen Mentalitätscheck bestanden hat. Sie haben das hervorragend gemacht und alles reingeworfen», sagt ein stolzer Trainer.

Startprobleme, Dominanz und ein Bruch im Spiel

Relativ früh wird klar, dass es ein heikler Abend werden könnte – nicht erst nach dem Platzverweis. Der FCB – auf vier Positionen verändert im Vergleich zum YB-Spiel – beginnt nervös. Vielleicht auch etwas beeindruckt vom doch ziemlich vollen und phasenweisen lauten Stadion. «Es war ein Hexenkessel», sagt Bradley Fink.

Dieser Hexenkessel ist schon in der ersten Minute beeindruckend, als Pyunik Jerewan einen Angriff startet. In Minute 2 muss Michael Lang eine Chance von Dame Diop klären. Der FCB ist anfangs neben der Spur, Pyunik Jerewan ist bissig, motiviert. Den Armeniern reicht nur ein Sieg fürs Überwintern, für den FCB wäre ein Punkt genug.

Bis zur 17. Minute sind die Rollen verteilt – und dann kommt der Moment von Andy Diouf. Mit einem wunderschönen Schnittstellenpass lanciert er Darian Males, der hat die Ruhe weg und schiebt den Ball links am Torhüter vorbei ins Tor. 1:0, aus dem Nichts.

Dem FCB fällt mit dem Führungstor plötzlich der Druck ab. Es folgen schöne Kombinationen und mutige Vorstösse. Die Basler nehmen das Spiel in die Hand. In der 30. erzielt dann einer das vorentscheidende 2:0, den vor dem Spiel niemand auf der Rechnung hatte: Anton Kade. Er lupft den Ball traumhaft ins Netz. Der 18-jährige Deutsche, der bislang gerade einmal 73 Minute absolviert hat und in Jerewan sein Startelf-Debüt für den FCB feiert.

Ab dem zweiten Tor und bis zum Bruch durch den Platzverweis dominiert der FCB. Aber die Szene des Abends sorgt für eine andere Storyline. «Wir haben gezeigt, dass wir auch zu zehnt bestehen und noch eine Schippe drauf legen können», so Fink.

Auslosung am kommenden Montag

Es hat sich ausgezahlt. Der FC Basel spielt auch im Jahr 2023 internationalen Fussball. Dass er dies in der Zwischenrunde tun muss, bezeichnet Frei als nicht nur schlecht. «Und ausserdem sind wir selbst schuld, dass wir nicht Erster geworden sind», so der Coach, der damit das 2:2 vor Wochenfrist anspricht oder das 0:2 zu Hause gegen Bratislava, welche eine bessere Platzierung verunmöglicht haben.

Rang zwei bedeutet nun, dass ein Drittplatzierter aus der Europa League wartet. Wer der Gegner im Februar sein wird, entscheidet das Los am Montag.