FCB-Gegner Slovan Bratislava und die fabelhafte Familie Weiss

Conference League Drei Generationen Fussball in Bratislava: Die fabelhafte Familie Weiss Beim FCB-Gegner Slovan Bratislava stehen Vladimir Weiss senior und junior für die bewegte Gegenwart – und dann ist da noch der Opa. Zusammen schreibt die Familie Weiss ein gehöriges Stück an der tschechischen und slowakischen Fussballgeschichte mit. 12.10.2022, 05.00 Uhr

Erfolg über drei Generationen hinweg: Dreimal Vladimir Weiss, der Grossvater (Mitte) starb 2018. Imago (Bratislava, 20. Mai 2010)

Beispiele von Vätern und ihren Söhnen, die beide als Fussballer auf hohem Niveau gespielt haben, gibt es viele: Peter und Kasper Schmeichel, Patrick und Justin Kluivert, Jürgen und Jonathan Klinsmann. Die internationale Liste liesse sich ausweiten. In der Schweiz kommen einem Pierre-Albert und Stéphane Chapuisat in den Sinn, und in Basel Bruno Rahmen mit seinen beiden Söhnen Micha und Patrick, dazu Helmut und Thomas Hauser und in der Neuzeit Scott und Liam Chipperfield.

Ausgefallener ist da schon, wenn im Spitzenfussball der Vater der Trainer des Sohnes ist. So wie Vladimir Weiss senior bei Slovan Bratislava. Wie gut das klappt, konnte gerade erst in Basel besichtigt werden, als Vladimir Weiss junior als Captain des Teams das Seine dazu beitrug, dem FCB eine empfindliche Niederlage beizubringen.

Andere, noch namhaftere Vater-Sohn-Exempel sind Cesare und Paolo Maldini, Henrik und Jordan Larsson oder Bob und Michael Bradley sowie Johan und Jordi Cruyff. In Vergessenheit geraten ist hingegen, dass Sir Alex Ferguson bei Manchester United auch mal seinen Sohn Darren trainiert hat. Mit Bezug zum FC Basel nicht zu unterschlagen sind Dario und Luca Zuffi, die in Winterthur Trainer und Spieler waren, sowie Umberto und Sébastien Barberis bei Servette Genf.

Vladimir Weiss senior: der Mann der Triumphe

In Bratislava arbeitet der 58-jährige Vladimir Weiss zum zweiten Mal als Cheftrainer, holte 2021 das Double und 2022 erneut die Meisterschaft, die insgesamt 28., wenn man die tschechoslowakische Ära einbezieht.

Seinen Namen als Trainer hat sich der aus Bratislava stammende Weiss zuerst beim FC Petrzalka gemacht, einem Quartierverein der Hauptstadt, den er 2005 unter dem Klubnamen Artmedia bis in die Champions League führte. Bei seiner ersten Station bei Slovan (2011/12) gelang ihm mit einem Playoff-Triumph über die AS Roma der Sprung in die Europa League.

Vladimir Weiss junior im Trikot von Espanyol Barcelona im Januatr 2012. Imago

Weiss, der als Nationalspieler mit der Tschechoslowakei an der WM 1990 erst im Viertelfinal am späteren Weltmeister Deutschland scheiterte, setzte das höchste Denkmal, als er als Nationaltrainer 2010 erstmals überhaupt eine slowakische Auswahl zu einer Endrunde führte und bei der WM 2010 in Südafrika bis ins Achtelfinal vorstiess (1:2 gegen die Niederlande).

Damals als hochgehandeltes Offensivtalent im Juniorenalter zu Manchester City gestossen: sein Sohn Vladimir Weiss junior. Der machte 2009 unter seinem Vater das erste von 77 Länderspielen für die Slowakei, weshalb die Familie Weiss der Vetternwirtschaft bezichtigt wurde.

Was zu kurz greift, wenn man um die Fussballgene in der Familie Weiss weiss. Gibt es doch noch den Grossvater, der natürlich auch Vladimir hiess und sich als Verteidiger ebenfalls im goldenen Buch des tschechischen und slowakischen Fussballs verewigt hat: als Silbermedaillengewinner mit dem Nationalteam beim olympischen Turnier 1964 in Tokio.

Vladimir Weiss junior: der Mann für die Klatschpresse

Alle drei Weiss-Fussballer haben ihre Laufbahn bei Inter Bratislava begonnen, dem in der Versenkung verschwundenen Stadtrivalen von Slovan. 2018 ist der Grossvater 78-jährig gestorben, er hat also noch miterlebt, wie sein Enkel zum Fussballnomaden wurde, erst nach Bolton, dann zu den Glasgow Rangers und zu Espanyol nach Barcelona ausgeliehen wurde, wie er über die Serie A (Pescara) und Griechenland (Olympiakos) schliesslich in Katar landete.

Vater und Sohn Weiss nach dem Auswärtssieg in Budapest am 20. Juli:

Mitbekommen hat der Opa auch, wie Weiss junior die Spalten der Klatschpresse füllte mit Eskapaden, unter denen Nachtclubabstecher noch zu vernachlässigungswürdigen zählen. Zertrümmerte Hotelzimmer, Alkoholfahrten – wenig hat der bald 33-Jährige ausgelassen.

Derlei ist von seinem Vater nicht bekannt, der drei Jahre in Kasachstan (Qairat Almaty) Vereinstrainer war und von 2016 an vier Jahre lang in Georgien Nationaltrainer war. Der seriöse Mann hat auf seiner Wanderschaft viel erlebt und sich Meriten erworben.

Der Trainerfuchs lobt und zürnt routiniert

Weshalb er auch mit einer gewissen Gelassenheit den Trubel an sich abperlen lässt, den Slovan Bratislava in der Metropole entfachen kann. Nach dem Coup in Basel vor einer Woche lobte er «unsere mutige, freche und aufopferungsvolle Leistung» und freute sich über die neue Ausgangslage in der Gruppe: «Wir sind zurück im Spiel.»

Drei Tage später, nach einem sang- und klanglosen 0:4 in der Meisterschaft auswärts in Trencin, zürnte er einerseits routiniert («Eine Schande für den Verein»), nahm die Verantwortung für eine achtfache Rotation locker auf seine Kappe und schob als Konsequenz ein paar Spieler ins Reserveteam ab («Habe schon mehrfach gesagt, dass einige leider nicht das Zeug haben, für Slovan zu spielen»). Das reicht dann vorerst, um die Gemüter zu kühlen.

Denn trotz der blamablen Niederlage auf Trenciner Kunstrasen – die slowakische Liga hat übrigens gerade die Abschaffung dieser Unterlage beschlossen – bleibt Slovan Tabellenführer und fiebert nun dem Donnerstag und dem zweiten Duell gegen den FC Basel entgegen.

Es ist auch die Gelegenheit, ein Kapitel der bemerkenswerten Geschichte der Weiss-Familie anzufügen, über die der «Kicker» vor zwölf Jahren schrieb: «Dass entscheidende Etappen in einer Fussball-Nation von einer Familie gleich über drei Generationen beeinflusst werden, gehört zu den Raritäten in der Welt des grossen Fussballs.»

Conference League Slovan Bratislava erwartet ein volles Haus Mit rund 800 FCB-Fans wird gerechnet, die die Mannschaft zum Spiel in der Conference League am Donnerstag in Bratislava begleiten. Der Grossteil reist in einem Extrazug an. Slovan Bratislava meldete am Montag 15’000 verkaufte Tickets für die Partie im 2019 eröffneten Nationalstadion, das an der Stelle des alten Stadions Ziegelfeld (Tehelné pole) errichtet wurde und bei internationalen Spielen für 21’500 Zuschauer zugelassen ist. Die Gastgeber hoffen für Donnerstag auf ein volles Haus. Die Partie (Anpfiff: 18.45 Uhr) wird ausschliesslich im Bezahlfernsehen bei Blue gezeigt. Der Sender TV24, der das Hinspiel im Free-TV übertrug, hat sich dieses Mal für PSV Eindhoven-FC Zürich entschieden. Der FCB hat am Dienstag einen trainingsfreien Tag eingelegt und reist am Mittwoch in die slowakische Hauptstadt, Am Freitag wird der FCB-Tross von Bratislava direkt nach Genf fliegen, wo der FC Basel am Sonntag (16.30 Uhr) in der 11. Runde der Super League von Servette Genf erwartet wird. Der Schiedsrichter der Partie kommt aus der Ukraine und heisst Serhiy Boiko. der 45-Jährige hat 2019 in der Europa League das Heimspiel des FCB gegen Getafe (2:1) geleitet. Beim FCB wird Kasim Adams nach seiner Gelb-Roten Karte im Heimspiel gegen Slovan für Meckern nach Spielende gesperrt sein. Bei einer weiteren (dritten) Verwarnung im laufenden Wettbewerb droht Arnau Comas eine Spielsperre. (cok)

