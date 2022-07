Dem FCB reicht gegen den Crusaders FC ein 1:1 fürs Weiterkommen

Conference League Ein dürftiger Pflichterfolg: Das dritte 1:1 der Saison reicht dem FCB gegen die Crusaders Der FC Basel tut sich gegen den Crusaders FC äusserst schwer, erreicht in Nordirland aber dank eines Unentschiedens die nächste Runde. Während die Gäste offensiv nur wenig anbieten, bringen sie sich defensiv teilweise selbst in Bedrängnis. In der nächsten Runde wartet mit Brøndby IF ein härteres Kaliber. Simon Leser 28.07.2022, 23.20 Uhr

Es ist der inzwischen bekannte Reiz dieser Conference League, dass es den FC Basel an Orte verschlägt, an denen man ihn so gar nicht erwarten würde. Kasachstan war es im vergangenen Jahr, jetzt ist es Nordirland.

Dort ist der Crusaders FC beheimatet, in einem Stadion, das nach Nostalgie riecht, das Geschichte atmet, das die Glitzerwelt des europäischen Fussballs kurzzeitig vergessen lässt. Die Treppen des Seaview Stadiums sind verblasst, das Stadiondach ziert als Werbung ein lokales Taxiunternehmen, geht ein Schuss zu hoch, landet er vor der Haustüre der ordentlich aufgereihten Backsteinhäuser. Ein Ort, an dem sich Fussballromantiker wohlfühlen.

Gestern ist es aber der Ort, an dem der FCB die erste Hürde der diesjährigen Conference-League-Qualifikation überstehen muss. Damit auch keiner nur auf die Idee kommen könnte, den Gegner nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel zu unterschätzen, warnte Captain Fabian Frei schon vor Anpfiff davor, dass sich 3000 Nordiren im Stadion wie 30000 in Bern anfühlen können. Ob das nun für die nordirische Inbrunst spricht oder doch eher ein Zeichen für Berner Zahmheit ist, sei mal dahingestellt.

Der FCB startet schwach, wird dann aber belohnt

Relevanter, wenn nicht erschreckender, ist vielmehr, dass sich Freis Warnungen auf dem Spielfeld nicht bemerkbar machen. Keine 40 Sekunden sind gespielt, da kommen die Nordiren erstmals auf Betriebstemperatur, ganz im Gegensatz zu den Gästen: Arnau Comas spielt einen Fehlpass, Andy Pelmard lässt sich überlaufen, Michael Lang legt den Flankenball pfannenfertig in die Mitte vor die Füsse Ben Kennedys, der die Einladung aber grosszügig ablehnt. Und vom FCB? Von dem kommt 30 Minuten offensiv gar nichts. Bis er dann urplötzlich erwacht. Erst trifft Frei in der 33. Minute mit dem ersten zügigen Angriff die Latte, zwei Minuten später schlenzt Liam Millar seine Mannschaft nach einem Eckball sehenswert in Führung. Das 1:0, es ist ein fürstlicher Lohn für eine kurze Leistungssteigerung.

Doch die hält nicht lange an. Denn auch nach der Pause zeigt sich der FCB uninspiriert und vor allem: hinten anfällig. Billy Joe Burns weiss die Basler Unordnung nach 53 Minuten auszunutzen, als er sich im Rückraum zwischen Nasser Djiga und Comas davonschleicht und eine missglückte Direktabnahme ins Tor lenkt. Es ist zwar nicht so, dass sich das Seaview Stadium fortan in einen Hexenkessel verwandelt, doch die Basler sind offensichtlich verunsichert. Neun Minuten nach dem 1:1 rasseln Nasser Djiga und Comas ineinander, weshalb der Ball bei Johnny McMurray landet, der aber frei vor dem Tor am starken Marwin Hitz scheitert.

Dass dazwischen Darian Males und Zeki Amdouni zwei gute Chancen vergeben, trägt nicht zur allgemeinen Basler Beruhigung bei. Ebenso wenig, dass Comas nach seiner Slapstick-Einlage mit Djiga verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen muss.

Crusaders - Basel 1:1 (0:1) Seaview Stadium, Belfast. – SR: Smajc (Slowenien). – 2425 Zuschauer. – Tore: 36. Millar (Males) 0:1. 53. Burns 1:1. Crusaders: Tuffey; Burns, Hegarty (82. Owens), Larmour, O’Rourke; Clarke (73. Weir), Forsythe, Lowry, Heatley; Winchester (60. McMurray); Kennedy. Basel: Hitz; Lang, Djiga, Comas (68. Katterbach), Pelmard; Frei, Diouf; Males (75. Ndoye), Amdouni, Millar (90. Ltaief); Szalai. Bemerkungen: Basel ohne Xhaka (gesperrt), Augustin, Essiam, Vogel (verletzt), Adams, Onyegbule (nicht spielberechtigt). – Verwarnungen: 21. Amdouni (Unsportlichkeit). 70. Hegarty (Foul). 74. Pelmard (Foul). 74. McMurray (Foul). 85. Lowry (Foul). 86. Szalai (Foul). 88. Owens (Foul). 92. Heatley (Foul). 3. Runde, Hinspiel, am Donnerstag, 4. August: Bröndby IF - FC Basel.

Für eine komplette Wende, für eine nordirische Sensation, reichen die Kämpferqualitäten des Crusaders FC dann aber doch nicht. Auch wenn es beeindruckend ist, wie der nordirische Aussenseiter zu keinem Zeitpunkt aufgibt und den FCB fordert, wie es wohl die wenigsten noch vor dem Hinspiel erwartet hätten. Die Gäste aus der Schweiz wiederum machen bis zum Schluss nur das Allernötigste. Das 1:1 erfüllt die Pflicht – und damit hat es sich dann auch.

In der nächsten Woche geht es nach Dänemark

In der nächsten Runde trifft der FCB auf Brøndby IF. Bereits in der nächsten Woche tritt er auswärts an. Wieder im Norden. Wieder reizvoll. Doch dieses Mal in einem Stadion, das fast zehn Mal mehr Fassungsvermögen als das Seaview Stadium hat. Klar ist: Gegen die Dänen braucht es eine markante Leistungssteigerung. Denn Brøndby setzte sich gegen den polnischen Vertreter Pogon Stettin mit einem Gesamtskore von 5:1 durch.