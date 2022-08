Der FC Basel gewinnt nach Elfmeterschiessen gegen Bröndby

Conference League Einmal kräftig durchpusten: Der FC Basel setzt sich im Elfmeterschiessen gegen Bröndby Kopenhagen durch Es war zum Fingernägelkauen. Der FC Basel dreht in der Europacup-Qualifikation gegen Bröndby die Hinspielniederlage mit der knappsten aller Entscheidungen. Jetzt fehlt nur noch eine Hürde. Jakob Weber Jetzt kommentieren 11.08.2022, 23.06 Uhr

Wegen eines Verkehrschaos in der Basler Innerstadt wurde der Anpfiff um 15 Minuten verschoben. Marc Schumacher / freshfocus Die Choreo der Muttenzerkurve vor dem Spiel. Peter Klaunzer / KEYSTONE Alex Frei und sein Konterpart Niels Frederiksen vor dem Anpfiff Peter Klaunzer / EPA Es ist ein umkämpftes Spiel im Joggeli, das der FCB aber über grosse Strecken dominieren kann. Peter Klaunzer / KEYSTONE Grenzenloser Jubel bei Fabian Frei... Marc Schumacher / freshfocus ...und auch bei der ganzen Mannschaft nach dem 1:0 und dem verwandelten Elfmeter. Marc Schumacher / freshfocus Bröndby kann kurz vor der Pause zwar zwischenzeitlich ausgleichen. Peter Klaunzer / KEYSTONE Doch in der 5. Minute der Nachspielzeit bejubelt Rotblau aber Andi Zeqiris ersten Treffer für den FCB. Peter Klaunzer / KEYSTONE Der Puls ist hoch bei FCB-Trainer Alex Frei. Marc Schumacher / freshfocus Liam Millar mit der besten Chance in der zweiten Halbzeit. Marc Schumacher / freshfocus Der Blick ist bei Andi Zeqiri noch immer nach vorne gerichtet. Marc Schumacher / freshfocus Zeqiri ist nach einem Entscheid gegen sich in Rage und geigt dem Linienrichter seine Meinung. Dafür gibt es die gelbe Karte. Marc Schumacher / freshfocus Die FCB-Spieler sind durch die mit der Nachspielzeit 130 Minuten Spielzeit gezeichnet. Zeki Amdouni kann nicht mehr und wird kurz darauf ausgewechselt. Marc Schumacher / freshfocus Bröndbys Yousef Salech kann seine Trauer nach dem verschossenen Elfmeter nicht zurückhalten. Peter Klaunzer / AP Die Entscheidung: Marwin Hitz hält den Elfmeter von Peter Bjur und lässt das Stadion in Extase verfallen. Marc Schumacher / freshfocus Uff «Los gohts Los»: Ungebändigte Freude bei den FCB-Spielern nach dem gewonnenen Elfmeterschiessen. Peter Klaunzer / EPA Kapitän Sergio Lopez lässt seinen rotblauen Gefühlen freien Lauf. Marc Schumacher / freshfocus Penaltyheld Marwin Hitz (in grün) wird nach dem gehaltenen Elfmeter unter einer Spielertraube begraben. Peter Klaunzer / AP

Es ist ohrenbetäubend laut. 20064 Fans pfeifen – mit Ausnahme der rund 1000 mitgereisten «gelben Hasen» aus Kopenhagen – gellend, als Bröndby-Captain Josip Radosevic zum ersten Penalty der Gäste in diesem kapitalen Elfmeterschiessen antritt. Und es kommt, was kommen muss: Der Mittelfeldspieler donnert das Leder an die Latte.

Zwei Minuten später landet auch der zweite Versuch der Dänen nicht im Tor von Marwin Hitz sondern im Basler Nachthimmel. Und weil Andi Diouf, Dan Ndoye und später auch Darian Males souverän verwandeln und auch der vierte Bröndby-Spieler vom Punkt – diesmal an Marwin Hitz – scheitert, jubelt gegen kurz nach 22 Uhr das ganze Stadion.

FCB-Trainer Alex Frei fällt Andy Pelmard um den Hals. Es werden Erinnerungen an magische Europacupnächte, an das Elfmeterschiessen in der Europa League gegen Tottenham oder an die gedrehten Spiele gegen Saint-Etienne oder Eindhoven wach. Und irgendwo auf oder hinter der VIP-Tribüne pustet Klubchef David Degen mindestens einmal kräftig durch.

Das Ausscheiden aus dem vom klammen FCB mit der Gruppenphase budgetierten Europacup ist wie schon vor einem Jahr – damals in den Playoffs gegen Hammarby – mit der knappsten aller Entscheidungsmöglichkeiten abgewendet worden. Es ist das siebte Mal in der Europacuphistorie des FCB, dass er eine Auswärtsniederlage im Rückspiel noch drehen kann.

Die Statistik spricht für den FC Basel

Es ist ein verdientes Weiterkommen, denn Basel war von Beginn an besser als die Gäste aus Kopenhagen und gewillt, die 0:1-Hypothek aus dem Hinspiel wettzumachen. 30:11 Torschüsse sprechen nach 120 Minuten eine deutliche Sprache.

Nach dem wegen Chaos in der Basler Innenstadt um eine Viertelstunde verspäteten Anpfiff gibt der FCB gleich die Richtung vor. Zeki Amdouni prüft Bröndby-Goalie Mads Hermansen (3.). Michael Lang geht nach einem Zweikampf mit Ex-Kollege Blas Riveros zu Fall und fordert Elfmeter (10.) und Andi Zeqiri trifft nach einem genialen Schnittstellenpass von Amdouni nur den Pfosten (17.).

Das wegweisende 1:0 fällt aber zu einem Zeitpunkt, als sich die Dänen auf das FCB-Angriffsspiel mit einer taktischen Umstellung auf Dreierkette besser eingestellt haben. In der 38. Minute entscheidet der Unparteiische Christian Dingert auf Elfmeter. Liam Millar bekommt im Strafraum nach einem Antritt einen klassischen Gehfehler verpasst und Fabian Frei zimmert den fälligen Strafstoss ohne Nerven ins rechte obere Eck.

Die Führung kommt zum scheinbar richtigen Zeitpunkt kurz vor der Pause. Doch noch kürzer vor der Pause gleicht Bröndby aus dem Nichts aus. Kvistgaarden lässt den zuvor mit Marwin Hitz zusammengeprallten Arnau Comas mit einer Körpertäuschung ins Leere laufen und schiebt zum 1:1 ein.

Doch die verrückte Nachspielzeit ist noch nicht zu Ende. Und weil Millar punktgenau auf dem Kopf von Zeqiri flankt und der den schwierigen Ball mit dem Rücken zum Tor in selbiges verlängert, hat der FCB das berühmte Momentum zur Pause wieder auf seiner Seite.

Jetzt geht es nach Bulgarien gegen CSKA Sofia

Im Anschluss ist der FCB dem 3:1 deutlich näher als Bröndby dem 2:2. Rotblau kommt zu vielen Chancen und immer wieder raunt das Stadion, weil Schüsse knapp vorbei gehen oder pariert werden. Millar hat in der 81. Minute zusammen mit dem Lattenschuss von Diouf in der Verlängerung die beste Chance auf die vorzeitige Entscheidung.

YB und FCZ weiter, Lugano out Europacup Einen erfolgreichen Abend erlebten neben dem FC Basel auch die Berner Young Boys. Sie besiegten die Finnen von Kuopio PS mit 3:0. Und treffen nun im Playoff auf das belgische Team Anderlecht – es ist ein kompliziertes Los. Nur bei einem Sieg darf YB die Conference League spielen. Ein Exploit gelang dem Liechtensteiner Vertreter FC Vaduz. Nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Konyaspor gewann der Challenge Ligist auswärts in der Türkei gleich mit 4:2 und steht damit ebenfalls in den Playoffs. Dort geht es gegen Neftçi Baku oder Rapid Wien. Für Lugano sind die europäischen Spiele dagegen nach dem 1:3 gegen Be’er Sheva (Hinspiel 0:2) vorbei. Derweil ist seit gestern klar: Meister FC Zürich hat den Einzug in eine europäische Gruppenphase geschafft. Die Frage nach dem 3:0 im Rückspiel gegen Linfield lautet nur noch: Europa League oder Conference League? Gegner im Playoff sind die Hearts of Midlothian aus Schottland. (jaw)

Doch weil die nicht fällt und beiden Teams in der Verlängerung die Körner fehlen, muss am Ende das eingangs beschriebene Elfmeterschiessen entscheiden. Und weil der FCB dort den verdienten Sieg eintütet, reist er schon in der kommenden Woche nach Sofia, wo am Donnerstag das Playoff-Hinspiel stattfindet.

Für das Erreichen dieser Playoffs kassiert der FC Basel 750000 Euro. Übersteht er auch die nächste Hürde, wachsen durch die Teilnahme an der Gruppenphase die Einnahmen auf mindestens sechs Millionen an. Auch dieser Fakt lässt die Verantwortlichen beim FC Basel ganz sicher einmal kräftig durchpusten.

Basel - Bröndby 5:2 n.P. (2:1, 2:1 n.V.) St. Jakob-Park. – 20’064 Zuschauer. – SR: Dingert (Deutschland). – Tore: 40. Frei (Foulpenalty/Millar) 1:0, 45.+1 Kvistgaarden (Bell) 1:1, 45.+5 Zeqiri (Millar) 2:1. Penaltyschiessen: Diouf 1:0 Radosevic trifft Unterkante der Latte Ndoye 2:0 Salech schiesst über das Tor Szalai - Hermansen hält Greve 2:1 Males 3:1 Bjur - Hitz hält. Basel: Hitz; Lang (91. Lopez), Comas (102. Djiga), Adams, Pelmard; Frei (91. Katterbach), Burger (73. Diouf); Ndoye, Amdouni (113. Males), Millar; Zeqiri (108. Szalai). Bröndby: Hermansen; Sebulonsen (91. Alves), Tshiembe, Rosted, Riveros (19. Heggheim); Bell, Radosevic, Slimane (74. Greve), Cappis (46. Bjur); Hedlund (52. Divkovic), Kvistgaarden (74. Salech). Bemerkungen: Basel ohne Padula, Kade, Marchand, Onyegbule, Xhaka, Vogel (kein Aufgebot), Sène, Augustin, Essiam (verletzt), Bröndby ohne Björk, Mäxsö, Ziegler (verletzt). – Verwarnungen: 12. Cappis (Foul), 21. Kvistgaarden, Adams (beide Unsportlichkeit), 45.+1 Hitz (Reklamieren), 63. Burger (Foul), 64. Rosted (Foul), 80. Pelmard (Foul), 88. Salech (Foul), 107. Zeqiri (Reklamieren), 113. Greve (Foul), 119. Bell (Foul). – 12. Pfostenschuss Zeqiri, 94. Lattentreffer Diouf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen