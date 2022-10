Das sagen Males und Xhaka nach dem 2:2 des FCB gegen Vilnius

Conference League «Es fühlt sich an, als stünden wir mit leeren Händen da» – die Stimmen zum 2:2 des FCB gegen Vilnius Nachdem der FC Basel das Spiel gegen Zalgiris Vilnius aus der Hand gibt, geht es in Armenien um alles. Gar ein Ausscheiden ist möglich. Darian Males und Taulant Xhaka ordnen das Spiel ein – und suchen nach Erklärungen. Céline Feller Jetzt kommentieren 28.10.2022, 11.58 Uhr

Taulant Xhaka kurz nach dem Abpfiff. Die Ratlosigkeit ist ihm anzusehen. Peter Schneider/EPA

Enttäuscht? Traurig? Wütend? Darian Males kann sich nicht ganz entscheiden, welches Adjektiv seine Gemütslage am genausten beschreibt. Vielleicht ist es auch ein Mischmasch aus allem, was treffend wäre. Sicher ist er sich nur, was etwas angeht:

«Auch wenn wir hier noch einen Punkt geholt haben, es fühlt sich eher an, als würden wir mit leeren Händen da stehen.»

Es ist verständlich, fühlt sich für ihn, für das ganze Team, dieses 2:2 viel mehr wie eine Niederlage denn ein Punktgewinn an. Weil der FCB in diesem Match niemals nur unentschieden spielen darf.

Dafür sind die ersten 30 Minuten der Basler im zweitletzten Gruppenspiel der Conference League gegen Zalgiris Vilnius zu gut. Der FCB dominiert, spielt sich Chancen heraus, mit Witz, Freude, Kreativität. «Mindestens zwei Chancen müssen wir bis zur Pause noch verwerten. Dann steht es 4:0, der Sack ist zu und ich müsste hier nicht erklären, wieso wir nur 2:2 gespielt haben», sagt Males.

Ähnlich klingt es auch bei Taulant Xhaka, der sagt: «Machen wir den Sack einfach zu zur Pause, müssen wir hier nicht diskutieren.»

Ein Fernduell mit Bratislava am letzten Spieltag

Aber nicht nur in diesem Punkt sind sich die beiden einig. Sondern auch dann, wenn es darum geht, dass dieser Einbruch, dieses Aus-der-Hand-Geben der 2:0-Führung, einmal mehr unerklärlich ist. Males weiter:

«Wir müssen uns selber an der Nase nehmen. Wir Spieler sind schuld, niemand anderes. Wir hatten eine riesige Chance, haben diese aber nicht genutzt.»

Diese riesige Chance hätte gelautet: das europäische Überwintern frühzeitig sichern. Stattdessen lautet es jetzt: Endspiel in Armenien. Basel ist punktgleich mit acht Zählern wie Slovan Bratislava, welches auf Platz 2 steht. Und Pjunik Jerewan mit sechs Punkten auf Rang 3 könnte den FCB bei einem Sieg sogar noch überholen. Und, ach ja: Auch Zalgiris Vilnius kann dank dieses Punktes vom Donnerstagabend, der von den Spielern in der Kabine lautstark wie ein Sieg gefeiert wurde, noch auf Rang 2 und somit in die Zwischenrunde der Conference League springen.

«Jetzt müssen wir in Armenien gewinnen. Das wird ein Finalspiel. Ohne Wenn und Aber. Mit der Einstellung reisen wir am Dienstag (die Mannschaft fliegt in der Nacht auf Mittwoch, Anm. d. Rd.) dort hin. Und ich bin überzeuget, dass wir das schaffen», gibt Xhaka die Devise vor.

Einfach wird das aber nicht. Die Reise ist lang, die Zeitverschiebung beträgt drei Stunden. «Momentan ist aber kein Spiel einfach», sagt Males – leicht resigniert.

Dass dieses Spiel gegen Zalgiris, das so gut begann und so einfach hätte werden können, am Ende nur ernüchternd ist, schreibt der 21-jährige Males vor allem einem Fakt zu. In dem Moment, in dem er diesen erklärt, ist seine Stimmungslage klar – er ist genervt:

«Es geht um die Ernsthaftigkeit vor dem Tor. Das sprechen wir seit Beginn der Saison an. Die war wieder nicht da. Das ist unerklärlich.»

Die Ernsthaftigkeit. Sie ist es, die Trainer Alex Frei tatsächlich auf öffentlich immer wieder von seinen Spielern einfordert. Am Donnerstagabend spricht er sie nicht an. Er erwähnt aber auch, dass seine Spieler mindestens 3:0, eher 4:0 führen müssen zur Pause. Weil dann auch Marwin Hitz’ Patzer beim 2:1 nicht so folgenschwer gewesen wäre, Zalgiris auch bei einem 3:1 oder 4:1 nicht mehr zurückgekommen wäre. So aber sei es «unnötig, wie wir das Spiel resultatmässig aus der Hand geben».

Sogar ein Abrutschen auf Rang 3 ist möglich

Nach der Pressekonferenz, kurz vor Mitternacht, bleibt Alex Frei noch sitzen. Er tauscht sich noch mit den anwesenden Medienschaffenden aus. Seine Fassungslosigkeit ist zu spüren. Und wie er seine Plastikflasche zerknirscht – es passt ins Bild. Denn für Frei heisst dieses 2:2, dass er und sein Team erneut um die gute Arbeit gebracht wurden. Und vor allem: dass wieder Druck da ist. Unnötiger Druck, den man hätte umgehen können. Frei:

«Aus meiner Sicht waren wir aber beim FCB in dieser Saison noch nie nicht unter Druck. Leider.»

Man habe immer Resultate korrigieren müssen. In den Playoffs gegen ZSKA Sofia. In der dritten Qualifikationsrunde gegen Bröndby IF. «Ich habe dort schon gesagt, dass meine Mannschaft immer am besten ist, wenn sie das Messer am Hals hat. Ich hoffe, dass das auch nächste Woche so sein wird», sagt Frei.

Und mehr Messer am Hals geht kaum. Denn der FCB, der jetzt noch Tabellenerster ist, könnte im Worst Case sogar noch Dritter werden – und damit das Weiterkommen verpassen.

