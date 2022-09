Zalgiris Vilnius fordert ein Ende des Krieges in der Ukraine

Conference LEague FCB-Gegner Zalgiris Vilnius zeigt ohne Angst, was er vom Krieg jenseits der Grenze hält und nutzt auch den Europacup Die Nähe zu Russland, Belarus und der Ukraine hat für den Baltenstaat Litauen Konsequenzen. Nicht nur der beste Fussballklub des Landes protestiert in aller Öffentlichkeit gegen den Krieg in der Ukraine. Jakob Weber Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Vor einem Ligaspiel von Zalgiris Vilnius posieren beide Teams und die Schiedsrichter mit einem Banner. Twitter/Zalgiris Vilnius

Eine Schlacht steht am Ursprung des FK Zalgiris Vilnius. Denn die Schlacht von Zalgiris, zu Deutsch Tannenberg, fand zwar bereits 1410 statt, gehört aber noch heute zum Nationalmythos Litauens. Denn der heimischen Armee war es damals in einer der grössten Ritterheerschlachten der Geschichte gelungen, die militärisch bevorteilten Preussen auf ihrem Expansionszug gen Osten zu besiegen.

Der heutige Fussballklub Zalgiris Vilnius, der am Donnerstag ab 18.45 Uhr in der Conference League auf den FC Basel trifft, hiess bei der Gründung 1947 noch Dinamo, dann Spartakas und ab 1962 dann Zalgiris. Auch in der zweitgrössten litauischen Stadt Kaunas hört ein Basketball- und Fussballverein auf den gleichen Namen. Doch auf dem grünen Rasen ist das Zalgiris aus der Hauptstadt Vilnius am erfolgreichsten.

Neun Meistertitel und 13 Cupsiege hat Zalgiris Vilnius seit der Unabhängigkeit Litauens von der UdSSR 1990 gesammelt. Und im 19. Anlauf hat es der Klub in diesem Sommer erstmals geschafft, die Qualifikation für den Europapokal zu überstehen. Nach Siegen über Ballkani und Malmö in der Champions-League-Qualifikation war die Conference League bereits sicher. Und nach Niederlagen gegen Bodö Glimt und Ludogorets Rasgrad kurz darauf auch Tatsache. In Vilnius, wo sonst hauptsächlich Basketball interessiert, ist unterdessen eine Fussballeuphorie eingekehrt. Die Zuschauerzahlen im Europacup verdeutlichen dies. International kommen rund zehnmal so viele Fans ins Stadion wie in einem gewöhnlichen Ligaspiel.

Eine Fan-Freundschaft mit Dynamo Kiew

Die Teilnahme am Europacup bringt auch Hierzulande eine besondere Fanfreundschaft ans Tageslicht. Zalgiris Vilnius und Dynamo Kiew pflegten schon zu Sowjet-Zeiten eine besondere Beziehung. Und weil Litauen zwischen dem russischen Kaliningrad und dem russlandfreundlichen Belarus liegt, wird der Ukraine-Krieg im 2,7-Millionen-Einwohner-Land besonders argwöhnisch betrachtet.

Die Basketballer von Zalgiris Kaunas posierten im Europacup mit Ukraine-Flagge und spielten in einem gelbblauen Sondertrikot. Der Fussballklub Zalgiris Vilnius warb auf Twitter kurz nach Kriegsbeginn öffentlich für Frieden.

Und auch die Vilnius-Fans, von denen die meisten irgendwen kennen, der direkt vom Krieg in der Ukraine betroffen ist, nutzen die Menschenmassen bei den Europacupheimspielen, um lautstark gegen den Krieg zu demonstrieren. Mit einem Wechselgesang zwischen Ultras: «Ruhm für die Ukraine» und dem Rest des Stadions: «Ruhm für unsere Helden» solidarisierten sie sich mit dem Land, zu dem Litauen zwar keine eigne Grenze hat, das aber doch nur 300 Kilometer südlich liegt.

Die Litauer eint die Hoffnung, dass dieser Krieg ein baldiges Ende nimmt. Eine Hoffnung, deren Eintreffen viel wichtiger ist, als die Aussicht des besten Fussballklubs des Landes, im Europacup weiter für Furore zu sorgen und auch die Grossen – in diesem Fall den FC Basel – so zu ärgern, wie die litauischen Kämpfer im Mittelalter anno 1410 die Preussen.

