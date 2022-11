Pyuniks Melikyan setzt vor dem Duell mit dem FC Basel Prioritäten

Conference League Gegen den armenischen Kollegen Melikyan ist FCB-Trainer Alex Frei ein Waisenknabe Rotation auf Armenisch: Vor dem Showdown in der Conference League setzt Pyunik Jerewan klare Prioritäten. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 02.11.2022, 18.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verschiebt Spieler wie ein armenisches Schachass: Yeghishe Melikyan. Fcpyunik.am

Es wird in Basel ja leidenschaftlich debattiert, ob beim FC Basel zu viel gewechselt, verändert und rotiert wurde in der sich dem Ende zuneigenden ersten Saisonhälfte. Für Alex Frei wie für etliche Spieler war die Dreifachbelastung eine Herausforderung in einem der Winter-WM geschuldeten Spielplan, der so dicht getaktet war wie noch keine zuvor.