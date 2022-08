Das sind die FCB-Noten zur 0:1-Niederlage bei Bröndby IF

Conference League Ein 0:1 mit dem nichts verloren ist: Der FC Basel verpasst in Kopenhagen eine gute Ausgangslage

Der FC Basel unterliegt in der Europacup-Qualifikation bei Bröndby IF durch einen Gegentreffer in der 75. Minute. Das Spiel auf Augenhöhe gibt aber Grund zur Hoffnung für das kapitale Rückspiel in einer Woche.