Ltaief im Stau, Frei schweigt: Der FCB vor dem Spiel in Vilnius

Conference League Von Fehlenden und Schweigenden: Der FC Basel vor dem Spiel gegen Zalgiris Vilnius Vor dem Spiel des FC Basel gegen Zalgiris Vilnius interessiert vor allem die Person Fabian Frei. Und Sayfallah Ltaief, der nicht mitreisen durfte an das zweite Gruppenspiel in der Conference-League-Gruppenphase. Céline Feller, Vilnius Jetzt kommentieren 14.09.2022, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Touchdown in Vilnius: Der FCB ist in Litauen zu seinem ersten Auswärtsspiel in der Gruppenphase angekommen. Freshfocus/Daniela Frutiger

Alex Frei hat seine Startelf bereits im Kopf. Das hat er jeweils relativ früh. Weil er in diesem dicht getakteten Spielkalender schon konkrete Ideen für viele Partien im Voraus hat.

Einer, der vielleicht – Frei mag es nicht verraten – eine Chance bekommen hätte, ist aber auf der Reise nach Litauen zum Spiel gegen Zalgiris Vilnius nicht mit dabei: Sayfallah Ltaief. «Er stand im Stau. Es ist aber nicht mein Problem, wenn man im Stau steht. Wenn das letzte Training am Montagmorgen war und der nächste Termin am Mittwochmorgen ist, dann musst du lernen, dich so zu organisieren, dass du am Mittwochmorgen nicht im Stau stehst», sagt Frei deutlich, bevor er gegen 9 Uhr die Charter-Maschine nach Litauen besteigt. Eine Lösung: «Du kommst vielleicht am Dienstagabend schon nach Basel.»

Ltaief steckt im Stau fest – und bekommt eine Busse

Das Thema eines Disziplinproblems tut der Cheftrainer des FC Basel aber gleich ab. Auch wenn Ltaief auf der vierten europäischen Auswärtsreise unter Frei bereits der Zweite ist, der nicht mitreisen darf. Vor Ltaief war es Andy Pelmard, der den Treffpunkt verpasste und nicht nach Kopenhagen mit durfte. Frei sagt jedoch, dass man die beiden Fälle differenziert betrachten müsse:

«Bei Andy war es klar nicht gut. Wenn du aber im Stau bist aufgrund eines Unfalls, kannst du herzlich wenig dafür. Du kannst aber viel dafür, dass du nicht am Tag vorher schon nach Basel gekommen bist.»

Unverständlich sei das, dass man Letzteres nicht getan habe. Schliesslich sei Pünktlichkeit beziehungsweise ein Zu-spät-Kommen nur in zehn Prozent der Fälle Pech.

Für Ltaief hat dieser Mittwochmorgen insofern Konsequenzen, als dass er jetzt mit der U21 trainiert sowie eine hohe Busse zahlen muss, wie Frei sagt. Ab Freitag und dem Begleichen dieser Geldstrafe wird er wieder Teil der Mannschaft sein. Dass Ltaief das am Donnerstagabend im zweiten Gruppenspiel in der Conference League nicht ist, durchkreuze Freis Pläne aber nicht.

Und auch die Aufregung um seinen Stau dürfte nur von kurzer Dauer sein. Schliesslich hat Ltaief noch keinen solchen Namen und eine grosse Strahlkraft wie einer, der zuletzt ebenfalls wenig spielte: Fabian Frei.

Der Captain mag für einmal nicht reden

Der Captain des FC Basel musste in den letzten drei von vier Spielen zuschauen, dreimal gewann sein Team, zweimal wurde er dabei erst eingewechselt, als der Sieg eigentlich schon Tatsache war.

Es ist ein Thema, das sich in den letzten Tagen in Basel aufgebauscht hat. Fabian Frei lässt ausrichten, dass er nicht reden möchte. Es ist verständlich, denn was sollte er zu seiner aktuellen Situation gross sagen.

Während der Captain sich nicht äussern mag, tut dies sein Trainer. Nicht dazu, ob er spielen wird – «das werden wir sehen» –, sondern zur Thematik. «Es ist eine einfache Geschichte: Mir ist durchaus bewusst, dass es für Diskussionsstoff sorgen kann und tut. Wichtig ist einfach, dass ich und mein Trainerstab transparent mit Fabi kommunizieren», sagt Alex Frei.

Letzteres tue er in regelmässigen Abständen mit allen Spielern. Dass ein Fabian Frei als Captain und Rekordspieler des Vereins dort einen anderen Umgang geniesse als jemand, der frisch dabei ist, sei klar. «Das verdient Fabian auch.» Ohnehin versuche Alex Frei, auch seine menschliche Seite zu zeigen. Die empathische, faire, korrekte Seite. Alex Frei sagt aber auch:

«Es gibt auch die Trainerseite. Da stelle ich nach Leistungsprinzip auf. Nach jenen Kriterien, mit denen wir Spiele gewinnen können.»

Dazu zählen Trainings- und Matchperformances, ob einer müde ist oder nicht, ob einer Probleme hat oder nicht. «Dafür gilt es ein Gefühl zu bekommen.»

Fabian Frei und der Hintergedanke an die Nati

Ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es in Fabian Frei aussieht, ist aktuell schwierig. Zumindest von aussen. Dass er, der sonst immer spricht, auch nach den bittersten Niederlagen den Kopf hinhält, schweigt, sagt aber einiges. Und dass einer mit seinem Leistungsnachweis und mit seinem Standing spielen will, ist selbstredend.

Zu Details, wieso der Captain zuletzt weniger spielte, will sich Alex Frei nicht äussern. Er sagt nur:

«Wir wollen eine Lösung finden, um Fabian Frei wieder auf das Niveau zu bringen, wo er hingehört.»

Da müsse der Spieler Frei mitmachen, da müssen aber auch der Coach Frei und der ganze Trainerstab mitmachen.

Die Erwartungshaltung des Trainers an seine Spieler sei klar vermittelt. Ebenso wie der Fakt, dass sich für Alex Frei nicht alles um Fabian Frei dreht. «Ich habe noch 32 andere Spieler. 32, die in der Karriere vorwärtskommen wollen. 32, die ich auch fordern und fördern muss.»

Da könne man keine Rücksicht nehmen. Auch nicht darauf, was Fabian Frei möglicherweise entgleitet, sollte er nicht wieder zu mehr Minuten kommen: seine erste WM-Teilnahme.

Machbare Aufgabe auf dem Kunstrasen von Zalgiris

Bevor es im November nach Katar geht, wird es in der nächsten Woche noch einen letzten Nati-Zusammenzug geben. Am Freitag wird das Aufgebot bekannt. Und Fabian Frei hatte schon bessere Karten. «Ich gönne es jedem Spieler, wenn er an einer WM dabei sein kann, und freue mich für ihn mit. Auf meiner Prioritätenliste, wenn ich die Aufstellung für unsere Spiele mache, ist der Gedanke daran aber ganz weit hinten», so Alex Frei.

Für ihn gilt jetzt vorerst das Spiel gegen Vilnius (Anpfiff 18.45 Uhr). Dann jenes gegen Aarau in der zweiten Cuprunde, bevor die erste und einzige Durchschnaufpause vor dem Winter kommt. Deshalb ist auch klar: Zwei Siege sind eigentlich Pflicht. «Ich denke, es sollte machbar sein und ist durchaus machbar, dass wir die drei Punkte holen», sagt Coach Frei zur Conference-League-Partie.

Zwar sei die Konstellation mit dem Kunstrasen und dem kleinen Stadion anders als gewohnt. Und man wisse auch nicht ganz genau, was einen effektiv erwartet – auch wenn bereits am Montag auf Kunstrasen trainiert und der Gegner analysiert wurde. «Aber», sagt Frei, «wir haben uns sehr gut vorbereitet und es wird wenige Überraschungen geben.»

Keine Überraschung wäre dabei, wenn Fabian Frei jetzt wieder in der Startelf stünde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen