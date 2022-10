Alex Frei will in Zukunft weniger rotieren

Conference League Weniger Rotation und mehr Dynamik: So will Alex Frei den FCB in Bratislava wieder zurück in die Erfolgsspur bringen Vor dem Rückspiel in der Conference League gegen Slovan Bratislava hinterfragt FCB-Trainer Alex Frei auch sich selbst. Doch der Trainer wirbt auch für mehr Akzeptanz. Jakob Weber, Bratislava Jetzt kommentieren 12.10.2022, 17.13 Uhr

Alex Frei betritt am Mittwochmorgen gut gelaunt die Chartermaschine nach Bratislava. Dort steht am Donnerstag (18.45 Uhr) das vierte Vorrundenspiel in der Conference League gegen Slovan an. Noch führt der FCB mit sechs Punkten die Gruppe H an und das soll sich in der Slowakei auch nicht ändern.

«Wir dürfen in Bratislava idealerweise nicht verlieren, müssen dann zu Hause gegen Vilnius gewinnen und dann sollten wir vor dem letzten Spiel auswärts in Jerewan bereits einen der ersten beiden Plätze sicher haben», rechnete der Coach bereits vor einer Woche unmittelbar nach dem tristen 0:2 im Hinspiel im Joggeli vor. Doch nachdem Freis’ FC Basel auch am Wochenende gegen Lugano verlor und vor allem mit dem Kreieren von Torchancen massive Mühe bekundete, hat das Europacup-Spiel an Brisanz gewonnen. Die schon gegen Lugano von Spielern und Trainer in Aussicht gestellte Reaktion wird jetzt umso mehr erwartet.

Frei erklärt, wie Bratislava zu schlagen ist: «Wir müssen wieder mehr von unseren Grundtugenden zeigen und dynamischer agieren.» Von Mentalitätsproblemen seiner Spieler oder dem Unterschätzen gewisser Gegner will der Coach nichts wissen. Er sagt: «Wir brauchen einfach Geduld, bis die Konstanz da ist.»

Frei kämpft seit seiner Ankunft in Basel um eine realistische Bewertung der Leistungen des Klubs, dessen goldene Jahre immer noch die Erwartungshalten in teilweise ungesunde Höhen katapultieren. Im Interview mit dieser Zeitung sagte er im Sommer: «Uns allen in Basel täte wieder eine Portion Demut und Bescheidenheit gut.»

Um das zu unterstreichen, nennt er am Flughafen ein Beispiel: «Nur sechs Spieler aus dem aktuellen Kader haben in der vergangenen Saison mehr als 30 Profispiele gemacht. Wir haben unglaubliche Qualität. Das ist kein Thema. Aber viele Spieler brauchen Zeit, um im Profibereich anzukommen. Ich suche keine Ausreden. Aber es gibt gewisse Fakten, die man nicht ausblenden darf.»

Alex Frei will schon bald wieder die Punktetreppe nach oben nehmen. Claudio De Capitani / freshfocus

Frei betont mehrfach, dass er das nicht als Alibi für die Leistungsschwankungen zählen lässt. Er sagt: «Natürlich bemühen wir uns, damit der Prozess schneller vorangeht. Aber er wird nicht so schnell gehen, wie viele es sich wünschen.»

Auch das Trainerteam muss noch einiges lernen

Sich und sein Trainerteam nimmt Alex Frei bei der Kritik nicht aus. «Auch wir müssen noch gewisse Dinge lernen. Zum Beispiel den Umgang mit ständigen Englischen Wochen.» Ein erkannter Punkt sind die vielen Wechsel, die Frei zuletzt in der Startelf vorgenommen hat: vier und sechs in den vergangenen zwei Spielen, dazu der Vierfachwechsel in der Pause des Bratislava-Hinspiels. Frei sagt zwar: «Ich bin überzeugt, dass das Rotationsprinzip der richtige Weg ist. Weil ein ausgeruhter und zu 100 Prozent fitter Spieler einfach eine bessere Leistung abrufen kann, als einer der jeden dritten Tag 90 Minuten spielt.» Doch er gibt zu: «Ich sehe, dass es manchmal vielleicht etwas zu viel Rotation war. Für die Homogenität der Mannschaft war das nicht gut.»

Frei kündigt an, in den nächsten Wochen weniger rotieren zu wollen. «Für das Gesamtkonstrukt ist weniger manchmal mehr», sagt er. Doch das allein wird aus der Sicht des Trainers nicht dazu führen, dass ab sofort jedes Spiel gewonnen wird.

«Es wird bis zum 13. November Rückschläge geben. Das kann ich garantieren. Es gilt zu akzeptieren, dass es so ist», sagt Frei, der aber sofort hinzufügt: «Diese Normalität darf niemals als Alibi herhalten. Sollten wir eines Tages Niederlagen akzeptieren, gehe ich lieber Hornussen.»

