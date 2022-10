FCB verspielt gegen Zalgiris ein 2:0 und zittert um Weiterkommen

Conference League Zalgiris zieht dem FCB den Zahn Weil sie nach Prachtstoren von Andy Diouf und Andi Zeqiri den Faden verlieren und eine 2:0-Führung verspielen, müssen die Basler um das Weiterkommen in der Conference League zittern. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 27.10.2022, 23.22 Uhr

Die Teams laufen ins Stadion ein. Im Hintergrund sorgt die Muttenzerkurve für Stimmung. Peter Schneider / KEYSTONE Keine Zeit zum Durchatmen: Nach nicht einmal einer Minute kann Andy Diouf (vorne) mit Liam Millar seinen Strich in den Winkel bejubeln. Peter Schneider / KEYSTONE Andi Zeqiri mit einem Versuch, der nicht von Erfolg gekrönt ist. Peter Schneider / KEYSTONE So mögen ihn die Baslerinnen und Basler lieber: Zeqiri dreht nach seinem Tor zum 2:0 jubelnd ab. Peter Schneider / KEYSTONE Ein Bild, das mehr als tausend Worte sagt: Marwin Hitz kann seinen Bock selbst nicht fassen. Urs Lindt / freshfocus Trainer Alex Frei hatte seiner Mannschaft bereits während dem Spiel viel mitzuteilen. Wie es wohl nach der Partie in der Kabine ausgesehen hat? Urs Lindt / freshfocus Die zweite Halbzeit war sehr umkämpft. Hier im Duell: Taulant Xhaka mit Fabien Ourega. Peter Schneider / KEYSTONE Folgerichtiger Jubel: Mathias Oyewusi und Petar Mamic feiern den Ausgleichstreffer. Peter Schneider / KEYSTONE Arnau Comas (links) und Fabian Frei sind nicht zufrieden mit dem gezeigten. Peter Schneider / EPA Hängende Köpfe nach dem Schlusspfiff: Taulant Xhakas Reaktion spricht jedem aus der Seele, der es mit Rotblau hält. Peter Schneider / EPA

Es wird nächste Woche eine Endspiel in Armenien geben für den FC Basel um das Weiterkommen in der Conference League. Weil er gegen Zalgiris Vilnius nicht über ein 2:2 (2:1) hinauskommt, hat Pyunik Jerewan, das seinerseits einen Vorsprung in Bratislava verspielte (1:2), mit zwei Punkten Rückstand noch die Chance, den FCB zu überholen. Andererseits reicht dem FCB dann ein Punkt, um europäisch zu überwintern.

Um gegen Zalgiris für eine gute Ausgangslage zu sorgen, hatte FCB-Trainer Alex Frei sein Team mit einer kleinen Rotation aufs Feld geschickt. Im Vergleich zum Winterthur-Match nahmen Michael Lang, Wouter Burger und Bradley Fink auf der Bank Platz, statt deren begannen Fabian Frei, Zeki Amdouni und Andi Zeqiri. Ausserdem ersetzte wie schon am Sonntag Noah Katterbach den angeschlagenen Riccardo Calafiori. Auch gespiegelt zum Hinspiel vor sechs Wochen bei Zalgiris und dem 1:0-Auswärtserfolg waren es lediglich drei Änderungen.

Die einzige ungewöhnliche Nominierung war die für Taulant Xhaka als Rechtsverteidiger, eine Aufgabe, die er in seiner reichen Karriere allerdings nicht zum ersten Mal ausfüllte.

Der frischgebackene litauische Doublegewinner musste lediglich den gelb-gesperrten Innenverteidiger Nemanja Ljubisavljevic ersetzen, ansonsten vertraute der kasachische Trainer Vladimir Cheburin seiner Stammelf.

Die Tabelle der Gruppe H in der Conference League nach der 5. Runde. Am 3. November heissen die letzten Paarungen Zalgiris-Bratislava und Pyunik Jerewan-FC Basel.

Wie schon gegen Winterthur legte der FCB los wie die Feuerwehr, und das frühe Führungstor fiel erneut aus einem stehenden Ball. Fabian Freis harmlose Hereingabe wurde zu kurz abgewehrt und dann rauschte Andy Diouf heran. Sein Direktschuss mit links beschrieb aus fast 30 Metern eine fadengerade Flugbahn und schlug unhaltbar in der hohen rechten Torecke ein. Ein Traum von einem Treffer.

Damit waren die Gäste, um ihre Chance aufs Weiterkommen aufrechtzuerhalten, noch mehr gefordert als ohnehin schon. Sie suchten auch den Weg nach vorne, weshalb es die Räume für den FCB gab, auf die sein Trainer spekuliert hatte.

Zeqiri legt im dritten Anlauf das 2:0 vor

Zeqiri, der Siegtorschütze in Vilnius, benötigte drei Anläufe, bis die Abwehr der Gäste ein zweites Mal geknackt war. Amdouni mit einer schönen Ballrückeroberung an der Strafraumgrenze des Gegners, Darian Males mit Übersicht und Zeqiri mit einem satten Abschluss, diesmal in den rechten Torwinkel – nach nur 17 Minuten bewegte sich dieser Europacupmatch in den vom FCB gewünschten Bahnen. Schneller 2:0 geführt hat Basel auf internationalem Parkett zuletzt im September 2020 gegen Famagusta nach Toren von Widmer und Campo (4. und 12. Minute).

Wie schmal der Grat beim FCB allerdings zwischen flottem Vorwärtsgang und fahrlässiger Nonchalance ist, deutete sich danach mehr als einmal an. Hüben vergab Amdouni die Möglichkeit, mit dem 3:0 früh den Sack zuzumachen (23.), hüben lenkte Kasim Adams in extremis den Ball vor Renan Oliveira an den Pfosten des eigenen Tores.

Im Spiel zurück war Zalgiris in der 42. Minute. Katterbach spielte einen Rückpass auf Marwin Hitz und der FCB-Schlussmann zögerte so lange, dass er nur noch das Bein des mit Hochgeschwindigkeit heranpreschenden Mathias Oyewusi traf, der sich für seinen Effort und dank dem Blackout von Hitz den 2:1-Anschlusstreffer gutschreiben lassen durfte.

Frei ist bedient – besser wird es nach der Pause nicht

Einigermassen bedient stampfte Alex Frei in die Kabine, und nach Seitenwechsel wurde es nicht besser. Im Gegenteil: Bei einem Schnittstellenpass des eingewechselten Francis Kyeremeh patzte ausgerechnet der zuverlässige Arnau Comas und wieder traf der flinke Nigerianer Oyewusi (62.).

Der Rest war eine Angelegenheit auf des Messers Schneide. Zu ganz klaren Chancen kam der FCB nicht mehr, viele Ungenauigkeiten reihten sich aneinander, aber einen Penalty reklamierten die Basler in der 89. Minute durchaus zu recht, als Mario Pavelic im Strafraum Noah Katterbach umrammte.

Unter dem Strich bedeutet das 2:2 eine weitere Enttäuschung, die von den 13'236 Zuschauern mit Pfiffen quittiert wurde. Und ein Aufsteller für den Gang zu den Young Boys am Sonntag war dieser Auftritt auch nicht. Es bleibt vorerst dabei, dass die Formkurve dieser Mannschaft ein stetes Auf und Ab bleibt.

Das Telegramm FC Basel - Zalgiris Vilnius 2:2 (2:1) St. Jakob-Park. – 13'236 Zuschauer. – SR: Ali Palapiyik (Türkei).

Tore: 1. Diouf (Frei) 1:0. 17. Zeqiri (Males) 2:0. 43. Oyewusi 2:1. 62. Oyewusi (Kyeremeh) 2:2.

Basel: Hitz; Xhaka, Adams, Comas (72. Pelmard), Katterbach; Frei (68. Burger), Diouf; Males, Amdouni (58. Ndoye), Millar; Zeqiri (58. Fink).

Vilnius: Gertmonas; Mamic, Pavelic, Kazukolovas, Bopesu; Buff (69. Verbickas), Gorobsov, Milickovic (46. Kyeremeh), Ourega; Oyewusi (84. Burba), Oliveira (69. Kazlauskas).

Bemerkungen: Basel ohne López, Tushi, Calafiori (verletzt), Essiam, Vogel, Marchand, Szalai (ohne Aufgebot). – Vilnius ohne Ljubisavljevic (gesperrt). – Verwarnungen: 83. Xhaka (Foul), 90. Burger (Reklamieren, in der 6. und letzten Runde gesperrt).

