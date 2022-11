Wo sich der FC Basel unter Alex Frei verbessert hat und wo nicht

Daten-Analyse Die stockende Ballbesitzmaschine: Wo sich der FC Basel unter Alex Frei verbessert hat und wo der Trend nach unten geht Ein Vergleich von Kernstatistiken zeigt, wo sich der FC Basel unter dem neuen Trainer Alex Frei verbessert hat und wo er schlechter geworden ist. Jakob Weber Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Applaus und Ärger sind ständige Begleiter von Alex Frei und seinem FC Basel. Bild: Freshfocus

Eine Frage prägt die Diskussionen rund um den FC Basel in der Winterpause. Hat der neue Trainer Alex Frei den FC Basel weitergebracht? Nein, sagt der Punkteschnitt von nur 1,6 Zählern pro Spiel. Ja, sagen die Stimmen aus dem Joggeli, wo Frei von Spielern und Verantwortlichen für sein Schaffen gelobt wird. Ein Blick in die Statistiken gibt der Diskussion ein paar weitere Argumente, denn die Zahlen zeigen, wo sich der FCB unter Frei verbessert hat und wo nicht.

Dass Freis FCB wegen der am Sonntag beginnenden Winter-WM in Katar 30 Spiele innert 120 Tagen absolviert hat und somit alle vier Tage einen Ernstkampf bestreiten musste, hat natürlich Einfluss auf die Statistiken. Doch dieser relativiert sich auch, weil Frei viel rotierte und die Spieler am Ende dieser Hinrunde deutlich weniger Minuten absolviert haben als am Ende der vergangenen Hinrunde, wo innert 151 Tagen 33 Spiele (alle 4,6 Tage ein Spiel) auf der Agenda standen.

Hier ist der FC Basel besser geworden

Ex-Stürmer Alex Frei freut sich, dass er die Defensive des FC Basel stabilisiert hat. Bild: Freshfocus

1. Defensivverhalten

Defensiv hat der ehemalige Stürmer Alex Frei den FC Basel stabilisiert. Er kassierte wettbewerbsübergreifend nur 31 Gegentore in 30 Spielen. Der aus der Wahrscheinlichkeit für einen Treffer berechnete erwartbare Wert für einen Gegentreffer sank im Vergleich zur Vorsaison von 1,6 auf 1,2. Das liegt auch daran, dass der FCB seine Defensiv- (von 52 auf jetzt 56 Prozent) und Luftzweikämpfe (von 47 auf jetzt 51 Prozent) deutlich öfter gewinnt.

2. Ballbesitz

Der FC Basel ist unter Frei noch mehr zu einer Ballbesitzmaschine geworden. 57 Prozent Spielanteile, 501 Pässe pro Spiel und eine Passgenauigkeit von 85 Prozent sind sogar Ligabestwert. Nur schaffte Rotblau in dieser Saison noch nicht, den vielen Ballbesitz auch in Punkte umzumünzen.

3. Eckbälle

Die Unkenrufe waren laut, als der FCB im letzten Saisonspiel gegen GC trotz 21 Eckbällen kein Tor erzielte. Doch die schwachen Standards waren in diesem Spiel eine Ausnahme. Denn die Zahlen verraten: Kein Team in der Liga macht mehr Tore nach Ecken als der FCB. Neun waren es wettbewerbsübergreifend. Dazu kommen drei Treffer im Anschluss an einen Freistoss (das sind im Durchschnitt deutlich weniger als in der Vorsaison) und sieben Elfmeter (ohne das Elfmeterschiessen gegen Bröndby) bei nur einem Fehlschuss (Males gegen YB).

Ein wirres Bild: So hat der FC Basel seine 276 Ecken und Freistösse ausgeführt. 148 kamen zum Mitspieler, zwölf Tore (roter Punkt) resultierten. Bild: Instat

4. Die erwartbaren Punkte

«Ich weiss, dass es keinen interessiert. Aber wir hatten viele Punktverluste in Spielen, die wir eigentlich gewinnen müssten», bilanzierte Alex Frei am Sonntag nach dem 0:1 gegen GC. Und die Statistik untermauert seine Aussage. Denn bei den erwartbaren Punkten, die wiederum aus der Trefferwahrscheinlichkeit der Chancen von FCB und dem jeweiligen Gegner errechnet werden, hat der FCB im Vergleich zur Vorsaison stark zugelegt. In dieser Saison müsste der FCB aufgrund seiner herausgespielten und zugelassenen Chancen pro Spiel 0,44 Tore mehr erzielen als der Gegner. In der Vorsaison waren es nur 0,34. Doch weil damals mit Arthur Cabral noch ein Knipser im Kader stand und Goalie Heinz Lindner den ein oder anderen Punkt festhexte, hat der FCB in der Saison 2021/22 sechs Prozentpunkte über den Erwartungen gelegen. Unter Frei und wegen des Chancenwuchers seiner Kicker hat der FCB jetzt nur noch 80 Prozent der erwartbaren Punkte gesammelt.

Hier ist der FC Basel schlechter geworden

Das Basler Angriffsspiel löst bei Alex Frei immer wieder gestenreichen Ärger aus. Bild: Freshfocus

1. Abschlüsse und Tore

2,1 Tore pro Spiel schoss der FC Basel wettbewerbsübergreifend in der vergangenen Saison. Unter Alex Frei ist dieser Wert auf 1,4 gesunken. Aus dem drittbesten ist der viertschlechteste Angriff der Liga geworden. Und das, obwohl der FCB vor der Saison reihenweise Stürmer verpflichtet hat. Doch das Zusammenspiel funktioniert nicht wie gewünscht. Es hapert am letzten Pass. Kamen vor einem Jahr noch 4,4 Schlüsselpässe pro Spiel an, sind es jetzt nur noch 3,4.

Ein Hauptproblem ist auch die schlechtere Chancenverwertung. Die Abschlussqualität hat merklich nachgelassen. Der FCB schliesst immer noch durchschnittlich 14-mal pro Spiel ab, doch weil die Schüsse weniger gefährlich sind und aus weniger erfolgsversprechenden Positionen abgegeben werden, ist auch der Wert für die erwarteten Tore von 1,94 auf 1,74 gesunken. Dass der reale Tor/Spiel-Wert noch einmal 0,34 tiefer liegt, ist der schlechteren Chancenverwertung zuzuschreiben. Nur noch 23 Prozent (Vorsaison 29 Prozent) aller Chancen sind ein Tor. In der Liga liegt die FCB-Chancenverwertung sogar nur bei 18 Prozent. Da ist nur der FCZ noch schlechter.

2. Flanken

Auch die Hereingaben von der Seite sind ein Grund für die stotternde Ballbesitzmaschine von Alex Frei. Das FCB-Spiel verteilt sich immer noch ähnlich (im Mittel je 29 Angriffe pro Spiel über rechts und links und 22 durch die Mitte), doch die Flanken finden in dieser Saison nur noch zu 23 Prozent den Mitspieler (Vorsaison: 28 Prozent).

3. Konter

Wer oft den Ball hat, kontert weniger oft. Es ist also logisch, dass der FCB mit 2,1 Kontern pro Spiel weniger zum Gegenangriff ansetzt als noch in der Vorsaison (2,5). Nur fünf von 39 Toren fielen wettbewerbsübergreifend auf diese Weise. Die zwei Kontertore des FC Basel in der Liga, in der insgesamt 66 Tore per Konter erzielt wurden, sind einsamer Negativrekord.

4. Defensive Antizipation

Zwar hat sich der FCB defensiv gesteigert, doch in einer Kategorie geht der Trend doch in die falsche Richtung. Unter Alex Frei fängt der FC Basel weniger Bälle ab und auch die Aufnahme neutraler Bälle war in der vergangenen Saison höher. Das lässt sich zum einen auch mit dem höheren Ballbesitzanteil erklären, doch auch die schlechtere Antizipation, wo ein Ball hinkommen und runterfallen könnte, ist ein Grund für diese Entwicklung.

