Der FC BAsel siegt 1:0 gegen Zalgiris Vilnius

Conference League Der FC Basel trotzt den Bedingungen, siegt in Vilnius und macht Coach Frei stolz Der FC Basel holt auf dem Kunstrasen von Zalgiris Vilnius ein 1:0 und damit den zweiten Sieg in der Gruppenphase. Céline Feller, Vilnius 15.09.2022, 21.55 Uhr

Andi Zeqiri bejubelt seinen Treffer zum 1:0. Daniela Frutiger/freshfocus

Es werde eines der mit Abstand schwierigsten Spiele in der Conference League. Und Favorit? Das sei man auswärts ohnehin nie. So sagt es Alex Frei am Tag vor dem Duell des FC Basel bei Zalgiris Vilnius.

So schwer, wie folglich zu erwarten, tut sich der FCB aber zu Beginn nicht. Weder mit dem Gegner, noch mit der Unterlage. Letztere wurde von FCB-Boss David Degen am Tag vor dem Spiel ziemlich abschätzig bewertet, Coach Frei seinerseits sprach von einer anderen Sportart, die man auf Kunstrasen austrage. Und Kunstrasen, «den finde ich im Profisport grundsätzlich eine Katastrophe».

Males übt Selbstkritik

Seine Mannschaft aber beginnt gut. Auch wenn der erste Eckball dem Heimteam von Zalgiris Vilnius gehört, die erste Chance verzeichnen die Basler in der 8. Minute. Darian Males kommt nach einem guten Steilpass an den Ball, verwertet die Chance aber nicht. «Den muss ich machen, ganz klar», sagt Males nach dem Spiel selbstkritisch. Er habe die einstudierte Variante nicht gut genug abgeschlossen. Und auch Frei sagt:

«Wenn wir den machen, lenken wir das Spiel früher in die richtigen Bahnen.»

Die Basler – die mit der exakt gleichen Startelf antreten wie beim 5:1 über GC am Sonntag – kommen auch danach durch Dan Ndoye (Weitschuss) und Kasim Adams (Kopfball) zu weiteren Halbchancen.

Im Gegenzug zu Adams’ Kopfball iniziiert Vilnius aber einen schnellen Konter, bei dem die Basler etwas Glück haben, dass den Litauern im Abschluss die Präzision fehlt. Nur wenige Minuten später ist es erneut Males, der in der 33. eine weitere Top-Chance verzeichnet, als er aus spitzem Winkel etwas überrascht an den Ball kommt und diesen drüber schiesst.

Nach dieser Gelegenheit kippt das Momentum. Ist es bis dahin der FCB, der das Geschehen bestimmt, kommt jetzt Zalgiris auf. Im mit 5000 Zuschauern ausverkauften LFF-Stadion kommen die Litauer zur besten Chance der ersten Halbzeit: Petar Mamic zirkelt einen Eckball in Minute 41 direkt an die Latte des Tores von Marwin Hitz.

Der FCB-Keeper, der nach der Partie zugibt, nicht damit gerechnet zu haben, dass der Ball sich auf die Latte senkt, hätte das Nachsehen gehabt.

Ein Arbeitssieg, der die Entwicklung illustriert

Nach dem Wiederanpfiff tut sich der FCB wie vor der Pause schwer – und hat auch noch etwas Glück. In der 57. Minute stoppt Arnau Comas Francis Kyeremeh, der auf Hitz zustürmt, als letzter Mann und sieht nur Gelb. Den folgenden, fälligen Freistoss pariert dann Hitz problemlos.

In diese gute Phase der Gastgeber fällt aber der Treffer, der am Ende der einzige der Partie sein sollte. Andi Zeqiri spitzelt einen guten Pass von Males von der rechten Seite via Innenpfosten zum 1:0 aus Basler Sicht ins Tor. Der Matchwinner steht perfekt, und macht damit den Unterschied.

Auf diesem Vorsprung ruht sich der FCB bis zum Ende vielleicht etwas zu sehr aus. Aber es reicht, weil die Basler im entscheidenden Moment gut verteidigen. Alex Frei bezeichnet es im Anschluss als Arbeitssieg. «Aber auch dahin müssen wir kommen, dass wir als Team auch dreckige Spiele gewinnen können.» Und er führt aus:

«Wenn wir ein paar Wochen zurück gehen, dann hätten wir in einem solchen Spiel noch ein Gegentor bekommen. Dieses Mal aber nicht. Das ist eine gute Entwicklung.»

Man darf es von aussen als eine Art Reifebeweis auf dieser seifigen Unterlage bezeichnen. Denn die Basler trotzen den schwierigen Bedingungen. Für Frei ist es sogar noch mehr – eben aufgrund der nicht alltäglichen Unterlage sowie der guten Stimmung, die er nach der Partie lobt. Frei sagt: «Es war eine fantastische Performance des ganzen Teams.»

Fantastisch ist für den FCB vor allem die Ausgangslage, die er sich geschaffen hat. Es ist der zweite Sieg im zweiten Spiel in dieser Gruppenphase. Nach dem 2:0-Sieg von Pyunik über Bratislava im Parallelspiel hat der FCB nun drei Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten Armenier. Mit noch zwei weiteren Heimspielen im Programm ist der FCB damit bereits auf gutem Weg. Auch deshalb sagt Frei nach dem Spiel: «Das macht mich stolz.»