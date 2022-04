Der FC Basel richtet gross an für Benefizspiel gegen Dynamo Kiew

match for peace Der FCB richtet mit grosser Kelle an für das Ukraine-Benefizspiel Am Mittwoch, 4. Mai, geht es im Joggeli gegen Dynamo Kiew auch um Fussball, vor allem aber um Frieden und Hilfe für Notleidende. Um möglichst viel Spendengeld einzusammeln, machen der Popsänger Baschi mit, und Spitzenköchin Tanja Grandits stellt sich mit Basler Küchenprominenz im Stadion an den Herd. Christoph Kieslich 26.04.2022, 20.30 Uhr

Dortmund am Dienstagabend in den Farben der Ukraine beim Benefizspiel der Borussia gegen Dynamo Kiew, zu dem 35000 Zuschauer kamen. Keystone

Einen Vorgeschmack darauf, was im St. Jakob-Park am kommenden Mittwoch stattfinden wird, bekam man gestern Abend: Das Zweite Deutsche Fernsehen übertrug zur besten Sendezeit das Benefizspiel von Borussia Dortmund gegen Dynamo Kiew. Es waren Bilder in den derzeit allgegenwärtigen Nationalfarben der Ukraine, ein Freundschaftsspiel (das 3:2 für Dynamo endete) und eine symbolträchtige Veranstaltung, zu der 35000 Zuschauer ins Westfalenstadion kamen und für eine schöne Einnahme sorgten zugunsten notleidender Menschen in dem von Russland überfallenen Land.

Anfang diesen Monats, genauer am 12. April, startete Dynamo Kiew zu einer Art Tournee, die den Namen Match for Peace trägt. Den Auftakt machte ein Spiel bei Legia Warschau, in Istanbul folgte eine Partie gegen Galatasary und vergangene Woche ein Abstecher ins rumänische Cluj. Und während gestern in Dortmund erneut gespielt wurde, laufen in Basel aufwendige Vorbereitungen auf den Benefizanlass am 4. Mai.

Wie FCB-Kommunikationschef Remo Meister sagt, sei vom Management von Dynamo Kiew auf mehreren Ebenen Kontakt mit dem FC Basel aufgenommen worden, um diese Partie zu lancieren. «Danach», so Meister, «wurde es bei uns schnell ein internes Projekt mit verschiedenen involvierten Bereichen wie Spielbetrieb, Sport, Sicherheit, Kommunikation und Marketing.»

Vereint in Gedanken an ein vom russischen Krieg heimgesuchtes Ukraine: Zuschauer im Dortmunder Westfalenstadion. Keystone

Seit Montag stehen die Eckpfeiler: Der Eintritt ins Joggeli wird gratis sein, Tickets (maximal 6 pro Person) können online gebucht werden oder sind in den Fanshops erhältlich. Statt eines Eintrittspreises erhofft sich der FCB möglichst viel Spenden.

Zum Rahmenprogramm gehört ein Auftritt von Popsänger Baschi, einem bekennenden FCB-Fan, und ein Hauptrolle nimmt die Spitzengastronomin Tanja Grandits ein. Zum einen hat sie einen Hot Dog kreiert, der an den Essensständen im Joggeli angeboten wird, zum anderen hat die mit zwei Michelin-Sternen dekorierte Köchin sich mit etlichen anderen namhaften Köchen der Stadt zusammengetan. Für 400 Franken bekommt man von den «Chefs for Peace» ein exklusives Menü im Hospitalitybereich aufgetischt. Der Erlös aus der Veranstaltung und die Spenden rund ums Spiel gehen an die Glückskette und werden zur Hilfe für Menschen in Not in der Ukraine verwendet.

Dynamo Kiew hat Asyl in Bukarest gefunden

An einen Sportbetrieb ist in der Ukraine derzeit natürlich nicht zu denken. Dynamo Kiew, vorigen Herbst in der Champions League hinter Bayern München, Benfica Lissabon und Barcelona Gruppenvierter geworden, hat am 12. Dezember sein letztes Wettbewerbsspiel bestritten. Bald nach Ausbruch des Angriffskrieges Russlands organisierte Trainer Mircea Lucescu die Ausreise der Mannschaft in seine Heimat Rumänien.

Fussball gespielt wurde auch: Der 16-fache ukrainische Meister Dynamo Kiew gewann den Freundschaftsmatch gegen Borussia Dortmund mit 3:2. Keystone

Der 76-Jährige ist ein weitgereister Mann des Fussballs und als langjähriger Trainer bei Shakhtar Donetsk (2004-2016) bekannt. Die ersten Bombennächte in Kiew schilderte er «wie in einem Horrorfilm, leider jedoch ganz reell».

Seither ist das Team im Zentrum des rumänischen Fussballverbandes vor den Toren von Bukarest untergebracht. Lucescu hat sich neben dem Trainingsalltag dafür eingesetzt, die Familienangehörigen der Spieler nach Rumänien zu holen. Fussballprofis haben wie etliche ukrainische KünstlerInnen die Erlaubnis zur Ausreise erhalten und sind vom Militärdienst befreit.

Der Benefizabend in Dortmund hat übrigens nach Angaben des Klubs stolze 400.000 Euro eingebracht.

Benefizspiel FC Basel - Dynamo Kiew am 4. Mai Match for Peace Informationen zur Benefizpartie am 4. Mai im St. Jakob-Park (Anpfiff: 19 Uhr) hat der FC Basel im Netz unter match4peace.fcb.ch zusammengefasst.