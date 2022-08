Fabian Frei nach Weiterkommen: "Der Job ist noch nicht erledigt"

NACHGEFRAGT Fabian Frei nach dem Einzug in die Playoffs der Conference League: «Der Job ist noch nicht erledigt» Der Torschütze zum 1:0 gegen Bröndby, Captain Fabian Frei, spricht über eine magische Nacht und die nächste Hürde für den FCB. Aufgezeichnet: Céline Feller Jetzt kommentieren 12.08.2022, 16.22 Uhr

Der Captain geht voran: Fabian Frei nach seinem Penaltytor gegen Bröndby. freshfocus

Fabian Frei, am Ende wurde es richtig spannend. Man kann aber konstatieren: Der FCB hat sich endlich für den Aufwand belohnt, den er betreibt. Wie sehen Sie es?

Fabian Frei: Es ist nicht so, dass wir es so spannend machen wollten, aber manchmal gehen die Bälle einfach nicht rein. Aber ja, wir hatten Chancen für zwei Spiele, jetzt müssten wir diese nur noch endlich verwerten.

Waren Sie überzeugt, dass es im Penaltyschiessen zugunsten des FCB ausgehen wird?

Jeder der sagt, er sei überzeugt, dass man ein Penaltyschiessen für sich entscheidet, der lügt. Natürlich ist da eine Unsicherheit vorhanden, aber aufgrund des Spielgeschehens über Hin- und Rückspiel waren wir klar die bessere Mannschaft und sind verdient weitergekommen.

Ist es schlimmer, von aussen das Penaltyschiessen anschauen zu müssen?

Definitiv. In der Mitte zu stehen ist viel einfacher, weil du immerhin etwas beitragen kannst. So war es nervenaufreibend.

Wie gross war der Druck im Vorfeld der Partie?

Dass viel auf dem Spiel stand, für Verein und Mannschaft, das war jedem bewusst. Aber wir haben das super gemeistert und es war ein super Abend. Entsprechend ist auch mir ein grosser Stein vom Herzen gefallen.

Wie ausgelassen war die Stimmung in der Kabine?

Es ist ein Resultat, das zusammenschweisst und in der Zukunft wichtig werden kann, wenn es darum geht, dass das Team sich findet und zusammen erfolgreich ist. Daher kann so ein Erlebnis schon Energie freisetzen. Darauf hoffen wir.

In der Verlängerung stand ein unerfahrenes Team auf dem Platz. Wie wichtig ist es, dass diese jungen Spieler bestehen konnten?

Irgendwann müssen sie das eh. Wir standen auch irgendwann ein erstes Mal auf dem Platz, als es darauf an kam. Aber sie haben das super gemacht. Ich hatte aber auch vollstes Vertrauen in meine Mitspieler.

Alex Frei sprach im Vorfeld von einer Initialzündung, die es brauche. Ist dieses Spiel jetzt genau das?

Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber es kann sein und ich hoffe, dass dem so ist. Aber wir dürfen jetzt keinen Zentimeter nachlassen. Wir sind auf einem guten Weg, das hat man auch in den vergangenen Spielen gesehen. Die Resultate haben einfach gefehlt. Mit dem Weiterkommen hoffe ich jetzt, dass es einen Schritt vorwärts geht.

Jetzt geht es gegen Sofia. Wie sehen Sie die Chancen?

Ich habe den Jungs – bei allem Feiern – gesagt: Wenn wir uns jetzt nicht für die Gruppenphase qualifizieren, sind wir selbst schuld. Dann hat alles nichts gebracht. Das muss uns klar sein: Der Job ist noch nicht erledigt. Es liegt definitiv noch Arbeit vor uns. Aber ich bin optimistisch.

Wie haben Sie die Stimmung im Stadion erlebt?

Wie lange nicht mehr. Es war wirklich super und erinnert mich ein bisschen an das Eindhoven-Spiel 2019 im Joggeli. In der Folge davon haben wir die tolle Europa-League-Kampagne gespielt, in der wir bis in den Viertelfinal kamen. Nehmen wir das als gutes Omen. Und ich denke, die Fans spüren momentan eine gewisse Verbundenheit, es harmoniert mit Alex an der Seitenlinie. Der Fussball, den wir spielen, ist auch nicht so schlecht. Und die Leute merken, dass es wichtig ist, dass sie da sind.

